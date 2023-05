Nach Nagelsmann-Aus: Salihamidzic-Sohn meldet sich mit kryptischen Botschaften

Von: Stefan Schmid

Nick Salihamidzic ist derzeit vom FC Bayern an Cosenza Calcio in die zweite italienische Liga ausgeliehen. © IMAGO / Andrea Rosito

Brazzo-Sohn Nick Salihamidzic ist seit jeher umtriebig auf Twitter. Nun hat er zwei Posts veröffentlicht, die wohl mit dem Nagelsmann-Aus zusammenhängen.

München - Auf eines kann man sich verlassen: Wenn beim FC Bayern was los ist, ist ein Tweet von Nick Salihamidzic nicht weit. So verwundert es kaum, dass der Sohn von FCB-Sport-Vorstand Hasan Salihamidzic auch jetzt, wo die Freistellung von Julian Nagelsmann in München beschlossene Sache zu sein scheint, entsprechende Posts absetzt. So kryptisch diese allerdings sind, so deutlich fallen die Kommentare darunter aus.

Nick Salihamidzic Geboren am 8. Februar 2003 (20 Jahre) in München Vom FCB an Cosenza Calcio (Serie B) ausgeliehen, bislang ohne Einsatz Marktwert: 75.000 Euro

Salihamidzic-Post lange nach ersten Gerüchten

Dass Nick von seinem Vater schon im Vorfeld des Bekanntwerdens erster Gerüchte von der geplanten Nagelsmann-Freistellung erfahren haben könnte, scheint unwahrscheinlich. Der Post um circa 23.00 Uhr am Donnerstagabend, in dem nur eine Vielzahl von Augen-Smileys enthalten sind, erschien etwa eine Stunde nach den ersten Berichten. Gut vorstellbar, dass der sonst so mitteilungsfreudige Brazzo-Sprössling bei entsprechender eigener Informationslage schon vorher Andeutungen gemacht hätte.

Der zweite Eintrag auf seinem Twitter-Account zum Thema datiert vom Freitagmittag, als gefühlt ganz Fußballdeutschland auf die offizielle Mitteilung des FC Bayern wartete. Ebenso kurz wie kryptisch die Aufforderung an seine Follower: „ruhig bleiben. vertrauen. abwarten.“ Vertrauen sollen die FCB-Fans wohl in die Fähigkeiten seines Vaters, den Nick in der Vergangenheit schon des Öfteren über den Kurznachrichtendienst verteidigte.

Bayern-Fans sauer: „Dein Vater hat mies verkackt“

Dass die ominösen Posts die Stimmung unter den Bayern-Fans noch viel mehr als ohnehin anheizt, hätte sich Nick Salihamidzic allerdings denken können. Ziel Nummer eins der Kritik in den Kommentaren: Nicks Vater und FCB-Sportvorstand Hasan. Dieser war als sportlicher Entscheider schließlich für die Einstellung und das nun absehbare Aus von Julian Nagelsmann verantwortlich.

„Der Typ feiert, dass sein Vater Millionen über Millionen verbrannt hat, kannste keinem erzählen“, lässt ein User seinen Unmut an den beiden Salihamidzic-Generationen aus. Ein anderer wählt weitaus drastischere Worte: „Du bist so schamlos diggah dein Vater hat mies verkackt.“ Durchaus grobe Worte, die sich Nick Salihamidzic da anhören muss, der in der Vergangenheit auch schon weit unter der Gürtellinie attackiert wurde. (sch)