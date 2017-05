Interview mit Schirmherr Giese über die Endrunde des HNA-EAM-Cups

„Spaß ist das Wichtigste“

+ Interessiert an den Aufgaben eines Trainers: Henrik Giese vom KSV Hessen (links, hier mit Coach Tobias Cramer) ist Schirmherr des HNA-EAM-Cups. Die Endrunde des Jugendturniers findet am Samstag in Nieste statt. Foto: Hedler

Kassel. Für die F-Jugendfußballer steigt die Spannung. Die Endrunde des HNA-EAM-Cups findet am Samstag ab 10 Uhr auf dem Sportplatz in Nieste statt. Zehn Mannschaften treten an, um in das Finale einzuziehen.