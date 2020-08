Inter Mailand - Schachtar Donezk im Live-Ticker: Bundesliga-Albträume kämpfen um Europa-League-Finale

Wer kommt ins Finale der Europa League? Inter Mailand trifft am Montag um 21 Uhr beim Finalturnier in Düsseldorf auf Schachtar Donezk.

Halbfinale der Europa League*: Inter Mailand bekommt es mit Schachtar Donezk zu tun.

Europa League*: bekommt es mit zu tun. Anstoß in Düsseldorf ist am Montag , den 17. August, um 21 Uhr .

ist am , den 17. August, um . Erleben Sie die Partie hier im Live-Ticker.

Düsseldorf - Im Halbfinale von Düsseldorf beim Finalturnier der Europa League* in NRW wird der letzte Halbfinal-Teilnehmer gesucht. Inter Mailand bekommt es mit Schachtar Donezk zu tun.* Beide Klubs sind es gewohnt, in der Königsklasse anzutreten und werden das auch nächste Saison tun, zuvor soll aber in der Europa League der Titel* geholt werden. Inter, Champions-League-Sieger von 2010*, gewann 1998 den UEFA Cup, Schachtar triumphierte bei der letzten Ausgabe 2009 gegen Werder Bremen.

Inter Mailand gegen Schachtar Donezk im Live-Ticker: Beide Teams warfen Bundesligisten raus und kommen in Top-Form

Auf dem Weg ins Halbfinale der Europa League bekamen es beide Mannschaften mit einem Klub aus der Bundesliga zu tun. Inter Mailand setzte sich im Viertelfinale knapp gegen Bayer 04 Leverkusen durch und gewann mit 2:1. Schachtar Donezk hatte im Achtelfinale keine Mühe gegen den VfL Wolfsburg, einem 2:1 in der Autostadt vor der Corona-Pause ließen die Ukrainer ein souveränes 3:0 im Rückspiel folgen. Im Viertelfinale beeindruckte Schachtar mit einem 4:1 gegen den FC Basel, alle anderen Viertelfinal-Paarungen endeten mit nur einem Tor Unterschied.

Donezk blieb seit dem Re-Start in elf Pflichtspielen ungeschlagen und feierte neun Siege. Die Ukrainer wurden zum vierten Mal in Folge Ukrainischer Meister. Ähnlich gut drauf ist Inter, das in den letzten 16 Partien nur einmal verlor. In der Liga mussten die Nerazzurri aber wieder einmal Juventus Turin den Vortritt lassen, am Ende fehlte nur ein Punkt.

Inter Mailand gegen Schachtar Donezk im Live-Ticker: Torjäger-Duell zwischen Lukaku und Moraes

Inters Romelu Lukaku kam letzten Sommer von Manchester United zu Inter Mailand und schlug ein wie eine Bombe. Der Belgier schoss die Nerazzurri mit 31 Pflichtspieltoren zur Vizemeisterschaft in Italien. In der Europa League traf der Sturmtank in allen vier Partien von Inter.

Auf der anderen Seite hat Schachtar Donezk mit Junior Moraes ebenfalls einen Knipser in seinen Reihen. Der Brasilianer war in dieser Saison 25-mal erfolgreich. In der Europa League zeigte sich der fünfmalige Nationalspieler der Ukraine zuletzt in überragender Verfassung. Den VfL Wolfsburg schoss er mit 3 Treffern fast im Alleingang ab und auch beim 4:1 gegen Basel war der 33-Jährige zur Stelle und traf zur Führung.