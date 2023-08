Kasseler Fußballprofi Niklas Schmidt im Interview über seine Depression: „Keine Schande, daran zu leiden“

Von: Björn Friedrichs

Teilen

So schießt man ein Traumtor: Dieser Kracher von Niklas Schmidt flog gegen den späteren Meister Bayern München (rechts: Joshua Kimmich) zum 1:2 in den Winkel. © IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Sein Schritt an die Öffentlichkeit hat im Frühjahr die deutsche Fußballwelt bewegt: Der Kasseler Niklas Schmidt hat vor einigen Monaten erzählt, dass er an einer Depression leidet.

Er war eines der Gesichter der abgelaufenen Bundesliga-Saison: Der Kasseler Niklas Schmidt ging im Frühjahr an die Öffentlichkeit, sprach darüber, dass er an einer Depression leidet. Ein mutiger Schritt, ein wichtiger noch dazu. Der 25-Jährige hat gezeigt: Auch einer, der seinen Traumberuf ausübt, der vor tausenden Fans Fußball spielt, darf Probleme haben und muss diese nicht in sich hineinfressen. Wir haben mit Schmidt gesprochen. Nicht nur über seine Erkrankung, sondern auch über seine Saison, in der er drei Tore bei 24 Einsätzen schoss. Vor zwei Wochen verließ Schmidt die Bundesliga: Nach elf Jahren wechselte er von Werder Bremen für 2,5 Millionen Euro nach Frankreich zum FC Toulouse.

Sie sind zum französischen Pokalsieger FC Toulouse gewechselt. Es hat ein wenig gedauert, ehe die Entscheidung stand. Warum?



Für mich ist es nur positiv, dass so ein Verein Interesse zeigt, der in der kommenden Saison auch international spielt. Da macht man sich seine Gedanken, das ist kein Geheimnis. Ich habe aber auch immer gesagt, dass Bremen meine erste Anlaufstation war, weil ich mich bei Werder auf und neben dem Platz echt wohlgefühlt habe.



2022 sagten Sie in unserem Interview, Sie wollen sich in Bremen durchsetzen. Nun doch der Wechsel.



Das stimmt, es wäre aber absolut blöd, wenn man nicht darüber nachdenken würde. Man möchte als Sportler ja immer so hoch wie möglich spielen. Egal, ob du in der Kreisliga, Verbandsliga oder Bundesliga spielst. Der Wunsch, auch mal international auf dem Rasen zu stehen, ist ganz normal.



Es scheint so, als wäre Ihnen das Umfeld besonders wichtig.



Ich glaube, das Wichtigste ist, ganz offen zu sprechen und abzuwägen, was sinnvoll ist – sportlich, in erster Linie aber auch menschlich. Auf wen kann man zugehen, wenn man Probleme hat? Das spielt natürlich eine Rolle.



Sie haben im Frühjahr Ihre Depression öffentlich gemacht. Wann haben Sie gemerkt, dass etwas nicht in Ordnung ist?



Der Fußball ist ja eine Blase. Ich habe immer nur für den Fußball gelebt, nur an Fußball gedacht, habe Probleme mitgeschleppt, Konflikte nicht angesprochen. Nach dem Abschlusstraining vor dem Spiel in Freiburg im Oktober hatte ich so etwas wie einen kleinen Zusammenbruch. Da habe ich mit Trainer Ole Werner gesprochen, dass es mir nicht gut geht. Dass ich gerade keinen Kopf für Fußball habe. Dass ich keine richtige Emotion mehr habe. Gesundheit betrifft jeden, ob du Sportler bist oder nicht. Das zu akzeptieren und wahrzunehmen, war bei mir nicht immer der Fall.



Da braucht man einen Trainer mit Verständnis.



Was mir entgegengebracht wurde, ist nicht selbstverständlich. Dass mir sofort geholfen wurde, dass ich so schnell in Behandlung gekommen bin, dass alles Notwendige getan wurde – ich bin froh, schnell jemanden gefunden zu haben, der mir helfen konnte.



Wie hat sich die Depression bei Ihnen geäußert?



Man will es ja irgendwie nicht so richtig wahrhaben. Ich bin kein Mensch, der viel auf der Piste ist. Ich fühle mich sehr wohl zuhause, gehe spazieren. Es ist mir gar nicht so aufgefallen. Meine Freundin hat meine Stimmungsschwankungen aber extrem mitgemacht. Und wenn sie irgendwann sagt, dass etwas nicht in Ordnung ist, dann muss es stimmen. Ich habe erst gesagt, ich spreche das mal an, aber habe es vor mir hergeschoben. Deshalb bin ich froh, dass dieser Ausbruch irgendwann kam und ich Hilfe in Anspruch nehmen konnte.



Man überlegt doch sicher: Hat das eine Ursache?



Ich habe mich auch gefragt, woran es liegt. Es ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ich habe Konflikte oft mit mir herumgetragen, darüber extrem nachgedacht. Konflikte gibt es ja jeden Tag. Egal, ob private, berufliche oder solche vom Trainingsplatz. Es macht einen großen Unterschied, wie man damit umgeht – ob man das in sich hineinfrisst oder direkt anspricht, um es aus der Welt zu schaffen. Ich habe sie zig Jahre mit mir geführt, der Kopf hat irgendwann gesagt, ich kann nicht mehr. Ich versuche, viel an andere zu denken. Aber erst mal zu verstehen, dass es auch wichtig ist, an sich selbst zu denken, hat seine Zeit gedauert.



Sie haben die Behandlung angesprochen: Fällt es Ihnen weiter schwer, Konflikte anzusprechen?



Nee, inzwischen fällt mir das wesentlich einfacher. Die Behandlung hilft sehr. Die Experten wissen ja, welche Knöpfe sie drücken müssen. Allein deshalb bin ich an die Öffentlichkeit gegangen: Ich will mit meiner Reichweite helfen. Es ist keine Schande, an Depressionen zu leiden. Es ist ganz normal, sich selbst Druck zu machen und immer das Maximum zu wollen. Aber auch gut ist mal gut genug, auch okay ist manchmal okay. Es macht mich schon stolz, wenn mich jemand, der auch Depressionen hat, sieht und sagt: Das ist ein bekanntes Gesicht, der hat auch solche Probleme und lässt sich helfen, dann kann ich das auch.

„Gekommen als Talent, gegangen als Vorbild. Danke Niklas!“: So verabschiedeten die Werder-Fans Niklas Schmidt am Samstag. © IMAGO/Maximilian Koch

Sie haben über ein Karriereende nachgedacht.



Man wird als Fußballer oft auch nur als Fußballer wahrgenommen. Wenn man nicht spielt oder das Vertrauen des Trainers nicht spürt, denkt man viel nach, auch zuhause. Der eine geht damit lockerer um, manche verrennen sich. Man hinterfragt alles, was man gemacht hat, deshalb war auch das Karriereende ein Gedanke.



Sie haben sich auch der Mannschaft geöffnet. Wie waren die Reaktionen?



Es war einfach erleichternd, nullkommanull peinlich. Die anderen sind extrem gut damit umgegangen, sehr verständnisvoll. Es war für mich eine riesengroße Erleichterung. An dem Tag ging es mir wirklich sehr, sehr gut – obwohl ich nicht mit nach Freiburg fahren konnte. Ich habe mich danach besser gefühlt.



Wie waren die Reaktionen aus der Familie in Kassel?



Das war schwierig. Vor allem, wenn die Mama so weit weg ist und sie dann Artikel liest, in denen ich mich öffne. Die Familie fragt sich dann auch: Was hätten wir besser machen können, haben wir etwas falsch gemacht? Da kann ich nur sagen: Ihr habt überhaupt nichts falsch gemacht. Ich war froh, dass ich die Situation kurz darauf ein bisschen einfacher erklären konnte, als wir alle an einem Tisch saßen. Da waren sie auch ein bisschen erleichtert.



Blicken wir auf das Sportliche. In der abgelaufenen Saison wurden Sie am dritten Spieltag erstmals eingewechselt. Beim 3:2-Sieg nach 0:2-Rückstand in Dortmund haben Sie das 2:2 in der 93. Minute geköpft. Wie war der Abend?

In der Kabine herrschte ein positiver Schockmoment. Alle haben sich gefragt: Was ist gerade passiert? Das ging so rasend schnell, auf dem Platz kriegt man die Emotionen kaum zu fassen – das gelingt erst, wenn man im Bus sitzt und nach Hause fährt. Es war ein verrückter Tag und ein besonderer Moment für alle.



War von Ihrer Familie jemand im Stadion?



Leider nicht. Meine Freundin war mit ihrem Vater Möbel kaufen und hat das Spiel im Ticker verfolgt. Als es dann immer enger wurde, haben sie sich da hingesetzt und das Spiel auf dem Handy eingeschaltet. Und ich mache gerade das 2:2. Das war eine witzige Geschichte, da schmunzeln wir noch heute drüber.



Wie zufrieden waren Sie mit ihrer Spielzeit?



Ich war zwar schon 24, aber es war meine erste richtige Bundesliga-Saison. Ich war wichtiger Bestandteil in der Mannschaft, habe viele Einsätze bekommen. Natürlich hätte ich mir noch das eine oder andere Spiel mehr gewünscht. Aber wenn man die Saison in Ruhe Revue passieren lässt, war das schon sehr in Ordnung. Ich will aber noch mehr.



Nun der Wechsel nach Frankreich. Was ist Ihre Zielsetzung?



Der Konkurrenzkampf ist groß, aber ich will wieder viel spielen. Da ist es auch egal, in welchem Verein man ist. Ich weiß, dass ich große Qualitäten und die auch schon unter Beweis gestellt habe. Da möchte ich mich auch gar nicht kleinreden. Wenn ich spiele, will ich Leistung bringen, wenn ich reinkomme, meine Akzente setzen. Ich mache mir da keine Sorgen.



Vor der vergangenen Saison haben Sie uns gesagt, dass Bremen im Mittelfeld landet und der FC Bayern in einer deutlich engeren Saison trotzdem Meister wird. Was sagen Sie als Glaskugel diesmal voraus?



Ich denke, die Bayern werden marschieren und mit Abstand Meister werden. Leverkusen könnte eine ganz gute Rolle und oben mitspielen. Und Werder wird Achter.



Eishockey-Nationalspieler Justin Schütz sagte während der WM, er würde für einen Finaleinzug auf den Klassenerhalt seines Lieblingsklubs Schalke 04 verzichten. Das ist so eingetreten. Sie selbst sind Fan der Kassel Huskies. Für welche Ziele würden Sie auf einen DEL-Aufstieg der Huskies verzichten?

(lacht) Boah, das ist schwierig. Ich bin ein Riesenfan der Huskies, gucke jedes Spiel im Internet. Am besten wäre es, wenn ich erfolgreich im Fußball bin, die Huskies aber trotzdem aufsteigen. Das wäre mein großer Wunsch.

Zur Person Niklas Schmidt (25) wurde in Kassel geboren. Bei Olympia Kassel fing er mit dem Fußballspielen an, später war er für den OSC Vellmar aktiv. Über Rot-Weiß Erfurt landete er 2012 bei Werder Bremen, wo er vergangene Saison 24 Bundesliga-Spiele bestritt. Anfang des Jahres machte er seine Depression öffentlich, bekam dafür viel Zuspruch. In diesem Sommer folgte der Wechsel zum französischen Pokalsieger FC Toulouse. Am ersten Spieltag wurde Schmidt beim 2:1-Sieg in Nantes eingewechselt. (Björn Friedrichs)