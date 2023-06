Er soll schon den Kader planen: Nagelsmann wohl kurz vor Unterschrift bei PSG

Von: Niklas Kirk

Schon länger wird Julian Nagelsmann mit Paris St. Germain in Verbindung gebracht. Der 35-Jährige soll bereits bei der Kaderplanung involviert sein.

Paris – Nach seinem Aus als Trainer beim FC Bayern ließen die Spekulationen über die nächste Karrierestation von Julian Nagelsmann nicht lange auf sich warten. Sowohl der FC Chelsea als auch Tottenham galten als potenzielle Ziele. Wie die französische L‘Équipe berichtet, soll nun die Unterschrift bei Paris Saint-Germain zeitnah erfolgen und Nagelsmann bereits den Kader für die kommende Saison mitplanen.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 in Landsberg am Lech Stationen als Trainer: TSG 1899 Hoffenheim, RB Leipzig, FC Bayern München Titel als Trainer: Deutscher Meister, 2-mal DFL-Supercup-Sieger

Nagelsmann kurz vor PSG-Engagement - im März noch das Champions-League-Aus besiegelt

Spätestens nachdem Christophe Galtier für eine durchwachsene Saison beim Hauptstadtclub mit hohen Ansprüchen geschasst wurde, verdichteten sich die Medienberichte, dass eine Übereinkunft mit dem vormaligen Bayern-Trainer schnell vollzogen werden könnte. Dass ausgerechnet Nagelsmann mit einer seiner letzten Amtshandlung beim FC Bayern – dem Weiterkommen im Achtelfinale gegen PSG – den Rauswurf seines möglichen Vorgängers mit in die Wege leitete, entbehrt sich nicht einer gewissen Komik. Beide stolperten letztendlich über die Ansprüche ihres Arbeitgebers.

Als genauen Zeitpunkt für die Bekanntgabe der Verpflichtung gibt das französische Fußballfachblatt die kommende Woche an. Da so noch nicht einmal zwei volle Monate bis zum Saisonstart der Ligue 1 am 12. August verbleiben, soll Nagelsmann bereits jetzt mit PSG-Sportdirektor Luis Campos über den Kader für die kommende Spielzeit im Austausch stehen. Wie weiter aus Frankreich berichtet wird, habe sich Campos zudem mit Nagelsmann-Berater Volker Struth in einem großen Pariser Hotel getroffen.

Bald wieder im Rampenlicht? Ex-Bayern Trainer Nagelsmann. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Nagelsmann kurz vor PSG-Engagement - dem FC Bayern winken Einnahmen und Einsparungen

Bevor es jedoch soweit ist, wird sich der deutsche Rekordmeister abermals mit der Personalie beschäftigen müssen. Da der gebürtige Landsberger nach wie vor einen gültigen Vertrag bis 2026 in München besitzt, ist es nicht unwahrscheinlich, dass der FCB zumindest einen Teil der Ablöse, die ursprünglich für Nagelsmann nach Leipzig überwiesen wurde, wieder in die Kasse zurückholen möchte.

Im Raum steht eine Ablöse zwischen 10 und 15 Millionen Euro. Größere Streitigkeiten sollte die Summe jedoch nicht verursachen, zumal der Ex-Coach damit auch von der Gehaltsliste in München verschwindet.

Nagelsmann kurz vor PSG-Engagement - weiter Rätselraten um Mbappé

Davon, dass Nagelsmann in der französischen Hauptstadt eine nicht minder anspruchsvolle Kabine wie beim FC Bayern erwartet, zeugt unterdessen das Vertragsdrama um Superstar Kylian Mbappé, der seinen Vertrag bis 2024 auslaufen lassen will. Ob der Club den französischen Nationalspieler zum Bleiben bewegen kann, oder im Sommer noch an Real Madrid für einen möglichen Wechsel herantritt, würde sich so auf die etwaige Kaderplanung von Nagelsmann auswirken. (nki)