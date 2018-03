Kein DFB-Team und Stöger-Schelte: Nun spricht Mario Götze

Ohne Mario Götze bestreitet das DFB die Länderspiele Ende März. Außerdem hatte er nach dem BVB-Aus in der Europa League heftige Kritik von Trainer Stöger bekommen. Nun spricht der Weltmeister.

München - Mario Götze hat einsichtig auf die öffentliche Kritik von Trainer Peter Stöger reagiert. "Ich bin dem Trainer dankbar, dass er mich auf meine Defizite hingewiesen hat und ich werde stark daran arbeiten", sagte der Offensivspieler von Borussia Dortmund der Sport Bild.

Götze war beim Achtelfinal-Aus in der Europa League in Salzburg (0:0) nach einer enttäuschenden Leistung nach der ersten Halbzeit ausgewechselt worden. Nach dem Spiel hatte Stöger den WM-Helden kritisiert.

"Vielleicht sollten wir uns besser ganz schnell alle hinterfragen, ob das das Niveau ist, wie sich der BVB präsentiert", sagte Götze: "Wir sollten gemeinsam an einer positiven Entwicklung für alle und an der Umsetzung unserer Möglichkeiten arbeiten."

Peter Stöger zur Kritik an #Götze: "Wenn es etwas gibt, das überhaupt nicht passt, bin ich der Meinung, dass man es deutlich ansprechen kann." #BVBH96 pic.twitter.com/DFnukEpz01 — Borussia Dortmund (@BVB) 16. März 2018

Bundestrainer Joachim Löw verzichtete am Freitag auf eine Nominierung Götzes für die Länderspiel-Kracher am 23. März in Düsseldorf gegen Spanien und vier Tage später in Berlin gegen Rekordweltmeister Brasilien.

