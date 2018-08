Kiel schockt HSV: Meffert nimmt späte Rache

Kassel. Eine neue Zeitrechnung beginnt – nicht nur auf der Stadionuhr des Hamburger SV. Gestern eröffnete der einstige Dino der Fußball-Bundesliga die Saison.

Gegen Holstein Kiel. Aber drei Wochen früher als Bayern München, Borussia Dortmund und Schalke 04. Nämlich in Liga zwei. Ob die Hamburger trotzdem schon hellwach waren? Sie lesen es im Schnellcheck.

? Mal eben für den Überblick: Was war denn alles neu – außer der Liga?

!Beim HSV gar nicht so viel. In der Startelf standen nur drei Neue: David Bates, Khaled Narey und Jairo. Narey kam übrigens für 1,5 Millionen Euro von Greuther Fürth und ist der HSV-Rekordeinkauf dieses Sommers. So ändern sich die Zeiten. Fiete Arp stand hingegen gar nicht im Kader. Er half bei der zweiten Mannschaft aus, die gegen Werder Bremen II antrat.

Von so viel Kontinuität kann Kiel nur träumen. Nach dem verpassten Aufstieg kam der große Ausverkauf. Gleich sechs Neuzugänge standen in der Startelf. Einer davon: Jea-Sung Lee, südkoreanischer Nationalspieler. Er war Ende Juni beim 2:0-Sieg gegen Deutschland bei der WM 90 Minuten live auf dem Feld dabei. In Tim Walter gibt’s auch noch einen neuen Trainer. Peter Fox hätte wohl gesungen: „Hey, alles glänzt, so schön neu.“

? Wer erzielte denn jetzt das erste Zweitliga-Tor in der Geschichte des HSV?

!Keiner. Aber dafür machte Jonas Meffert ein wunderschönes erstes Saisontor für Kiel. 57. Minute, Meffert bekommt den Ball am Sechzehner und trifft dann mit einem tollen Schlenzer oben rechts. Meffert? Da war doch was? Richtig. Der Neu-Kieler spielte einst mit Karlsruhe in der Relegation gegen den HSV. Er war es, der den Ball mit der Hand gespielt haben soll. Hatte er aber nicht. Es gab Freistoß. Marcelo Diaz trat an und traf. Der Rest ist Geschichte.

? Und wie war dieser Zweitliga-Auftakt sonst so?

!Ziemlich unterhaltsam. Erst kontrollierte der HSV das Spiel, hätte durch Tatsuya Ito (3.), Lewis Holtby (14.) und Narey (35.) in Führung gehen können. Dann hatte Kiel in Person von Mathias Honsak die größte Chance der ersten Hälfte. Nach einem Traumpass über 40 Meter von Meffert legte er den Ball aber knapp vorbei.

Kurz nach der Pause verdiente sich HSV-Torwart Julian Pollersbeck den Titel „Parade des Spiels“. Einen Schuss von Janni Serra lässt er erst abklatschen, dann dreht er sich blitzschnell und klärt gerade noch vorm heranstürmenden Lee. Das war stark. Half aber auch nicht. Der eingewechselte Kieler David Kinsombi legte das 2:0 nach (78.). Und in der Nachspielzeit kam es noch schlimmer für den HSV: Honsak schloss einen Konter zum 3:0 ab.

? Und wie war die Übertragung im TV?

!Sky-Kommentator Jonas Friedrich hatte richtig Lust, das war ihm anzumerken. Hamburgs Tatsuya Ito schätzte er auf 1,68 Meter – aber nur mit Schuhen. Und nachdem der HSV erstmals „Zweitliga-Rasen“ betreten hatte, gab es ein Fazit zum Schluss: „Der erste Eindruck zählt. Und der war nicht gut beim HSV.“ Auweia, Hamburger SV. Auweia.