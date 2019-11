Joachim Löw beim Bambi: Wer war die attraktive Frau an seiner Seite? 

Tuschelthema beim Bambi war einmal mehr Bundestrainer Joachim Löw. Und die Frau an seiner Seite. Wer war das, bitte?

Stammgast Joachim Löw ließ sich auch den Bambi 2019 nicht entgehen.

Er wurde im TV immer wieder gemeinsam mit einer Frau eingeblendet.

Zunächst blieb unbekannt, um wen es sich handelt. Schauspielerin Jeanette Hain ist es trotz einer gewissen Ähnlichkeit nicht.

Baden-Baden - Joachim Löw und der Bambi - es scheint die große Liebe zu sein. Der Bundestrainer bewegt sich sonst ja eher auf dem sportlichen Parkett. Aber wenn die Gala ruft, dann kommt er. Das war schon in den vergangenen Jahren so, als sich Löw als Stammgast in Berlin zeigte. Und dass der Bambi nun nach Baden-Baden verlegt wurde, dürfte ihm entgegenkommen. So hatte der 59-Jährige, der in Freiburg wohnen soll, es nicht ganz so weit.

Joachim Löw beim Bambi: Wer saß da neben ihm?

Die Kameras bei der Live-Übertragung in der ARD schwenkten auch immer wieder auf den Top-Promi aus der Sportwelt. Und sie zeigten Löw oft nicht allein. Wer war die schöne Frau an seiner Seite? Ein bisschen Ähnlichkeit zu Jeanette Hain (50) besteht. Die „Tatort“-Schauspielerin war es allerdings nicht.

Handelte es sich nur um eine Unbekannte, die zufällig neben dem Bundestrainer saß? Oder tatsächlich um seine Begleitung? Vorab: Wir können leider NICHT aufklären. Aber die Verwirrung bestand offenbar auch in der Bambi-Regie, denn die beiden wurden manches Mal zusammen eingeblendet, als ob sie ein Paar wären.

Es war nicht das erste Mal, dass Joachim Löw beim Bambi mit einer Frau für Verwirrung sorgt. Schon 2016 wurde getuschelt, dass eine hübsche Blondine seine Freundin sein könnte - doch das klärte sich dann schnell auf. Es war Ex-Rennfahrerin Susi Wolff, die ihn zum Roten Teppich kutschierte. Und Löws Nebensitzerin im Saal war dann doch nur eine Frau, mit der ihn ein freundschaftlich-kollegiales Verhältnis verbindet.

Und was ist nun mit seiner Platz-Nachbarin beim Bambi 2019? Nach der Trennung von seiner Frau Daniela wäre ja Platz für eine Freundin in seinem Leben. In mehreren Interviews auf dem Roten Teppich etwa für den Bambi-Kanal bei Twitter tauchte Joachim Löw jedenfalls alleine auf, beim ARD-Interview bekam er Gesellschaft von Moderatoren-Legende Frank Elstner. „Der Bambi ist eine Veranstaltung, die die Leute anzieht. Man sieht das große Interesse, weil es nicht nur vom Sport hier Menschen gibt, sondern aus verschiedenen Branchen“, erklärte Löw.

Joachim Löw schwänzt nach Bambi das Bundesliga-Wochenende

Der Bild verriet er zudem ein Geheimnis: Er gönnt sich ein freies Wochenende! Normalerweise muss ein Bundestrainer ja durch die Stadien tingeln, um sich seine Recken anzusehen. Doch nach der aufreibenden Bambi-Gala am Donnerstagabend verzichtet er darauf. „Normalerweise bin ich ja jedes Wochenende in einem unserer Fußballstadien, um mir Spieler anzuschauen. Aber dieses Wochenende nehme ich mir frei“, erklärt er.

So konnte er auch noch entspannt zur Aftershow-Party gehen. Die Journalistin Martina Mack hat ihn dort entdeckt und ein gemeinsames Foto mit dem Bundestrainer gepostet.

Ob Joachim Löw auch die spektakulären Outfits zur Kenntnis genommen hat? Bei Lena Meyer-Landrut war was durchsichtig. Und Alena Gerber trug ein pikantes Kleid - sie beantwortete uns sogar eine heikle Frage dazu.

