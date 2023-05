Keine sonderlich erfolgreiche Leihe – Brazzo-Sohn kehrt nach Italien-Ausflug zum FC Bayern zurück

Von: Christoph Wutz

Nick Salihamidzics Leihe nach Italien verläuft enttäuschend. Jetzt kehrt Brazzos Sohn zu den Bayern zurück – eine Zukunft in München hat er nicht.

München – Dem FC Bayern steht im Sommer ein personeller Umbruch bevor. Einige Namen werden bereits heiß diskutiert, unter anderem soll Juves Dusan Vlahovic ein Thema beim Rekordmeister sein. Nick Salihamidzic hingegen wird dann sicher keine Rolle in den Planungen von Trainer Thomas Tuchel spielen. Der Sohn von Sportvorstand Hasan Salihamidzic kommt nach der Saison von einer Leihe nach Italien zurück – diese verlief allerdings ganz anders als erhofft.

Nick Salihamidzic Copado Geboren: 8. Februar 2000 (Alter: 23 Jahre), München Position: Rechtsverteidiger Vertrag beim FC Bayern München bis zum: 30. Juni 2025 (aktuell an Cosenza Calcio ausgeliehen) Marktwert: 75 Tausend Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Brazzo-Sohn von Bayern nach Italien verliehen – in Serie B ohne einzigen Einsatz

Im Januar verliehen die Bayern Salihamidzic Junior bis Saisonende an Cosenza Calcio in die zweite italienische Liga. Dort sollte der 23-Jährige Spielpraxis sammeln und in der körperbetonten Serie B den nächsten Entwicklungsschritt gehen.

Seitdem hätte der Defensivmann 17 Mal für den kalabrischen Zweitliga-Klub auflaufen können, kam bei seinem Italien-Intermezzo jedoch keine einzige Minute zum Einsatz. Bei einem Dutzend Partien saß Bayern-Leihgabe Salihamidzic, der kürzlich erstmals für die bosnische U21-Nationalelf norminiert wurde und gegen China auch sein Debüt feierte, 90 Minuten lang auf der Ersatzbank. Fünf Mal schaffte es Nick Salihamidzic gar nicht erst in den Spieltagskader.

Hasan Salihamidzics Sohn Nick kehrt wohl ohne Einsatzzeit von seiner Leihe nach Italien zu den Bayern zurück. © Imago / Michael Weber / Andrea Rosito

Italienischer Leihverein im Abstiegskampf – Bayern-Leihgabe Salihamidzic Junior trotzdem kein Faktor

Auch die sportliche Bilanz seines Leihvereins liest sich mau: Nach der mittlerweile abgelaufenen regulären Saison rangiert Cosenza auf Platz 17 der 20er-Liga und muss daher nachsitzen. Sollte der Klub ab Donnerstag in den Abstiegs-Play-Outs gegen Brescia nach Hin- und Rückspiel verlieren, muss er den Gang in die drittklassige Serie C antreten.

Doch auch in den letzten beiden Saisonspielen werden die Italiener wohl nicht auf die Dienste von Nick Salihamidzic setzen. Die Leihgabe der Bayern, die sich immer wieder mit Hassnachrichten in den sozialen Medien konfrontiert sieht und seit 2015 beim Rekordmeister spielt, wird die halbjährige Leihe voraussichtlich ohne Einsatz beenden.

Bereits die letzte Leihe von Sohn von Bayern-Sportvorstand Salihamidzic nach Kanada verlief erfolglos

Die Station in Kalabrien ist damit die zweite erfolglose Leihe des Rechtsverteidigers im Laufe des vergangenen Jahres. Bereits in der Hinserie war er an die Vancouver Whitecaps aus Kanada, die in der nordamerikanischen Profiliga MLS spielen, ausgeliehen gewesen, kam dabei aber nur fünf Mal zum Zug – für die Zweitvertretung in der dritthöchsten Spielklasse. Wie es für den Sohn von „Brazzo“ ab Sommer weitergeht, ist noch unklar. Sein Vertrag in München läuft noch bis Juni 2025.

Ebenso offen ist die Zukunft von Joao Cancelo und Benjamin Pavard – sie deuteten zuletzt einen zeitnahen Bayern-Abschied an. (wuc)