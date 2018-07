Joachim Löw bleibt Bundestrainer: Ein reizvolles Ja-Wort

Joachim Löw gibt dem DFB das erhoffte Ja-Wort. Der Bundestrainer will den Neubeginn nach dem von ihm verantworteten WM-Fiasko "mit ganzem Einsatz" angehen. Ein Kommentar von Florian Hagemann.

Dass Joachim Löw nach der historischen Pleite der Nationalmannschaft in Russland Bundestrainer bleibt, hat wohl auch mit der allgemeinen Stimmungslage zu tun, die der 58-Jährige zuletzt wahrnahm. Einflussreiche Trainer aus der Bundesliga sprachen sich für ihn aus, viele Nationalspieler ebenso.

Die Medien wünschten ihn nicht zum Teufel. Und in den mal mehr, mal weniger repräsentativen Umfragen waren die Zustimmungswerte für Löw auch nicht (mehr) so schlecht, dass sie keine Grundlage für eine Fortsetzung der Arbeit als Bundestrainer böten. Soll der Jogi halt weitermachen – das war keine absolute Mindermeinung mehr.

Für Löw wird dieses Stimmungsbild nicht unwichtig gewesen sein bei seiner Entscheidung, ob er zurücktritt oder nicht. Zumal er noch aus einer anderen Tatsache einen nicht zu unterschätzenden Vertrauensbeweis ableiten konnte: Er selbst durfte über sein Schicksal entscheiden, was für einen Bundestrainer, der gerade ein WM-Turnier grandios in den Sand gesetzt hat, ein erstaunliches Privileg ist. Der Deutsche Fußball-Bund klammerte sich an den Weltmeistertrainer von 2014, der interessanterweise auch Löw hieß.

Insofern überrascht die Entwicklung nicht: Löw hängt an seinem Amt, es gibt eigentlich keinen idealeren Job für einen wie ihn, der – so schrieb es kürzlich jemand – kein Trainer ist für den Januar oder Februar, sondern einer für den Sommer.

Hinzu kommt ein neuer Antrieb – also das, was Löw zuletzt ja abhanden gekommen schien. Er bezieht ihn gerade aus dem großen Scheitern. Dazu passt, was zuletzt zu hören war: Mit dem Vorrunden-aus in Russland wolle er gerade nicht abtreten.

Löw steht jetzt wieder vor einer neuen Herkulesaufgabe: Er muss rasch Veränderungen vornehmen – bei sich, seiner Arbeit und seiner Mannschaft. Kurzum: Er muss wieder mehr der Löw aus den Jahren 2009 und 2010 werden. Da verprellte er verdiente Nationalspieler und baute fleißig an der Mannschaft der Zukunft. Den jungen Leuten wie Mesut Özil, Sami Khedira und Thomas Müller brachte er das schöne Spiel bei. Es trafen sich also Elan und Ästhetik.

2018 fehlte der Elan, was zur Folge hatte, dass Ästhetik erst gar nicht aufkam. Das hatte auch damit zu tun, dass die Gegner sich auf die satten und unflexiblen Deutschen gut einstellen konnten. Löw muss nun seinerseits wieder Gegenmittel finden. Er ist wieder stärker als Trainer gefragt – und weniger als ein über allen schwebender Künstler, dem keiner was kann.

Löw ist die erneute Wandlung durchaus zuzutrauen. Mehr noch: In seinem Ja liegt ein gewisser Reiz: Da ist einer, der es kann und der es noch einmal wissen will. Das ist nicht die schlechteste Kombination, zumal Löw ahnt, was passiert, wenn er so weitermacht wie zuletzt. Dann droht ihm das Schicksal von Berti Vogts: Der ging 1998 auch nicht unmittelbar nach der damals enttäuschenden WM, sondern im September – als sich nichts besserte.