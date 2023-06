DFB-Elf zum Auftakt nur unentschieden: Deutschland bei U21-EM gegen Israel nervenschwach

Von: Christoph Wutz

Teilen

Die deutsche U21 geht als Titelverteidiger in die EM in Georgien und Rumänien. Der Ticker zur Auftaktpartie gegen Israel zum Nachlesen.

Deutschland – Israel 1:1 (1:1)

Stiller vergibt weitere Riesenchance: DFB-Elf verzweifelt bei U21-EM an Israel

Elfmeter-Wahnsinn bei U21-EM: Deutschland scheitert gegen Israel schon wieder vom Punkt

Der Live-Ticker zum Nachlesen.

+++ Fazit: Da war mehr drin! Deutschland spielt gegen Israel nur unentschieden, trotz zahlreicher Chancen. Moukoko verpasste vom Punkt den Traumstart, anschließend glich Bisseck die israelische Führung umgehend aus.

Nach dem Platzverweis für Israel war die DFB-Elf drückend überlegen, aber vergab viele gute Möglichkeiten. Auch Ngankam scheiterte per Strafstoß. Coach Di Salvo war nach der Partie bedient und sprach bei Sat.1 von einer „vergebenen Chance auf den Sieg.“

Als Nächstes trifft die deutsche Elf am Sonntag (18 Uhr) auf Tschechien. Die tschechische Auswahl verlor zum Auftakt mit 0:2 gegen England.

Deutschland – Israel 1:1 (1:1)

Aufstellung Deutschland: Atubolu – Netz (84. Weißhaupt), Matriciani, Bisseck, Vagnoman – Keitel (82. Martel), Stiller, Krauß – Huseinbasic (72. Ngankam), Moukoko (82. Weiper), Schade Aufstellung Israel: Peretz – Revivo, Cohen, Lemkin, Gandelman, Jaber – Azoulay (75. Khalaili), Karzev – Gloukh (86. Layous) – Bilu (46. Bar), Turgeman (64. Toklometi) Tore: 0:1 Turgeman (20.), 1:1 Bisseck (26.)

90. Minute +7: Schlusspfiff! Deutschland kommt zum Auftakt der U21-EM gegen Israel nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.

90. Minute +7: Das dürfte es dann wohl gewesen sein, die Sieben-Minuten-Marke ist bereits überschritten.

Fassungslos: Stürmer Jessic Ngankam nach seinem vergebenen Elfmeter, dem bereits zweiten verschossenen gegen Israel. © Imago / Beautiful Sports

90. Minute +5: Deutschland rennt weiter an, es mangelt aber bei vielen Zweikämpfen im Mittelfeld an Ideen. Israel verteidigt mit Mann und Maus und möchte in Unterzahl unbedingt einen Punkt sichern.

Stiller vergibt weitere Riesenchance: DFB-Elf verzweifelt bei U21-EM an Israel

90. Minute +2: Die Riesenchance für Stiller! Nach einem herrlichen Dribbling zieht Weißhaupt eine Flanke an den langen Pfosten. Peretz verschätzt sich ein bisschen, der Hoffenheimer Stiller kommt per Kopf an die Kugel. Er setzt den Ball allerdings deutlich über das Tor! Das war die große Möglichkeit auf den Lucky Punch für die Deutschen!

90. Minute +1: Sieben Minuten werden nachgespielt. Die Verletzungsunterbrechungen rund um Krauß und Gloukh nahmen einige Zeit von der Uhr.

90. Minute: Der anschließende Freistoß wird scharf vor das Tor gezogen, bringt jedoch nichts ein.

89. Minute: Schade tankt sich auf rechts durch und flankt den Ball auf Höhe der Seitenauslinie in die Mitte. Der Ball wird zwar geklärt, es gibt aber auf außen nahe des Strafraums Freistoß für Deutschland. Schade war während seiner Hereingabe per Foul zu Fall gebracht worden.

86. Minute: Hier kommt gerade nur wenig Spielfluss auf. Der angeschlagene Gloukh muss vom Feld, ihn ersetzt Layous.

84. Minute: Und der nächste Wechsel folgt sogleich: Für die linke Außenbahn kommt Noah Weißhaupt in die Partie, Luca Netz hat Feierabend. Die neuen Leute sollen frischen Wind bringen und doch noch den Sieg herbeiführen.

82. Minute: Di Salvo reagiert: Der glücklose Moukoko und Keitel verlassen das Feld, Nelson Weiper und Eric Martel werden eingewechselt.

Elfmeter-Wahnsinn bei U21-EM: Deutschland scheitert gegen Israel schon wieder vom Punkt

81. Minute: Peretz hält schon wieder! Wahnsinns-Parade vom israelischen Keeper! Ngankam schießt halbhoch, Peretz pariert. Der eingelaufene Schade kommt per Kopf an den Rebound, setzt diesen aber am langen Eck vorbei.

79. Minute: Krauß muss anschließend kurz behandelt werden, es geht aber weiter für den Ex-Schalker.

78. Minute: Elfmeter für Deutschland! Nach einer langen Ballbesitzstaffete flankt Netz von der linken Seite in den Strafraum. Cohen springt hoch, räumt dabei aber ungestüm in seinem Rücken Krauß per Ellbogenstoß ab. Klare Entscheidung.

Glücklos: Die deutsche U21 um Kevin Schade (r.) kam zum EM-Auftakt gegen Israel nicht über ein Remis hinaus. © Imago / Beautiful Sports

74. Minute: Inzwischen hat sich der Regen gelegt. Vielleicht gibt dies der deutschen Mannschaft jetzt Auftrieb und beschert ihr doch noch den Sieg.

72. Minute: Erster Wechsel bei Deutschland: Huseinbasic verlässt den Platz, für ihn kommt mit Herthas Jessic Ngankam ein weiterer Stürmer in die Partie. Der bullige Angreifer soll jetzt die Führung erzwingen.

70. Minute: Entlastungsangriffe sind auf Seiten der Israelis Mangelware. Allerdings kämpfen sie auch in Unterzahl tapfer und lassen der deutschen Mannschaft im Strafraum wenig Raum.

67. Minute: Sinnbildliche Offensivaktion der Deutschen: Weit aufgerückt besteht mehrmals die Chance, aus aussichtsreicher Position abzuschließen. Aber weder Matriciani noch Vagnoman trauen sich und sind zu zögerlich. Die Überzahl wirkt eher lähmend auf die DFB-Elf, die sich hier aber nicht aufgibt und weiter alles versucht.

64. Minute: Bei Israel verlässt indes der Torschütze, Dor Turgeman, das Feld. Für ihn kommt positionsgetreu Toklometi in die Partie.

62. Minute: Immer wieder Moukoko! Sein nächster Abschluss, diesmal flach aus der Distanz, ist aber zu unplatziert, kein Problem für Peretz. Der Dortmunder Stürmer versucht es aber unermüdlich, er möchte sein Glück heute erzwingen.

60. Minute: Guter Gegenstoß der Deutschen, eingeleitet von Moukoko. In einer Überzahlsituation braucht Huseinbasic links im Strafraum aber zu lange, sein Pass findet dann nur noch einen Gegenspieler.

56. Minute: Kurz danach kommt Keitel, ebenfalls blank, aus rund 18 Metern in zentraler Position zum Abschluss. Aber auch sein Versuch ist zu ungenau und geht daneben. Deutschland geht jetzt ein Stück weit fahrlässig mit den eigenen Chancen um.

Deutschland bei U21-EM gegen Israel glücklos: Moukoko vergibt nächste Riesenchance zur Führung

54. Minute: Moukoko vergibt die nächste Riesenchance! Der BVB-Star kommt nach einer flachen Hereingabe auf Höhe des Elfmeterpunktes völlig frei zum Abschluss. Sein halbhoher Schuss aufs kurze Eck rauscht aber am Kasten der Israelis vorbei. Knapp!

Enge Partie: Das Spiel zwischen der deutschen und der israelischen U21. © Imago / Beautiful Sports

52. Minute: Gelbe Karte für Stiller, der in der deutschen Hälfte gegen Jaber hineinspringt. Der anschließende Freistoß bringt jedoch nichts ein.

51. Minute: Die DFB-Elf versucht immer wieder, sich durchzukombinieren. Die Flanken landen anschließend aber meist in den Armen von Peretz oder werden energisch von der israelischen Hintermannschaft abgewehrt.

48. Minute: Gute Chance für Deutschland! Nach einer sehr hohen Hereingabe von Vagnoman, die sich kurz hinter dem langen Eck, aber noch im Spielfeld, senkt, prallt der Ball gegen einen israelischen Verteidiger. Aus kurzer Distanz landet der Ball am Außennetz. Es gibt jedoch keinen Eckstoß.

46. Minute: Israel wechselt mit Beginn der zweiten Halbzeit. Bar kommt für Bilu in die Partie. Er soll das zentrale Mittelfeld der Israelis nach dem Platzverweis gegen Karzev stabilisieren.

46. Minute: Der Ball rollt wieder!

+++: In wenigen Augenblicken geht es weiter. Die Mannschaften kommen langsam auf den Rasen zurück.

+++: Der Dauerregen lässt noch immer nicht nach in Kutaissi. Weiterhin schüttet es in der georgischen Stadt wie aus Eimern, was das Niveau des Spiels aber nicht beeinträchtigt.

45. Minute + 1: Pause! Der französische Referee bittet die Mannschaften aus dem Dauerregen in die trockenen Kabinen.

45. Minute + 1: In der hitzigen Schlussphase ist ein bisschen untergegangen, dass eine Minute nachgespielt wird.

Auftaktspiel bei der U21-EM live: Deutschland in der zweiten Hälfte gegen Israel in Überzahl

45. Minute: Deutschland wird die zweite Halbzeit damit in Überzahl bestreiten. Ein klarer Vorteil für das Team von Antonio Di Salvo.

45. Minute: Platzverweis für Israel! Im Kampf um den Ball grätschen Stiller und der bereits verwarnte Karzev ineinander. Enge Szene, der französische Schiedsrichter entscheidet auf Foul des Israelis. Der kassiert erneut Gelb und muss damit kurz vor dem Halbzeitpfiff vorzeitig in die Kabine.

42. Minute: Der folgende Eckball bringt nichts ein.

41. Minute: Toller Versuch von Keitel! Der Freiburger kommt nach einer guten Kombination am linken Strafraumeck an den Ball und wird nicht richtig angegangen. Er probiert es per hohem Schlenzer ins lange Eck, der Ball senkt sich schön. Aber Peretz kommt mit den Fingerspitzen an den Ball und lenkt ihn zur Ecke.

38. Minute: Danach holt Kevin Schade erneut eine Gelbe Karte heraus. Er entwischt nach einem gegnerischen Ballverlust seinen israelischen Bewachern und kann von Karzev nur per Foulspiel gestoppt werden. Der israelische Mittelfeldspieler wird anschließend berechtigterweise verwarnt.

37. Minute: Deutschland bejubelt die Führung - aber zu früh! Vagnoman probiert es aus raus 25 Metern Entfernung mit einem Aufsetzer. Peretz sieht den Ball spät und machte eine etwas unglückliche Figur. Moukoko hatte ihm jedoch vorher aus einer Abseitsstellung die Sicht versperrt.

33. Minute: Nächste gute Aktion der Deutschen! Nach einer schönen Offensivaktion kommt der Ball zentral vor dem Strafraum zu Krauß. Der zieht direkt ab, sein Schuss wird aber kurz vor dem Tor geblockt. Indessen hatte Omri Gandelman für ein klares Foul am durchstartenden Kevin Schade die erste Gelbe Karte auf israelischer Seite gesehen.

31. Minute: Israel ist jetzt aktiver und investiert mehr nach vorne. Die Israelis möchten in diesem hochinteressanten schnell wieder in Führung gehen.

Die deutsche U21 bejubelt den Ausgleich gegen Israel. © Imago / Beautiful Sports

28. Minute: Bisseck macht damit seinen „Fehler“ vor dem Gegentor wett. Der Kapitän geht voran und besorgt den raschen Ausgleich.

DFB-Elf schlägt nach Konter schnell zurück: Deutsche U21 gleicht bei EM gegen Israel aus

26. Minute: Toooooor für Deutschland! Dieser ruhende Ball führt zum Erfolg. Stiller bringt den Ball halbhoch per Flanke rein. Im Getümmel lässt DFB-Kapitän Bisseck die Kugel über den Schädel gleiten. Im langen Eck schlägt der Ball in die Maschen ein. 1:1, Ausgleich!

26. Minute: Erneut gibt es Freistoß, diesmal halbrechts und deutlich näher am israelischen Strafraum....

25. Minute: ...die Hereingabe wird allerdings geklärt. Israel spielt hier seine Größenvorteile in der Luft gut aus.

Die Israelis Turgeman (l.) und Gloukh (r.) bejubeln den Führungstreffer gegen die deutsche U21. © Imago / Beautiful Sports

24. Minute: Kurz danach gibt es auf der linken Außenbahn mal einen Freistoß für Deutschland...

U21-EM-Auftakt gegen Israel live: DFB-Elf wird gnadenlos ausgekontert und liegt zurück

20. Minute: Toooooor für Israel! Keitel verliert im Mittelfeld leichtfertig den Ball. Danach wird Turgeman umgehend mit einem hohen Ball geschickt. Halblinks hat er nur noch Bisseck vor sich und geht an der Strafraumkante in das eins-gegen-eins-Duell. Der israelische Stürmer narrt den deutschen Kapitän und schließt eiskalt ins lange Eck ab. Keine Chance für Atubolu, 1:0 für Israel!

17. Minute: Obwohl hier noch keine Tore gefallen sind, ist es ein sehr spannendes Spiel mit vielen interessanten Szenen. Matriciani kassiert unterdessen für ein Foulspiel die erste Gelbe Karte des Spiels.

15. Minute: Kurz danach wird Moukoko schön von Krauß geschickt. Der Dortmunder ist fast durch, legt sich den Ball aber minimal zu weit vor. Peretz fasst zu, im Nachsetzen hat er den Ball sicher.

DFB-Elf nach Riesen-Bock beinahe in Rückstand: Israel bereitet deutscher U21 bei EM Probleme

13. Minute: Riesen-Bock von Atubolu! Zuerst läuft Vagnoman einen israelischen Konter gut ab und passt zum deutschen Schlussmann zurück. Der wird im eigenen Strafraum hoch angelaufen und sucht dann die spielerische Lösung. Dabei ist allerdings ein israelisches Bein dazwischen. Danach folgt der Abschluss, Atubolu macht seinen Fehler aber mit einer starken Fußabwehr wett. Beinahe das 0:1 aus deutscher Sicht!

10. Minute: Nächste gute Chance! Nach vielen Kurzpässen fasst sich Huseinbasic aus rund 20 Metern mal ein Herz und versucht es einfach. Sein halbhoher Schuss rauscht knapp am Tor vorbei, Israels Torwart Peretz hatte den Ball wohl etwas unterschätzt.

7. Minute: Die Körpersprache der Deutschen ist positiv. Vor allem über die linke Seite versucht es der Titelverteidiger immer wieder, kommt aber bisher nicht durch. Israel steht sehr tief und wird wohl auf Konter setzen.

5. Minute: Deutschland ist jetzt bemüht, sich hier von dieser frühen Enttäuschung nicht unterkriegen zu lassen. Aber bislang läuft noch nicht viel zusammen in der Regenschlacht von Kutaissi.

Fast-Traumstart von Deutschland in U21-EM gegen Israel: Moukoko scheitert früh vom Punkt

3. Minute: Peretz hält! Moukoko versucht, den Ball ins linke Eck zu schieben. Schwacher Elfmeter, der israelische Keeper ist zu Stelle und verhindert die deutsche Führung.

2. Minute: Elfmeter für Deutschland! Nach gerade einmal rund einer Minute prallt der Ball nach einem Distanzschuss von Krauß im Strafraum ab. Schade bringt sich gut vor den Ball, dann läuft ihm Cohen ungestüm in die Hacken. Klare Angelegenheit! Moukoko tritt an.

1. Minute: Der Ball rollt! Deutschland startet vom links nach rechts.

Update, 18.00 Uhr: In wenigen Augenblicken pfeift der französische Unparteiische die Partie an. Deutschland wird anstoßen.

Update, 17.57 Uhr: Mittlerweile sind die Teams auf dem Feld, die Nationalhymnen ertönen.

Update, 17.55 Uhr: Gleich geht es los! Die Mannschaften machen sich bereit und kommen jeden Moment auf den Rasen.

Deutschlands U21 gegen Israel im Live-Ticker: Regenschlacht bahnt sich zum EM-Start an

Update, 17.51 Uhr: Antonio Di Salvo sagte vor dem Spiel am Sat.1-Mikrofon, dass das Regenwetter Auswirkungen auf die Partie haben könne. „Man muss sich schon den Gegebenheiten anpassen“, kündigte der 44-Jährige vorab an. „Einen Einfluss hat das schon“, sagte Di Salvo.

Gegen Israel setzt er auf eine 4-3-3-Formation. „Das ist der Plan, vor allem gegen den Ball“, meinte der Coach im TV.

Update, 17.41 Uhr: In Kutaissi hat es kurz vor Anpfiff der Partie stark zu regnen begonnen, ein Unwetter braut sich zusammen. Für die deutsche U21 bahnt sich also zum Start eine Regenschlacht an, Kampfbereitschaft dürfte gefragt sein. Experte René Adler nannte es bei Sat.1 „zu viel Regen“ für eine angenehme Partie.

Update, 17.26 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist der Franzose Willy Delajod. An der Seitenlinie unterstützen ihn seine Landsmänner Cyril Mugnier und Erwan Christophe Finjean. Vierter Offizieller ist der kroatische Referee Duje Strukan.

Update, 17.08 Uhr: Und auch die israelische erste Elf steht inzwischen fest. Coach Guy Luzon startet offenbar mit einem Doppelsturm und einer Fünferkette. Israel wird den Fokus also wohl auf eine kompakte Defensive legen.

Keine Experimente in der deutschen Aufstellung: U21-EM-Start gegen Israel im Live-Ticker

Update, 16.55 Uhr: Die deutsche Aufstellung ist inzwischen da! Antonio Di Salvo geht gegen Israel keine Experimente ein und startet wie erwartet mit einer Viererkette. Davor wird er wohl mit zwei Dreierreihen spielen lassen.

Tom Krauß rutscht im Vergleich zum letzten Test gegen die Schweiz in die erste Elf, dafür bleibt Noah Weißhaupt zunächst auf der Bank. Und in der Sturmspitze sollen vor allem Youssoufa Moukoko und Brentfords Kevin Schade für die Tore sorgen.

Erstmeldung vom 22. Juni, 16.41 Uhr: Kutaissi – Am Mittwoch lief die U21-EM in Georgien und Rumänien an. Für eine erste große Überraschung sorgten dabei die georgischen Gastgeber, die das favorisierte Portugal zum Auftakt mit 2:0 schlugen. Die DFB-Auswahl startet am Donnerstagabend gegen Israel in das Turnier. Anpfiff der Begegnung im Ramas-Schengelia-Stadion in Kutaissi ist um 18 Uhr – dann beginnt für das Team von Coach Antonio Di Salvo zugleich die große Mission Titelverteidigung.

U21-Fußball-Europameisterschaft in Georgien und Rumänien Austragungsdauer: 21. Juni bis 8. Juli 2023 Spielorte: Bukarest, Cluj-Napoca (in Rumänien), Batumi, Kutaissi, Tiflis Anzahl an Mannschaften: 16 Titelverteidiger: Deutschland (Sieger der Ausgabe 2021)

EM-Auftakt gegen Israel im Live-Ticker: Deutschlands U21 startet Mission Titelverteidigung

Nach dem Triumph 2021, als die deutsche Elf das Finale in Ljubljana mit 1:0 gegen Portugal gewann, möchten Deutschlands Youngster auch beim diesjährigen Endspiel den Pokal in die Luft stemmen. Nach Testspielerfolgen gegen eine Südtiroler Auswahl (7:0) und den Nachwuchs der Schweiz (3:1) zeigt die Formkurve der U21 nach oben. Doch vor dem Finale, das am 8. Juli im georgischen Batumi steigt, warten in der Gruppenphase einige härtere Brocken auf das Team von Trainer Di Salvo.

Neben Israel muss sich Deutschland in der Vorrunde mit Tschechien und England messen. Der deutsche Weg ins Viertelfinale und womöglich noch weiter geht dabei ganz klar über den Zusammenhalt. „Es ist wichtig, wie eine Familie zu werden“, gab Außenverteidiger Luca Netz zuletzt die Marschroute auf der Mission Titelverteidigung, die für die U21 aber wohl schwierig wird, vor. Co-Trainer Hermann Gerland schwärmte zuletzt vom 44-jährigen deutschen Coach: „Es ist überragend, wie er alle mitnimmt, auf eine netter Art. Toni gibt jedem das Gefühl, wichtig zu sein“, fand der „Tiger“ nur lobende Worte für Di Salvo.

Youssoufa Moukoko soll die deutsche U21 beim EM-Auftakt gegen Israel zum Sieg führen. © Imago / Kirchner-Media

Erstes Gruppenspiel der deutschen U21 gegen Israel: zwei Leitwölfe auf dem Weg zum EM-Sieg

Viel Vertrauen setzt Di Salvo beim rund dreiwöchigen Turnier auch in Abwehrchef Yann Aurel Bisseck. Er wird die deutsche Elf gegen Israel als Kapitän anführen. „Aurel ist ein ganz toller Mensch, eine Persönlichkeit auf und neben dem Platz“, lobte der U21-Trainer den Verteidiger vom dänischen Erstligisten Aarhus GF. Mit einer starken Saison spielte sich Bisseck in den Fokus von Eintracht Frankfurt. „Er schafft es, Menschen miteinander zu verbinden,“ betonte Di Salvo.

Vorne soll es insbesondere BVB-Star Youssoufa Moukoko richten. „Ich gehe als Stamm- und Führungsspieler ins Turnier“, machte der 18-jährige Dortmunder Stürmer klar. „Das Wichtigste ist, der Mannschaft mit Toren zu helfen, Spiele zu gewinnen.“ Auch Moukoko, der im letzten Jahr bei der WM in Katar für die A-Nationalmannschaft auflief und sicher auch auf die Heim-EM 2024 schielt, schwor die deutsche U21 vor dem Turnierstart ein: „In erster Linie zählt, dass wir alle unser Ego zurückstellen.“ Gelingt dies, „haben wir die Qualität, wieder für Deutschland den Titel zu holen“, zeigte sich der junge Angreifer selbstbewusst.

Deutscher Auftakt in U21-EM im Live-Ticker: mit Israel wartet „ein echter Gradmesser“

Zum Auftakt wartet für Deutschland mit Israel „ein echter Gradmesser“, so Moukoko vor der Partie. Sein Debüt als Trainer der U21 feierte Di Salvo 2021 ebenfalls gegen Israel, in der Qualifikation für die EM-Endrunde. Damals siegte die deutsche Elf spät mit 3:2. Und auch im Rückspiel reichte es anschließend nur zu einem knappen 1:0-Erfolg.

„Wir wissen, wie stark Israel ist“, warnte der U21-Coach daher vor dem ersten Gruppengegner. Acht geben muss Deutschland dabei vor allem auf Spielmacher Oskar Gloukh. Der 19-Jährige vom österreichischen Meister Red Bull Salzburg gilt als wohl größtes Talent im israelischen Fußball. Er soll für die kreativen Momente im Spiel von Trainer Guy Luzon sorgen und der deutschen Truppe den Start in die EM vermiesen. Verfolgen Sie das EM-Auftaktspiel der deutschen U21 gegen Israel hier im Live-Ticker. (wuc)