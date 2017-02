Kind und weiterer Fan durch Pyrotechnik in Mainz verletzt

Mainz - Ein Fußballfan und ein Kind sind am Rande des Bundesliga-Spiels zwischen dem FSV Mainz 05 und Werder Bremen durch Pyrotechnik verletzt worden.

Während der Partie seien im Gästeblock mehr als 20 verschiedene Rauchkörper gezündet worden, dabei habe ein Werder-Anhänger durch Einatmen der Gase ein Inhalationstrauma erlitten, teilte die Mainzer Polizei am Samstag mit. Der Mann wurde in die Uniklinik Mainz gebracht, verließ das Krankenhaus aber am Abend auf eigenen Wunsch wieder und machte sich auf die Heimreise.

Nach der Partie wurde außerhalb des Stadions ein Kind durch einen in seiner Nähe explodierenden Chinaböller verletzt. Nach einer ersten Behandlung in der Notaufnahme konnte das Kind jedoch ebenfalls nach Hause entlassen werden. Die Polizei hat Ermittlungen unter anderem wegen Körperverletzung aufgenommen.

dpa