Italiens Liga-Chef fordert: Videobeweis auch für Champions-League und Europa-League

Nach dem Champions-League-Aus von Juventus Turin durch einen umstrittenen Elfmeter bei Real Madrid fordert Italiens Liga-Präsident Giovanni Malago die Einführung des Videobeweises im Europapokal.

Turin- "Juventus hat ein großartiges Match bestritten. Wir bedauern Juves Ausscheiden aus der Champions League am Ende eines Matchs wegen eines Elfmeters, der viele Diskussionen ausgelöst hat. Ich werde nächste Woche bei einem Treffen mit UEFA-Präsident Aleksander Ceferin die Forderung einreichen, dass bei UEFA-Matches sobald wie möglich der Videobeweis eingeführt wird", sagte Malago.

Der englische Schiedsrichter Michael Oliver hatte Real am Mittwochabend in der dritten Minute der Nachspielzeit nach einem Zweikampf zwischen Turins Verteidiger Medhi Benatia und Lucas Vazquez einen Strafstoß zugesprochen.

Nach heftigen Protesten der Turiner, bei denen Juventus-Torhüter Gianluigi Buffon die Rote Karte sah, verwandelte Madrids Superstar Cristiano Ronaldo den Strafstoß in der siebten Minute der Nachspielzeit zum 1:3-Endstand. Die Niederlage reichte Real nach dem 3:0-Hinspielsieg zum Halbfinal-Einzug.

Das VAR-System kommt seit dieser Saison in Deutschland und Italien zur Anwendung, um strittige Situationen aufzulösen. In Italien wird darüber diskutiert, das VAR-System auch in der Serie B einzuführen.

