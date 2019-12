Klinsmann-Patzer! Neuer Hertha-Trainer sorgt für Lacher auf Pressekonferenz

Jürgen Klinsmann ist neuer Trainer bei Hertha BSC. Offenbar hat er manch ein Detail aber noch nicht ganz durchschaut.

Jürgen Klinsmann ist neuer Trainer bei Hertha BSC .

ist neuer Trainer bei . Der ehemalige Bundestrainer machte schon mit einigen Aktionen auf sich aufmerksam.

Nun sorgte er für Lacher auf der Pressekonferenz.

Berlin - Jürgen Klinsmann ist zurück in der Bundesliga. Der ehemalige Trainer der deutschen Nationalmannschaft ist mittlerweile Coach bei Hertha BSC - in seiner ersten Partie gegen Borussia Dortmund setzte es aber eine Niederlage für die Berliner.

Für Klinsmann war der Auftritt im Olympiastadion die Premiere als Hertha-Trainer. Nicht nur das sorgte für Wirbel - der 55-Jährige filmte vor dem Spiel die Fans, als sie die Vereinshymne sangen. Nach der Partie lud er das Video auf seinen Facebook-Kanal.

Pikant: Die Handy-Hülle des ehemaligen Weltklasse-Stürmers. Darauf war das Adidas-Logo deutlich zu erkennen, bei Hertha ist der Ausrüster aber Nike. Klinsmann entschuldigte sich anschließend und beteuerte, dass er sich nun eine Hülle mit dem Wappen seines neuen Vereins zulegen werde.

Klinsmanns Engagement beim Hauptstadt-Klub - die Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Schnell wurden genauere Details zu den Vertragsgesprächen bekannt.

Jürgen Klinsmann: Neuer Hertha-Trainer glänzt auf Pressekonferenz mit Unwissenheit

Nach Bild-Informationen soll Klinsmann, der unter anderem mit Alexander Nouri, Arne Friedrich und Andreas Köpke ein prominentes Trainerteam bildet, bis zum Saisonende rund zwei Millionen Euro verdienen.

Bei der Spieltags-Pressekonferenz vor dem anstehenden Spiel gegen Eintracht Frankfurt gab sich Klinsmann gewohnt locker. Zu locker? Eine Szene sorgte nämlich nicht nur bei ihm für Lacher.

Jürgen Klinsmann: Verwirrung um DFB-Pokal auf Hertha-Pressekonferenz

Geschäftsführer Michael Preetz wurde nach der Entwicklung der Eintracht befragt. Das Entscheidende sei gewesen, dass sie vor zwei Jahren das erreicht habe, was sich die Hertha schon wahnsinnig lange wünsche: den Gewinn des DFB-Pokals im Olympiastadion.

„Ich glaube, dass das eine unfassbare Euphorie ausgelöst hat in Frankfurt und Umgebung“, betonte Preetz. Daraufhin fragte Klinsmann: „Wir sind ja noch drin im Pokal, ne?“. Preetz entgegnete: „Ja!“ Der neue Trainer lachte, die anwesenden Journalisten ebenfalls. Die Berliner müssen am 4. Februar in der dritten Runde gegen Schalke ran.

Zuletzt sorgte bereits eine andere Aktion für schmunzelnde Fans: Ein Youtuber hatte sich ins Training der Hertha geschmuggelt. Mittlerweile hat ihm Klinsmann eine Einladung zu einem weiteren Kommen versprochen - inklusive Trikot und gemeinsamen Fotos.

Ob Klinsmann die neuen Auswärtstrikots der DFB-Elf gefallen? Diese wurden nun offenbar geleakt. Währenddessen wird in der Bundesliga weiter über prominente Personalien diskutiert. Unter anderem: Erling Haaland, Pep Guardiola und Thomas Tuchel*.

*tz.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

akl

Rubriklistenbild: © dpa / Andreas Gora