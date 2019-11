Ex-Chelsea-Spieler bezeichnet Star von Real Madrid als „den faulsten Spieler, mit dem ich je gearbeitet habe“

Eden Hazard von Real Madrid gilt als einer der besten Fußballspieler der Welt. Doch seine Arbeitsmoral auf dem Trainingsplatz ist wohl nicht die beste.

Um die Form von Eden Hazard rumort es aktuell.

Sein ehemaliger Mitspieler John Obi Mikel von Chelsea London beschrieb jetzt die relativ schlechte Arbeitsmoral des Belgiers.

Hazard selbst kontert die Kritik - die nicht nur von Mikel kommt.

Madrid - Eden Hazard gilt als das Herz und der Kopf der belgischen Nationalmannschaft. Er ist zudem einer der besten Fußballer des Planeten - und spielt deshalb seit dem Sommer 2019 bei Real Madrid, einem der besten Clubs der Welt.

Eden Hazard zu faul im Training? John Obi Mikel übt Kritik

Um bei den Spielen in der Liga, in der Champions League oder in der Nationalmannschaft erfolgreich zu sein, scheint Eden Hazard allerdings nicht so viel Mühe ins Training zu stecken. Sein ehemaliger Mitspieler bei Chelsea, John Obi Mikel, meint jedenfalls, dass der Belgier einer der faulsten Mitspieler ist, die er je kennengelernt habe.

Instagram-Post zeigt John Obi Mikel und Eden Hazard

Im Gespräch mit BeIn Sports sagte der aktuelle Spieler von Trabzonspor: „Hazard hat unglaubliches Talent, vielleicht nicht so gut wie Messi, aber er kann mit dem Ball und seinen Füßen machen, was er will.“ Die Gabe scheint Hazard in den Genen zu liegen, denn eine gute Arbeitsmoral scheint der Belgier nicht an den Tag zu legen.

Mikel über Hazard: „Sonntags immer der Mann des Spiels.“

Jedenfalls meint das sein nigerianischer Ex-Arbeitskollege, mit dem Hazard mehrere Jahre bei Chelsea London auf Torejagd ging. Mikel über Hazard zu BeIn Sports: "Er hat nicht gerne hart trainiert. Während wir gearbeitet haben, hat er darauf gewartet, dass wir das Training beenden. Aber sonntags war er immer der Mann des Spiels, es war unglaublich."

Kein Wunder, dass der Edel-Techniker in dieser Saison siebenmal auf dem Platz stand und dabei vier Scorer-Punkte einsammelte. Einmal traf Hazard selbst ins Tor, dreimal gab er die Vorlage. In der Champions League machte der Belgier vier Spiele und gab eine Torvorlage. Das ist gut, aber sicher noch ausbaufähig.

Real Madrid: Hazard kontert Kritik zu seiner Verfassung

Die Kritik an seiner körperlichen Verfassung und etwaigen Gewichtsprobleme lässt deshalb nicht nach. Auch der ehemalige Arsenal-Coach Arsene Wenger bezeichnete Hazard laut Sky Sports als „zu schwer“. Der Belgier unterdessen konterte die Kritik nun. Gegenüber Sky sagte Hazard: "Ich bin in guter Verfassung. Wenn ich auf dem Platz bin, werde ich immer versuchen, mein Bestes zu geben, mit Real Madrid oder Belgien. Ich möchte nur diesen Schwung behalten."

Rubriklistenbild: © dpa