Gezupfte Augenbrauen, Make-up und Kragennadel: Hoffenheim-Trainer Nagelsmann macht Geständnis

Eine Randgeschichte des Bundesligaauftakts 2018/2019 darf nicht unerwähnt bleiben: die Verwandlung von Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann. Er hat was im Gesicht machen lassen.

München - 1899-Trainer Julian Nagelsmann hat die ZDF-Zuschauer und Fans in der Allianz Arena am Freitagabend verblüfft: optisch. Sein weißes Hemd wurde von einer Kragennadel am Hals zusammengehalten, die Augenbrauen des 31-jährigen Hoffenheim-Trainers wirkten gezupft und nachgezeichnet, das Gesicht gestrafft. Mehr oder weniger direkt bestätigte Nagelsmann einen Schönheitseingriff.

+ Nagelsmann kommentierte sein Hemd-Accessoire: „Mir ist einige Male der Kragen geplatzt. Mit der Nadel hat es gehalten, aber ein paarmal war es eng.“ © dpa / Sven Hoppe „Ich habe Schlupflider“, sagte der Coach, sprach von Permanent Make-up und fügte an: Frauen dürften sich schick machen, das sei doch wohl auch für ihn erlaubt. Zu seinem Hemd-Accessoire hatte er nach dem unglücklichen 1:3 beim Rekordmeister einen doppeldeutigen Kommentar. „Mir ist einige Male der Kragen geplatzt. Mit der Nadel hat es gehalten, aber ein paarmal war es eng.“

Die Verwandlung von Julian Nagelsmann war auch Thema auf Twitter – natürlich. Eine Userin twitterte zum Beispiel, dass das Spiel Bayern gegen Hoffenheim sie langweile, und sie sich daher lieber mit der spannenden Frage beschäftige, ob Julian Nagelsmann gebotoxt ist. Ein anderer Zuschauer des Spiels verglich Nagelsmanns Augenbrauchen mit denen von „Scooter“-Frontmann H.P. Baxxter.

Spannend finde ich das Spiel ja nicht...

Spannender finde ich die Frage, ob Julian Nagelsmann gebotoxt ist.#FCBTSG — heiliger Simsalabimbam (@Jessi_tirili) 24. August 2018

Spinn ich oder hat der Nagelsmann ein bisschen zu viel Make-Up aufgelegt heute? #FCBTSG — Christian Domnick (@DomzoSpeyer) 24. August 2018

Sagt mal: Sah Nagelsmann immer so aus wie der Sohn von Siegfried und Roy? #fcbtsg — sascha (@rebiger) 24. August 2018

Hat sich der Nagelsmann straffen lassen? Oder sind nur die Augenbrauen gezupft? — Stefan Krieger (@Stefan__Krieger) 24. August 2018

Mode scheint für Nagelsmann in München immer eine Rolle zu spielen. Einst wurde sein knallroter Mantel beim Besuch eines Bayern-Spiels als Indiz für seine Zuneigung zum Rekordmeister interpretiert. Das zu Prominenz gelangte Kleidungsstück versteigerte er später für 1560 Euro für einen guten Zweck.

dpa/sah

