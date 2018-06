Aufräumende Japaner und durstige Fans: Das sind die heutigen Top 5 der Fußball-WM

So eine Weltmeisterschaft ist vor allem Fußball. Aber nicht nur. Das zeigen auch unsere Top 5 der WM - heute mit Japan-Fans, die die Stadien aufräumen.

1.Die saubersten Fans der WM. Sind wohl die Japaner. Nach dem Sieg gegen Kolumbien räumten die Anhänger aus Asien in Saransk einfach mal auf. Blaue Plastiktüten verteilt, Hinterlassenschaften hineingeschaufelt – und sauber sind die Stadionränge. Der „Spiegel“ titelt auf seinem Online-Portal: „Sie kamen, sahen und fegten!“ Die Aufräum-Aktion wurde auch in Videos und Fotos im Internet festgehalten.

Ähnlicher Bilder gab es bereits bei Japans Spielen vor vier Jahren in Brasilien. Der Ordnungssinn scheint auch ansteckend zu wirken. Anhänger Kolumbiens schlossen sich spontan an. Auch die Senegalesen machten löblich ihr Stadion sauber. Am Sonntag trifft Japan auf den Senegal. Es wird vermutlich das Meister-Propper-Spiel der WM.

2. Die durstigsten Fans der WM. Sitzen in Moskau. Die Schock-Nachricht für alle Fußball-Anhänger vor Ort kam von der Nachrichten-Agentur SID. Sie lautet: Bier-Knappheit in Moskau! Die Kneipen der Hauptstadt vermelden immer wieder: Ausverkauft! Ein Drama: Was taugt ein Fußballspiel ohne ein Bier in der Hand? Muss man fast schon hoffen, dass die japanischen Putzkolonnen in den Stadien keine halbvollen Bierbecher wegwerfen.

3. Die nervtötensten Fans der WM. Sind die Nachmacher. Sie stehen im Fanblock und blasen plötzlich wieder in die Vuvuzela oder irgendwelche anderen Tröten, die jede Stimmung durch übertönen töten. Oder sie werfen die Hände in die Höh, klatschen einmal und brüllen dann „Huh“, egal, aus welcher Nation sie kommen. Um das mal klar zu sagen: Die Vuvuzelas waren Südafrika. Und da war das ja auch sehr nett. Ist jetzt aber acht Jahre her. Damit sollte es dann auch mal gut sein mit dem Tröten-Kram.

Und ja, die Begeisterung über das Anfeuerungs-Ritual der Anhänger aus Island ist natürlich komplett nachvollziehbar. Aber es gehört eben auch diesen Isländern. Also lasst ihnen ihr „Huh“ doch einfach exklusiv.

4. Die überraschendsten Fans der WM. Sind die weiblichen im Iran. Die dürfen nun plötzlich doch dabei sein, wenn die Spiele ihrer Mannschaft beim Public Viewing übertragen werden. Die nationalen wie internationalen Proteste gegen das Teilnahme-Verbot haben die iranischen Behörden offenbar zum Einlenken bewogen. In den Stadien der Hauptstadt Teheran konnten Frauen auf der Familientribüne nun am Mittwoch das Spiel auf einer Leinwand verfolgen.

Das Stadionverbot für Frauen ist laut der Nachrichtenagentur dpa seit fast 40 Jahren in Kraft. Eine der kuriosen Begründungen: Die deftigen Sprüche männlicher Fans seien nichts für Frauen-Ohren. Vielleicht könnte als Maßnahme gegen zu derbes Fluchen ja Stadionaufräumen als Strafe eingeführt werden.

5. Die schönsten Fans der WM. Kommen aus Russland. Und Deutschland. Sie kommen aus Kolumbien. Brasilien. Japan. Aus Frankreich und Dänemark. Und und und. Die übertragenden TV-Kameras fangen mit Vorliebe immer wieder gut aussehende junge Frauen auf der Tribüne ein. Beim Feiern. Beim Mitfiebern. Beim Torjubel. Und ja, sie ist wirklich schön, diese Weltmeisterschaft. Trotzdem drängt sich der Eindruck auf, dass da gezielt eine makellose Hollywood-Kino-Welt vermittelt werden soll.