Fans feiern Giulia Gwinn für „wilde“ Kindheitserinnerung: „Wie cool ist das denn?“

Von: Christoph Gschoßmann

Giulia Gwinn kann zwar nicht bei der WM mitspielen, aber verzückt ihre Fans dennoch mit einem Instagram-Post. Sie zeigt eine Kindheitsliebe.

München – Giulia Gwinn verpasst die Frauen-WM in Australien und Neuseeland. Doch ganz verzichten müssen die deutschen Zuschauer auf die Abwehrspielerin vom FC Bayern München nicht, denn Gwinn begleitet das Turnier für das ZDF als Expertin. Während ihre Kolleginnen auf das Auftaktspiel der DFB-Elf hinfiebern, aber einen Schock zu verdauen haben, liefert Gwinn ihren Fans auf Instagram Einblicke in ihr Privatleben: Sie nimmt ihre über 530.000 Follower in einem Post mit auf eine Reise in ihre Vergangenheit. Als Kind ist sie offenbar ein großer Fan der „Wilden Kerle“ gewesen. Nun hat sie den Autor der Kinderbuchreihe getroffen.

Giulia Gwinn Geboren: 2. Juli 1999 in Ailingen Profivereine: SC Freiburg, FC Bayern München Größte Erfolge: Deutscher Meister 2021, 2023

Giulia Gwinn als Kind Fan der „Wilden Kerle“

Die 24-Jährige posiert mit dem Schriftsteller, Drehbuchautor und Regisseur Joachim Masannek und zwei Büchern der „Wilden Kerle“. Auch Schauspieler Wilson Gonzalez Ochsenknecht, der in den Filmen die Figur des Marlon verkörperte, ist mit auf dem Foto. Dazu schreibt sie den typischen Slogan: „Alles ist gut, solange du wild bist!“ und setzt zwei Herzen in den Monsterfarben Schwarz und Rot dazu.

Außerdem setzt sie noch die Hashtags „Kindheitshelden“, „Sincedayone“, also auf Deutsch „vom ersten Tag an“ sowie „vielen Dank“, offenbar an Masannek gerichtet. Doch noch mehr postet sie in Bildform: Fotos von sich als Kind, zum einen mit T-Shirts der „Wilden Kerle“, und dann sogar noch mit verschiedenen „Kriegsbemalungen“ des Logo-Monsters im Gesicht. Man merkt: Auch als Kind war Gwinn eine kleine Powerfrau.

Giulia Gwinn traf Wilson Gonzalez Ochsenknecht und „Wilde Kerle“-Autor Joachim Masannek. © Instagram.com @ giuliagwinn; Imago Images / MIS

Giulia Gwinn als Fan der „Wilden Kerle“: „Heutzutage hat man euch als Vorbild“

Ihre Fans feiern sie für ihre Liebe zu den „Wilden Kerlen“. „Ah wie cool ist das denn?“, schreibt eine Followerin. „Habe die Filme geliebt als Kind!“ Und eine andere schreibt: „Beste Filmreihe! Und meine Kids feiern‘s auch. Das war noch Kindheit!“ Ein weiterer Kommentar lobt Gwinn für ihre Vorbildrolle: „Damals hatte man nur Vanessa als weibliches Vorbild. Heutzutage gibt es euch.“ Der Charakter Vanessa Butz ist eines der wenigen weiblichen Mitglieder der Fußballmannschaft der „Wilden Kerle“. „Schöne Kindheitserinnerung“, heißt es von einer anderen Nutzerin, und: „Wie süß die kleine Giuli war!“

