Jogi Löw wegen Blutstau nach Hantelunfall im Krankenhaus - Entlassung steht bevor

Sorge um Bundestrainer Jogi Löw: Der DFB-Coach musste sich in die Uni-Klinik Freiburg begeben. Jetzt sind weitere Hintergründe bekannt.

Joachim Löw musste sich in eine Klinik in Freiburg begeben. Hintergrund ist ein Sportunfall, bei dem eine Arterie gequetscht wurde.

Der Unfall passierte beim Hanteltraining.

Der Bundestrainer muss sich nun vier Wochen schonen, darf das Krankenhaus aber Anfang der ersten Juni-Woche verlassen.

Jogi Löw fehlt bei den beiden anstehenden Länderspielen des DFB-Teams, wird von Co-Trainer Marcus Sorg und dem weiteren Trainerteam vertreten.

Update vom 2. Juni 2019: Jogi Löw wird zwar die beiden kommenden EM-Qualifikationsspiele verpassen, allerdings muss er die Partien nicht vom Krankenhausbett aus verfolgen. Wie die Bild erfahren haben will, darf der Bundestrainer die Klinik Anfang der nächsten Woche verlassen. Die Ärzte hatten nach der Selbsteinweisung Löws eine Arterienquetschung diagnostiziert und empfohlen, das Wochenende im Krankenhaus zu verbringen.

Update vom 2. Juni 2019: Vom Krankenbett aus delegiert Jogi Löw seinen Co-Trainer Marcus Sorg und Torwarttrainer Andreas Köpke. Die Ärzte verordneten Löw zwar Bettruhe, von dort aus traf man jedoch gemeinsam im Trainerteam die Entscheidung, Bayerns Ersatztorwart Sven Ulreich für die Nationalmannschaft zu nominieren, wie tz.de* berichtete. Der eigentlich für die EM-Qualifikationsspiele vorgesehene Bernd Leno fällt verletzt aus.

Löw liegt in der Klinik, weil er nach einem Unfall beim Hanteltraining Brustschmerzen bekam. Die Ärzte diagnostizierten eine Arterienquetschung, wodurch ein Blutstau verursacht wurde.

Jogi Löw in der Klinik - So geht es dem Bundestrainer aktuell wirklich

Update 12.11 Uhr: Löw nahm den Vorfall zunächst nicht ernst, schreibt der SID das Pokalfinale am vergangenen Samstag zwischen Bayern München und RB Leipzig (3:0) verfolgte er als Zuschauer im Berliner Olympiastadion auf der Tribüne.

Update 11.31 Uhr: Die Situation ist ungewöhnlich. Beim EM-Viertelfinale 2008 gegen Portugal hatte der gesperrte Löw ein Innenraumverbot, doch im Stadion war der Bundestrainer bei jedem seiner 173 Länderspiele.

Auch für Sorg wird die vorübergehende Chefrolle ungewohnt sein. Der gelernte Diplom-Ingenieur für Grundlagen- und Bauphysik wollte zwar schon immer "hauptberuflich im Fußball arbeiten", doch sein Ziel sei es "nicht unbedingt gewesen, Bundesligatrainer zu werden".

Update 11.01 Uhr: „Die Behandlung läuft gut, der zuständige Arzt hat dem Bundestrainer aber geraten, sich in den kommenden Wochen noch zu schonen“, berichtete der DFB.

Jogi Löw: Krankenhaus! Jetzt ist klar, wie es ihm geht

Update 10.40 Uhr: Jogi Löw äußert sich zu seinem Krankenhaus-Aufenthalt. „Ich fühle mich schon wieder ganz gut, muss mich aber in den nächsten vier Wochen noch ein bisschen schonen. Ich bin in ständigem Austausch mit meinem Trainerteam, und wir werden auch rund um die beiden Länderspiele in engem telefonischen Kontakt bleiben“, wird Löw in der DFB-Mitteilung zitiert.

Der Bundestrainer sprach seinen Vertretern das Vertrauen aus: "Marcus Sorg, Andy Köpke und Oliver Bierhoff haben im Zusammenspiel viel Erfahrung, und gemeinsam werden wir diese kurze Pause gut überbrücken."

Auch Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff kommt zu Wort: "Das Wichtigste ist, dass Jogi in ein paar Tagen wieder topfit ist. Auch wenn man spürt, dass er am liebsten schon wieder am Trainingsplatz stehen würde, ist es sicher richtig, sich noch zu schonen. Marcus Sorg und Andy Köpke kennen die Abläufe und die Mannschaft sehr gut, sie besprechen ohnehin alles eng mit Jogi."

Video: Sorge um Jogi - Darum verpasst er die EM-Qualifikations-Spiele

Jogi Löw: Krankenhaus! Absage für beide Länderspiele

Update 10.30 Uhr: Es ist offiziell: Joachim Löw wird das DFB-Team wegen des Klinikaufenthalts bei den EM-Qualifikationsspielen in Weißrussland und gegen Estland nicht betreuen. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag bekannt. Der Bundestrainer muss sich im Krankenhaus stationär behandeln lassen.

Hintergrund sind Nachwirkungen eines Sportunfalls. Bei diesem war eine Arterie gequetscht worden.

Co-Trainer Marcus Sorg wird den 59-Jährigen am Samstag (8. Juni) in Borissow sowie drei Tage später in Mainz bei den beiden Länderspielen des DFB-Teams vertreten.

Die DFB-Auswahl bereitet sich ab Sonntag im niederländischen Venlo auf die Qualifikationsspiele vor. Nach dem Auftaktsieg in den Niederlanden (3:2) will der viermalige Weltmeister in Weißrussland und gegen Estland nachlegen.

Jogi Löw in Krankenhaus - Sorge um Bundestrainer

Unsere Erstmeldung von 31. Mai 2019, 10.20 Uhr:

Freiburg - Jogi Löw befunden sich nach Informationen der Bild in der Uni-Klinik Freiburg.

Hintergrund sind Durchblutungsstörungen als Folge eines Unfalls. Er hatte sich demnach bereits vor Wochen bei einem Trainingsunfall verletzt, bekam eine Hantel auf den Brustkorb. Jetzt traten wohl Durchblutungsstörungen auf.

Jogi Löw in Krankenhaus: Wohl keine Operation geplant

Eine Operation sei laut Bild (Plus-Inhalt) zunächst nicht geplant. Aber: Möglicherweise fehlt Jogi Löw bei den anstehenden Länderspielen gegen Weißrussland und Estland am 8.6. und 11.6.

Jogi Löw hat unlängst ein Interview auch über ungewöhnliche Details zu seiner Arbeit gegeben.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes

lin