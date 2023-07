Verliert der BVB ein großes Talent? FC Barcelona baggert an 17-Jährigem

Von: Christoph Klaucke

Borussia Dortmund droht ein Top-Talent zu verlieren. Der FC Barcelona scheint interessiert zu sein. Das Eigengewächs feierte mit Deutschland einen Titel.

Dortmund – Borussia Dortmund unternimmt in der kommenden Saison einen weiteren Anlauf, um dem FC Bayern die Deutsche Meisterschaft nach elf Jahren wieder streitig zu machen. Damit die Kluft zum Branchen-Primus kleiner wird, setzt der BVB seit vielen Jahren auf junge Talente – entweder aus den eigenen Reihen oder dem Ausland. Beste Beispiele sind Jude Bellingham und Erling Haaland. Jetzt droht den Dortmundern aber der Verlust eines Juwels.

Almugera Kabar Geboren: 6. Februar 2006 (Alter 17 Jahre) Verein: Borussia Dortmund (Vertrag bis 2025) Position: Linksverteidiger Größter Erfolg: U17-Europameister mit Deutschland

Abschied von BVB-Talent: Kabar und Barcelona führten wohl schon Transfer-Gespräche

Almugera Kabar, der mit Deutschland vor wenigen Wochen U17-Europameister wurde, zählt zu den größten Talenten der Dortmunder Nachwuchsteams. Der Linksverteidiger, der aus der Region stammt, soll in der kommenden Saison in die U19 hochgezogen und so Stück für Stück an die Profis von Trainer Edin Terzic herangeführt werden. Doch dazu könnte es gar nicht kommen, den dem BVB droht der Verlust des Top-Talents.

Der FC Barcelona, der für seine Jugendarbeit in der eigenen Talenteschmiede La Masia berühmt ist, hat sich laut Bild offenbar nach Kabar erkundigt. Demnach sollen zwischen dem Linksverteidiger und den Barca-Bossen Gespräche über einen möglichen Wechsel laufen.

Der Barca-Plan sieht dem Bericht zufolge vor, dass Kabar zunächst in der zweiten Mannschaft eingesetzt wird. Der 17-Jährige würde aber bereits als Perspektivspieler für die Profis eingeplant. Kabar soll nicht abgeneigt sein, da er sich aufgrund des auslaufenden Vertrags von Marcos Alonso Chancen ausrechne.

Allerdings will der BVB sein Talent gar nicht abgeben, es sei auch noch keine Anfrage für Kabar eingegangen. Der Deutsch-Libyer, der beim U17-Titel mit dem DFB-Team Stammspieler war, hat in Dortmund noch einen Vertrag bis 2025.

BVB mit Top-Talenten gesegnet – wer wird der neue Superstar?

Neben Kabar hat die Borussia mit Charles Herrmann, Paris Brunner und Kjell Wätjen drei weitere U17-Europameister in den eigenen Reihen. Zudem wurden mit dem 17-jährigen Julien Duranville und dem 16-jährigen Ousmane Diallo zwei Mega-Talente in diesem Sommer verpflichtet. Ein erfahrener Mann musste den Klub nach sieben Jahren hingegen verlassen: Raphael Guerreiro „hätte gerne in Dortmund weitergemacht“. (ck)