FC Bayern als Wunschziel? Möglich, aber Havertz spricht auch über eine andere Option

Update vom 15. April: Während der FC Bayern sich nicht explizit auf einen Wunschspieler für die Offensive festlegen möchte, zieht auch Nationalspieler Kai Havertz mehrere Optionen für seine berufliche Zukunft in Erwägung. Dazu gehört auch ein Wechsel ins Ausland, wie der Offensivmann von Bayer Leverkusen schildert: „Ich bin bereit, einen großen Schritt zu machen, und ich mag Herausforderungen. Dazu zählt für mich auch das Ausland“, schildert der 20-Jährige gegenüber der SportBild.

Bei der Werkself hat der Mittelfeldmann noch einen Vertrag bis Sommer 2022. Bis zur Corona-Pause der Bundesliga galt ein Wechsel nach dieser Saison als wahrscheinlich. Zwar fühle er sich wohl in Leverkusen, es sei ein toller Verein jedoch sagt Havertz ebenfalls: „Meinen nächsten Schritt in der Karriere will ich aber natürlich irgendwann gehen. Das ist mein Anspruch.“

Als großer Interessent gilt grundsätzlich auch Bayern München. Dem Rekordmeister sei Berichten zufolge jedoch die angepeilte Ablösesumme (über 100 Millionen Euro) des Werksklubs zu hoch - und das deutlich.

Havertz zum FC Bayern? Transfer-Verhandlungen offenbar weiter als gedacht

Ursprungsartikel vom 9. April: Der FC Bayern plant die Zukunft. Eine Zukunft, die von Trainer Hansi Flick mitgestaltet werden soll. Der FCB-Dompteur unterschrieb bis 2023 an der Säbener Straße. Die wichtigste Personalie ist somit geklärt. Doch zahlreiche Fragezeichen bleiben. Insbesondere zwei Namen sollen aktuell in München heiß diskutiert werden: Timo Werner und Leroy Sané. Das ungleiche Begriffspaar soll offenbar die Verantwortlichen des FC Bayern spalten. Speziell die Extravaganz des schrillen Sané soll dabei Thema sein. Der darbende Timo Werner, dessen Wunsch nach Aufmerksamkeit sich ausschließlich auf das Sportliche beschränkt, gilt intern offenbar als die unproblematischere Lösung.

Kai Havertz zum FC Bayern? Hansi Flick will offenbar Nationalspieler

Relativ still war es zuletzt auch um Kai Havertz geworden. Der begnadete Kicker soll jedoch in den Gedankenspielen der FCB-Verantwortlichen weiterhin eine große Rolle spielen. Vor allem FCB-Trainer Hansi Flick soll einen Wechsel forcieren. "Flick will Havertz, Havertz will zu den Bayern“, erzählt Sky-Transfer-Experte Marc Behrenbeck. Aus seiner Sicht liegen die Chancen, dass Havertz nach Ablauf der Saison zum Rekordmeister wechselt, bei „50:50“. Ausschlaggebend seien am Ende wohl die Ablöseforderungen seines derzeitigen Vereins Bayer Leverkusen. Die Rheinländer wissen demnach längst, dass der 20-Jährige auf Dauer nicht zu halten sei. Weshalb sie möglichst viel Geld bei einem Transfer generieren wollen. Bereits im letzten Sommer sollen sie eine Ablösesumme in Höhe von 100 Millionen Euro ausgerufen haben.

Kai Havertz zum FC Bayern? Scheitert Transfer an der Ablösesumme?

Doch in Zeiten der Corona-Krise ist eine solche Summe schwer zu realisieren. Ob der Rekordmeister trotz der aktuellen Lage und herrschenden Ungewissheit seinen eigenen Transferrekord für Havertz übertreffen würde, ist selbst in Experten-Kreisen derzeit ein blinder Fleck. "Es ist nicht leicht zu überblicken, wie weit sie für Havertz gehen würden", sagt Sky-Reporter Torben Hoffmann.

Eines steht für ihn jedoch bereits fest: "Die Bayern werden nicht Sané, Werner und Havertz im Sommer holen.“ Und weiter: „Selbst die These, dass die Bayern zwei dieser drei Spieler holen, wäre gewagt", so Hoffmann. Zwar käme den Bayern ihr gut gefülltes Festgeldkonto zugute, dennoch werden sie in München seiner Meinung nach keine verrückten Dinge machen.

Leverkusen-Experte Marco Wiefel glaubt derweil nicht an einen Transfer des Nationalspielers. "Ich gehe nicht davon aus, dass Havertz in diesem Sommer nach München wechselt", sagt er. "Es bleibt abzuwarten, wie die Situation auf dem Transfermarkt sein wird", erklärt er gegenüber Sky.

Kai Havertz: Auch der FC Liverpool interessiert

Vielmehr werde Bayer Leverkusen wohl versuchen, seinen bis zum Sommer 2022 laufenden Vertrag vorab um ein Jahr zu verlängern. Ob die Havertz-Seite jedoch darauf eingeht? Schließlich sollen sie auch einen Wechsel nach England in Betracht ziehen. Als möglicher Abnehmer gilt der FC Liverpool. Das Transfer-Wirrwarr stellt selbst die sogenannten Experten vor ein bis dato unlösbares Puzzle. Das Stück „Havertz“ ist jedoch auch bei den Puzzlespielern zahlreicher Vereine gefragt. Eine Prognose ist deshalb umso schwerer.

