Jürgen Klinsmann hat einen speziellen Rat an Erling Haaland: BVB-Fans lesen die Worte mit Genuss

Jürgen Klinsmann hat nach dem Spitzenspiel der Dortmunder gegen RB Leipzig lobenden Worte und einen Rat an eine Erling Braut Haaland übrig.

Los Angeles - Wenn der FC Bayern München auf die Bundesliga-Tabelle* schaut, wird sich nach der Freitagsniederlage gegen Borussia Mönchengladbach ordentlich die Augen gerieben: Nichts hat sich verändert für den Rekordmeister*. Grund dafür, ist der 3:1-Sieg des BVB bei RB Leipzig im Spitzenspiel. Obwohl Trainer Julian Nagelsmann die Punkte „schon einplante“ und seine Leipziger wohl um 20.30 Uhr an der Tabellenspitze wähnte, machte Edin Terzic‘ Borussia dem Vorhaben ein Strich durch die Rechnung (Ticker bei tz.de* zum Nachlesen).

Erling Haaland (BVB): Jürgen Klinsmann lobt in höchsten Tönen

Der ehemalige FCB-Coach und Ex-Nationaltrainer Jürgen Klinsmann hob derweil einen Spieler der Dortmunder* besonders hervor: Erling Braut Haaland*. Als ehemaliger Weltklasse-Angreifer hatte Klinsmann eine Bewertung zum Doppeltorschützen der Dortmunder abgegeben. „Haaland hat diesem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Er hat nicht nur zwei schöne Tore geschossen, sondern tatsächlich alleine gegen die komplette Abwehrreihe von Leipzig gekämpft. Das war sehr, sehr beeindruckend“, so Klinsmann für den US-Sender ESPN laut der Deutschen Presse-Agentur.

Für Klinsmann, der 1990 Weltmeister wurde und in der vergangenen Saison mit einem kuriosen Intermezzo bei der Hertha in der Hauptstadt in Ungnade gefallen war, entwickelt sich der BVB-Angreifer prächtig. „Es wirkt, als wächst er von Monat zu Monat und wird zum Mann und stärker“, sagt Klinsmann.

Erling Haaland (BVB): Klinsmann-Worte werden Dortmund-Fans freuen

Und weitere Worte werden den Dortmunder Fans wie Öl heruntergehen. Sie werden den nachfolgenden Satz mit Genuss lesen. „Ich denke, es gibt keine Eile für ihn, sich nach einer Veränderung umzusehen“, sagte Klinsmann. „Ich würde mir Zeit nehmen an seiner Stelle.“ Haaland ist erst 20 Jahre alt und wird im Sommer 21. Für das junge Alter bringt er eine Abgeklärtheit und Coolness mit, die wohl derzeit einzigartig ist.

Schon seit der Verpflichtung des Super-Stürmers ranken sich immer wieder Spekulationen um Ausstiegsklauseln, Vorverträge oder Wunsch-Vereine nach Dortmund. Haaland zeigte sich nach dem Spiel jubelnd auf Twitter und in der Kommentarspalte überschlugen sich die Wechsel-Wünsche und Foto-Montagen mit ihm in den unterschiedlichsten Trikots.

Erling Haaland (BVB): Auch nächste Saison noch bei Dortmund?

Doch auch Sie können abstimmen. Wo wird Erling Haaland nach der EM 2021 in der Saison 2021/2022 spielen? Stimmen Sie ab und zeigen Sie uns, was die Zukunft für den jungen Norweger bringen könnte.

Borussia Dortmund schaffte durch den Sieg wieder den Anschluss an die oberen vier Plätze. Die Champions League sollte in dieser Form auf jeden Fall drin sein.