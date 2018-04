Leverkusen will Bayerns Triple-Traum jäh platzen lassen

Kampfansage in Richtung München

+ © dpa / Marius Becker Leverkusen-Coach Heiko Herrlich (l) und Jupp Heynckes: „Keiner weiß das besser als er". © dpa / Marius Becker

Zweimal hat Jupp Heynckes in dieser Saison schon seinen Ex-Klub Bayer Leverkusen geärgert, nun will die Werkself den Spieß umdrehen und ihrem früheren Coach so richtig weh tun.