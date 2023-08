Schnellcheck zum Auftakt der Fußball-Bundesliga: Ja, Kane macht die Bayern besser

Von: Maximilian Bülau

Da freuen sich viele Bayern: (von links) Leroy Sané, der das 1:0 erzielte, Jamal Musiala, Leon Goretzka und Harry Kane, der das 2:0 nachlegte. © Focke Strangmann/afp

Nun hat sie also begonnen, die 61. Saison der Fußball-Bundesliga. Mit einer Hymne, die von zwei Cowboys gesungen wurde. Mit einem Spielball, der Erinnerungen weckt. Und mit einem Duell, das das häufigste in der Geschichte des deutschen Oberhauses ist.

Der FC Bayern gegen Werder Bremen, beide Teams gehen in ihr 59. Jahr in dieser Spielklasse. Die einen wollen Meister werden, die anderen sich tabellarisch verbessern. Wie dieser Klassiker zum Saisonstart ausgegangen ist? Hier ist der Schnellcheck.

Das Wichtigste vorweg ...

Ja, ist ja gut. Sicher, Harry Kane hat gespielt, stand dieses Mal sogar in der Startelf der Münchner. Und wir verraten an dieser Stelle schon einmal: Es wurden gegen Bremen mehr als drei Ballkontakte, die er nach seiner Einwechslung im Supercup gegen Leipzig gesammelt hatte. Und damit genug zu Kane. Also zumindest vorerst.

Kane durfte also anfangen. Sorgte Bayern-Coach Thomas Tuchel denn ansonsten für Neuerungen?

Mal so, mal so. Noussair Mazraoui startete hinten rechts für den wechselwilligen Benjamin Pavard, der mit Inter Mailand in Verbindung gebracht wird. Neuzugang Konrad Laimer, in der Vorbereitung eigentlich immer auf der Doppelsechs neben Joshua Kimmich gesetzt, musste seinen Platz an Leon Goretzka abtreten. In der Innenverteidigung bekam Neapel-Verpflichtung Min-Jae Kim das Vertrauen, Matthijs de Ligt saß nur auf der Bank. Serge Gnabry fehlte wegen Hüftproblemen komplett. Bei den Bremern durfte Neuzugang Senne Lynen gleich mal von Beginn an ran. Ansonsten setzte Trainer Ole Werner auf Altbewährtes.

Okay, wir kommen doch noch mal auf Kane zurück: Wird er denn nun Torschützenkönig?

Um das zu beantworten, muss erst noch ein bisschen Zeit vergehen. So richtig ins Bayern-Spiel eingebunden war der 30 Jahre alte Engländer auch gut eine Woche nach seiner Verpflichtung noch nicht. Einen anderen Titel hat er aber zumindest bis heute Nachmittag sicher: Vorlagenkönig. Die erste Vorlage der neuen Saison gab nämlich wer? Richtig, Harry Kane! Er spielte nach einem Bremer Ballverlust direkt weiter in den freien Raum vor dem Werder-Tor, in den Leroy Sané sprintete, der bei mehr als 25 Grad in langen Ärmeln allen davonlief und einschob. Keine vier Minuten waren da gespielt.

Dass Bremen gegen die Bayern so richtig baden geht, ist schon häufiger vorgekommen. Nahm auch dieses Duell einen deutlichen Verlauf?

Zunächst nicht. Nur fünf Minuten nach dem 0:1 jubelte der Großteil im Weserstadion. Aber nur kurzzeitig. Nach einem Freistoß von Marvin Ducksch köpfte Niclas Füllkrug ein. Allerdings ging auch die Fahne hoch. Der Torschützenkönig der Vorsaison stand knapp im Abseits. Die erste Hälfte blieb chancenarm. Trotz Kane.

Reichte es dennoch für einen Auftaktsieg des deutschen Rekordmeisters?

Ja. Aber überzeugend war das nicht wirklich von den Münchnern. Vor allem direkt nach der Pause machten die Bremer noch mal richtig Druck, Füllkrug wurde immer wieder gefährlich. Auf der Gegenseite traf Kingsley Coman nur den Pfosten (58.). Und Kane? Ja, ist ja gut. Der Engländer erzielte in seinem ersten Bundesligaspiel sein erstes Tor, nachdem er von Alphonso Davies bedient wurde (74.). Und ja, Kane macht die Bayern schon jetzt besser. Nach einem tollen Spielzug legte Sané das 3:0 nach (90.), Mathys Tel sogar noch das 4:0 (90.+4).

Wie war die Übertragung bei Sat.1?

Wie eine Silvester-Party: Lange darauf gefreut, dann aber lange nicht so gut, wie man es sich ausgemalt hat. Das ging schon bei der Hymne los, die von der Band The BossHoss gesungen wurde und zumindest, sagen wir mal, Geschmackssache war. Und auch der sonst so unterhaltsame Wolff-Christoph Fuss hatte als Kommentator schon unterhaltsamere Tage. Immerhin: Wir haben ja noch viele, viele Spiele, um das zu verbessern. (Maximilian Bülau)