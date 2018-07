Wolfsburgs Maximilian Arnold vor Spiel in Baunatal: "Bei uns herrscht jetzt Ruhe"

Wichtiger Spieler im Wolfsburger Team: Maximilian Arnold (hier beim Test vor einem Jahr im Kasseler Auestadion) gastiert mit dem VfL am Dienstag im Baunataler Parkstadion. Foto: Christian Hedler

Der VfL Wolfsburg gastiert am Dienstag im Parkstadion und trifft auf den Hessenligisten KSV Baunatal. Im Interview spricht der Wolfsburger Spieler Maximilian Arnold über die kommende Saison.

Anlass für das Testspiel um 17.30 Uhr ist das 60-jährige Bestehen des Volkswagen-Werks in Baunatal – das Spiel ein Geschenk des VW-Konzerns an den KSV.

Wir haben im Vorfeld mit Wolfsburgs Mittelfeldspieler Maximilian Arnold über die Begegnung, die deutsche Nationalmannschaft und natürlich über die Aussichten des VfL Wolfsburg gesprochen. Der 24-Jährige erklärt, warum nun kein Wolfsburger Profi „mehr nach links oder rechts schaut“.

Herr Arnold, machen Ihnen die hohen Temperaturen in diesen Tagen nichts aus?

Maximilian Arnold: Es geht noch. Ich habe schon heißere Trainingstage erlebt. Nach unserem Pokalsieg 2015 hatten wir während der Sommer-Vorbereitungen Temperaturen von bis zu 38 Grad – das war dann wirklich zu viel.

Bei Facebook haben Sie geschrieben, sie seien schon heiß auf die neue Bundesliga-Saison. Das bedeutet, dass Sie die nervenaufreibende Liga-Schlussphase mit der zweiten Relegations-Teilnahme in Folge bereits verarbeitet haben?

Arnold: Ja, absolut, das ist vorbei. Wir haben die Klasse gehalten, das ist das Entscheidende. Ich gebe allerdings zu, dass ich noch ein, zwei Wochen nach der Relegation gegen Holstein Kiel daran zu knabbern hatte.

Was stimmt Sie zuversichtlich, dass es in der kommenden Saison für die Wölfe besser läuft als in den beiden vergangenen Spielzeiten?

Arnold: Wir haben einen neuen Geschäftsführer Sport, einen neuen Sportdirektor und ein Trainerteam mit einer großen Erfahrung. Man spürt, dass ein klarer Plan dahintersteckt bei dem, was sie tun. Es ist eine gewisse Festigkeit da.

War das in den vergangenen Jahren anders?

Arnold: Wenn der Erfolg einmal da ist, brauchst du praktisch keinen Plan.

Sie haben es angesprochen: Es hat sich auf einigen Positionen etwas getan. Inwieweit hat sich die Arbeit von Jörg Schmadtke, Rückkehrer Marcel Schäfer und des zusätzlichen Co-Trainers Olaf Janßen in den ersten Tagen bereits positiv ausgewirkt?

Arnold: Es herrscht bei uns absolute Ruhe. Wir sind auf das Wesentliche fokussiert. Wir wissen, dass wir hart an uns arbeiten müssen. Früher gab es einige Nebenkriegsschauplätze. Bei uns schaut jetzt keiner mehr nach links oder rechts.

Welche Ziele verfolgen Sie mit dem VfL für die nächste Saison?

Arnold: Wir wollen mit der Mannschaft einfach eine bessere Saison spielen und diesmal frühzeitig nichts mit dem Kampf um den Klassenerhalt zu tun haben.

Seit ein paar Tagen läuft die Vorbereitung. Was dürfen die Zuschauer in Baunatal in der jetzigen Phase von den Wölfen erwarten?

Arnold: Also Highspeed-Fußball wird es wohl nicht werden. Der Urlaub ist noch nicht so lange vorbei, und es dauert immer so seine Zeit, bis man wieder seinen Rhythmus gefunden hat. Noch dazu sind die Einheiten in diesen Tagen hart, da schmerzen jedes Mal die Muskeln. Vielleicht haben wir uns aber bis zum Dienstag schon einigermaßen daran gewöhnt. Den Zuschauern wollen wir auf jeden Fall guten Fußball bieten.

Erst mit der U21, dann mit dem VfL – Sie sind im dritten Jahr in Folge im Sommer in Nordhessen zu Gast. Inwieweit haben Sie eine Beziehung in die Region aufgebaut?

Arnold: (schmunzelt) Zumindest weiß ich, wo wir hinmüssen. Aber einen richtigen Bezug habe ich zu der Gegend noch nicht. Es wäre etwas anderes, wenn es ein Spiel in der Region um meine sächsische Heimatstadt Riesa wäre. Ich hätte allerdings nichts dagegen, wenn die Stimmung so wäre wie bei den Spielen im Kasseler Auestadion und wieder so viele Zuschauer kommen würden.

Der Test in Baunatal findet an einem der beiden Halbfinaltage statt. Wie sehr interessieren Sie sich nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft noch für die Weltmeisterschaft in Russland?

Arnold: Es ist schade, dass Deutschland schon raus ist. Dennoch ist mein Interesse nach wie vor groß, ich verfolge, soweit es möglich ist, alles am Fernseher. Zumal jetzt erst die heißen Spiele losgehen.

Das deutsche Nationalteam steht vor einem Neuanfang. Sie waren Kapitän der U21, welche Hoffnungen machen Sie sich auf einen weiteren Einsatz in der A-Mannschaft des DFB?

Arnold: Natürlich kann man sich einiges vorstellen. Aber erst einmal gibt es andere Baustellen, um die ich mich kümmern muss. Ich konzentriere mich deshalb nur auf meinen Job beim VfL.

Maximilian Arnold (24) bestritt bereits 155 Bundesligaspiele für den VfL Wolfsburg. Er kam 2009 schon als Jugendlicher zu den Wölfen und schaffte 2011 den Sprung in den Profikader. Er ist zusammen mit Robin Knoche dienstältester Wolfsburger Profi. Zuvor war er bei Dynamo Dresden und bei seinem Heimatverein SC Riesa aktiv. Mittelfeldspieler Arnold bestritt bislang ein A-Länderspiel: 2014 setzte ihn Bundestrainer Joachim Löw beim 0:0 in Hamburg gegen Polen ein. Die U21 führte er als Kapitän 2017 in Polen zum EM-Titel. Arnold, der beim VfL einen Vertrag bis zum Sommer 2022 besitzt, ist verheiratet.

Dieses Video ist ein Inhalt der Videoplattform Glomex und wurde nicht von der HNA erstellt.

Großes Rahmenprogramm

Zum Gastspiel des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg am Dienstag im Baunataler Parkstadion wird es ein großes Rahmenprogramm geben. Bereits um 15 Uhr beginnt ein Fußball-Talk bei Glinicke in Baunatal (Porschestraße 2 - 8). Daran nehmen Wolfsburgs Sportlicher Leiter Marcel Schäfer sowie vom KSV Baunatal Trainer Tobias Nebe und Abteilungsleiter Joachim Herwig teil. Sie stellen sich den Fragen des Ex-HNA-Redakteurs Gerd Brehm.

Weiter geht es ab 16 Uhr im Parkstadion mit einem Bambini-Turnier, Verlosungen und diversen Auftritten. Vor dem Spiel und in der Halbzeitpause sind Interviews mit dem aus Kassel stammenden VfL-Profi Yunus Malli sowie Sportchef Schäfer geplant. Karten gibt es im Vorverkauf in der KSV-Sportwelt (Altenritter Straße 27, Baunatal), beim Stadtmarketing Baunatal (Friedrich-Ebert-Allee 8a, Baunatal) sowie im Volkswagenwerk. Ein Ticket für die Haupttribüne kostet 12 Euro (Stehplatz 8 Euro). Mitglieder des KSV, Schüler und Sportvereinsmitglieder aus der Region sowie Mitarbeiter von Volkswagen erhalten 50 Prozent Nachlass auf den Eintrittspreis eines Erwachsenen.