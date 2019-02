„Spannender Einstieg“: Ex-Bayern-Star wird neuer Fußball-Experte bei RTL

Neuzugang im Expertenteam von Privatsender RTL: Ein früherer Coach des FC Bayern wird die Spiele der deutschen Nationalmannschaft künftig analysieren. „Seine Stimme hat enormes Gewicht“, verkündet sein Auftraggeber.

Köln - Jürgen Klinsmann, früherer Bundestrainer und auch Übungsleiter beim FC Bayern, wird neuer TV-Experte bei den Fußball-Übertragungen von RTL. Der 54-Jährige tritt die Nachfolge von Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann an, der nun Co-Trainer beim Bundesligisten FC Augsburg ist. Klinsmann soll in diesem Jahr bei mindestens sieben der zehn Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft zum Einsatz kommen, teilte der Sender auf seiner Internetplattform „rtl.de“ mit.

Jürgen Klinsmann wird in seinem neuen Job damit erster Kritiker seines ehemaligen Co-Trainers und Nachfolgers. Joachim Löw war Klinsmanns Assistent in dessen Zeit als Bundestrainer von 2004 bis 2006. Nach dem dritten Platz bei der Heim-WM übernahm Löw Klinsmanns Job.

„Jürgen Klinsmann in der Um- und Aufbruchsphase des deutschen Fußballs im RTL-Team zu haben, ist großartig“, sagte RTL-Sportchef Manfred Loppe. „Seine Stimme hat ein enormes Gewicht, seine kritische Meinung ist gefragt, seine klare Haltung sehr geschätzt.“

Jürgen Klinsmann: Als TV-Experte bereits hinlänglich Erfahrung

Bereits bei der WM 2010 in Südafrika hatte der einstige Welt- und Europameister für RTL gearbeitet. Im vergangenen Jahr war der frühere US-Auswahlcoach bei der WM in Russland für die BBC im Einsatz. „Ich bin sehr froh, nach einer längeren Pause wieder bei RTL mitarbeiten zu können“, sagte Jürgen Klinsmann. „Der Zeitpunkt für meinen Einstieg ist nach der verkorksten WM in Russland und dem Abstieg in der Nations League überaus spannend, denn wir alle erwarten jetzt natürlich, eine Wende und einen Umbruch miterleben zu können.“

RTL überträgt in diesem Jahr alle Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft. Dazu gehören die acht Qualifikationsspiele für die EM 2020 sowie zwei Freundschaftsspiele. Klinsmann wird seinen ersten RTL-Auftritt in diesem Jahr an der Seite von Moderator Florian König am 20. März beim Spiel gegen Serbien in Wolfsburg absolvieren.

dpa/pf