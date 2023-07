Im Toskana-Urlaub: Juventus feuert völlig überraschend Vereinslegende

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Leonardo Bonucci wird wohl nicht mehr für Juventus Turin auflaufen. © Gribaud/imago

Das kommt überraschend: Juventus Turin hat Kapitän und Vereinslegende Leonardo Bonucci offenbar mitgeteilt, dass er seinen Job los ist.

Turin – Paukenschlag bei Juventus Turin: Der italienische Fußball-Europameister Leonardo Bonucci ist von seinem Verein eines Medienberichts zufolge überraschend aus dem Kader ausgeschlossen worden. Diese Entscheidung teilten die Verantwortlichen des Rekordmeisters dem 36 Jahre alten Kapitän in seinem Urlaub in der Toskana mit, wie die Gazzetta dello Sport am Freitag berichtete. Ebenfalls nicht mehr zum Kader in der kommenden Saison gehören soll der frühere Schalker Weston McKennie, der zuletzt an Leeds United ausgeliehen war.

Leonardo Bonucci Geboren am: 1. Mai 1987 (Alter 36 Jahre), Viterbo, Italien Position: Abwehr Aktueller Marktwert: 1,5 Millionen (Quelle: Transfermarkt.de)

Bonucci offenbar mit sofortiger Wirkung seinen Job bei Juventus Turin los

Innenverteidiger Bonucci soll dem Bericht zufolge nicht mehr mit dem Team trainieren dürfen. Auch die geplante USA-Reise macht der 121-malige Nationalspieler Italiens demnach nicht mehr mit. Ein Jahr vor dem Ende seines Vertrages 2024 muss sich der Routinier nun einen neuen Club suchen, um sich mit Spielpraxis die erhoffte Nominierung für die EM 2024 in Deutschland zu sichern. Ein neuer Kapitän bei Juve ist indes offenbar schon gefunden: Der Brasilianer Danilo soll den geschassten Bonucci beerben.

Bonucci spielte mit einer Unterbrechung von 2017 bis 2018, als er für die AC Mailand auflief, seit 2010 ununterbrochen für Juventus Turin. Sowohl im Verein als auch in der italienischen Nationalelf war er lange Zeit Leistungsträger und Stammspieler. In der vergangenen Saison spielte der 36-Jährige bei Juve unter Coach Massimiliano Allegri aber nur noch eine Nebenrolle. Jetzt zieht der Verein die Reißleine.

Figo, Jeremies, Ibrahimovic: 15 Fußballer, die zum Erzrivalen gewechselt sind Fotostrecke ansehen

Bonucci hatte 2021 großen Anteil am EM-Erfolg der Italiener

Auch im Nationalteam war der Abwehrspieler zuletzt nicht mehr unumstritten. 2021 hatte er beim EM-Titelgewinn der Italiener gemeinsam mit dem zwei Jahre älteren Kapitän Giorgio Chiellini die Innenverteidigung gebildet und großen Anteil am Erfolg Italiens gehabt. Chiellini hatte Juve bereits im vergangenen Jahr verlassen und war zu Los Angeles FC in die USA gewechselt. Seine Karriere in der Nationalmannschaft beendete er ebenfalls 2022. (msb/dpa)

Benjamin Pavard, Abwehrspieler des FC Bayern, möchte den Verein offenbar im Sommer verlassen. Nun ist ein Video aufgetaucht, dass ihn in einem AC-Mailand-Trikot zeigt. Ein Hinweis auf seinen neuen Arbeitgeber?