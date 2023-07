Perfekt: FC Bayern gibt Transfer von Min-jae Kim bekannt – „Bester Verteidiger der Serie A“

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern München hat die Verpflichtung von Min-jae Kim bekanntgegeben. Der Innenverteidiger kommt von der SSC Neapel an die Isar.

München - Endlich ist es offiziell: Min-jae Kim wechselt zum FC Bayern!

Der 26-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2028 und kostet dem Vernehmen nach 50 Millionen, da die Münchner von der Ausstiegsklausel gebraucht machten. Beim Rekordmeister soll Kim die Lücke schließen, die Lucas Hernandez hinterlassen hat.

Min-jae Kim Geburtsdatum: 15. November 1996 (26 Jahre) Verein: FC Bayern München (seit 2023) Position: Innenverteidigung Marktwert: 60 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Kim gewann in der vergangenen Saison mit Neapel die italienische Meisterschaft und wurde zudem zum besten Abwehrspieler der Serie A ausgezeichnet. Seine ersten Erfahrungen sammelte der Südkoreaner in Istanbul bei Fenerbahçe, wo er in der Saison 2021/22 auflief.

Die Abwehr-Kante, die den Spitznamen „Monster“ trägt, lief bislang 49 Mal für sein Heimatland auf. Auch bei der WM 2022 in Katar gehörte Kim in drei von vier Spielen zur Startelf Südkoreas.

„Minjae Kim hat eine tolle Entwicklung hingelegt, zuletzt die italienische Meisterschaft mit dem SSC Neapel gewonnen und ist zum besten Verteidiger der Serie A gewählt worden. Er beeindruckt mit seiner physischen Präsenz genauso wie mit seiner Mentalität und Schnelligkeit. Wir freuen uns, dass er sofort voll in die Vorbereitung einsteigen kann und sind überzeugt, dass er mit seiner Spielweise auch unsere Fans begeistern wird“, sagte CEO- Jan-Christian Dreesen zum Transfer.

Der Spieler selbst freut sich, endlich beim FC Bayern München angekommen zu sein: „Der FC Bayern ist der Traum eines jeden Fußballers. Ich freue mich sehr auf alles, was mich in München erwartet. Für mich bedeutet es einen Neuanfang, ich werde mich hier weiterentwickeln. In den Gesprächen mit dem Verein wurde mir von Anfang an klar gezeigt, wie groß das Interesse an mir ist. Mein erstes Ziel ist es, viele Spiele zu machen. Darüber hinaus möchte ich so viele Titel wie möglich gewinnen.“

Nach tz-Informationen wird Kim am Freitag offiziell vorgestellt.

