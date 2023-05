„Beste Entscheidung jemals“ – Süße Nachrichten von Julian Nagelsmann und seiner Lena

Von: Florian Schimak

Julian Nagelsmann ist seit März nicht mehr Trainer des FC Bayern. Wo er in Zukunft mit seiner Lena hingeht, steht noch nicht fest. Nun gab es süße Neuigkeiten.

München – Das Thema Julian Nagelsmann schwirrt noch immer beim FC Bayern umher.

Julian Nagelsmann Geburtsdatum: 23. Juli 1987 (35 Jahre) Bisherige Stationen: TSG Hoffenheim (2016-2019), RB Leipzig (2019-2021), FC Bayern (2021-2023) Bisherige Titel: 1x Deutscher Meister (2022), 2x Deutscher Supercup-Sieger (2022, 2023) Bevorzugte Formation: 3-4-3

Julian Nagelsmann beschäftigt den FC Bayern noch immer

Ende März hatte sich der Rekordmeister von seinem Trainer getrennt. Über die Art und Weise und den Zeitpunkt wird noch bis heute diskutiert. Zuletzt war zu hören, dass die Trennung vom 35-Jährigen viel zu spät folgte, die Probleme bereits Monate zuvor offensichtlich waren.

Inzwischen heißt der Bayern-Trainer Thomas Tuchel. Doch der Ex-Coach hat beim FC Bayern noch immer einen Vertrag und kassiert nicht wenig Kohle. Ein Engagement beim FC Chelsea ab Sommer soll Nagelsmann abgesagt haben, nun gilt er als Kandidat bei den Tottenham Hotspur.

Julian Nagelsmann (r.) und seine Lena haben sich ein Labrador-Welpe geholt. © IMAGO

Julian Nagelsmann und Lena Wurzenberger begrüßen Familienzuwachs

Sportlich hat der gebürtige Landsberger also recht viel Zeit. Gemeinsam mit seiner Freundin Lena Wurzenberger, die ihren Job bei Bild nach der Entlassung ihres Freundes gekündigt hatte und ihren BMW-Job im Mai nicht antrat, verbrachte das glückliche Liebespaar über Ostern einige Tage in einem Luxus-Ressort in Südtirol.

Nun die nächsten süßen Nachrichten aus dem Hause Nagelsmann. Der Ex-Bayern-Trainer und seine Lena haben sich einen Hund geholt! Wie auf Instagram zu sehen ist, haben sich die beiden einen Labrador-Welpen bei einem Hundezüchter in Traubing bei Tutzing ausgesucht.

„Beste Entscheidung jemals“ – Süße Nachrichten von Julian Nagelsmann und seiner Lena

Sein Name? Rosalie. So schrieb der Instagram-Account „Lakeview Labradors“: „Little Rosalie moved to her new home today“ (Deutsch: „Klein-Rosalie zieht heute in ihr neues Zuhause“). Zu sehen auf dem Foto sind neben der Hundezüchterin Nagelsmann, seine Lena, offenbar deren Mutter und der süße Welpe.

Einige Follower kommentierten die Fotos fleißig. „Best decision ever“ (Deutsch: „Beste Entscheidung jemals“), schrieb ein User und gratulierte Nagelsmann und seiner Lena zum neuen Familienmitglied.

Zukunft von Julian Nagelsmann: Wo zieht es den Ex-Bayern-Trainer und seine Lena hin?

Ob der Hund dann ab Sommer in London leben wird? Dort gibt es ja schließlich auch viele Parkanlagen. Eines steht aber schon mal fest: Julian Nagelsmann und Lena Wurzenberger stellen ihre weiteren Weichen für eine glückliche Zukunft – an welchem Ort diese auch immer sein wird. (smk)