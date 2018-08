Juventus gewinnt bei Heim-Debüt von Ronaldo - Khedira im Pech

Cristiano Ronaldo hat bei seinem ersten Heimspiel mit Juventus Turin einen Erfolg über Lazio Rom gefeiert. Dabei legt der Portugiese einen Treffer auf.

Turin - Cristiano Ronaldo hat beim italienischen Fußballmeister Juventus Turin auch ein erfolgreiches Heimdebüt gefeiert. Die alte Dame gewann am Samstag am zweiten Spieltag der Serie A gegen Lazio Rom mit 2:0 (1:0).

117-Millionen-Star Ronaldo bemühte sich zwar, Linie in das Juve-Spiel zu bringen, allerdings hatte Lazio den Torjäger meist gut im Griff. Immerhin bereitete Ronaldo unfreiwillig das 2:0 durch Vize-Weltmeister sowie Ex-Bundesliga-Profi Mario Mandzukic (75.) vor, als sein missglückter Schussversuch beim kroatischen Teamkollegen landete und dieser vollstreckte.

Aufseiten von Juve stand der 2014er-Weltmeister Sami Khedira in der Anfangsformation, Neuzugang Emre Can saß hingegen zunächst auf der Bank und wurde in der 69. Minute eingewechselt. Miralem Pjanic (30.) traf zum Führungstor für den Rekordmeister. Khedira hatte zuvor mit einem Pfostenschuss Pech (19.).

sid