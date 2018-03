Klarer Favorit für den Posten als Bayern-Trainer: So viel verraten die Wettquoten 

Oft sind Wettquoten ein guter Indikator für den Ausgang eines Sportereignisses. Liegen die Buchmacher auch bei der Frage nach dem neuen FCB-Trainer richtig?

München - Wer wird nächste Saison beim FC Bayern auf der Trainerbank sitzen? Wissen kann das keiner - aber Wettanbieter scheinen einen ersten Favoriten ausgemacht zu haben.

So ist Leipzig-Coach Ralph Hasenhüttl für Sportwettenanbieter bwin mit einer Quote von 2,00 klarer Favorit auf die Nachfolge von Jupp Heynckes als Trainer beim FC Bayern München. Allerdings müssten die Münchner für Hasenhüttl richtig tief in den Geldbeutel greifen...

Ebenfalls weit vorne für das Amt beim Rekordmeister rangiert der frühere FCB-Spieler und aktuelle Frankfurt-Trainer Niko Kovac. Für den Wettanbieter ist Kocacs Verpflichtung ebenso wahrscheinlich wie eine Weiterbeschäftigung von Jupp Heynckes über die Saison hinaus. Auf den Plätzen dahinter folgt mit Lucien Favre, Mauricio Pochettino und José Mourinho bereits internationale Prominenz.

Felix Magath hätte ebenfalls Zeit

Auch einen Rückzieher von Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel von der bereits erteilten Absage an den Rekordmeister halten die Buchmacher noch für möglich. Während eine Verpflichtung von Felix Magath mit einer Quote von 101,00 mehr als unwahrscheinlich ist, haben Bundestrainer Joachim Löw sowie Liverpool-Coach Jürgen Klopp und Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann den Wettquoten zufolge zumindest noch theoretische Chancen.

Ebenfalls Außenseiter ist Christian Streich. Sitzt der Kulttrainer vom SC Freiburg in der kommenden Saison auf der Bank des FC Bayern, würde der Anbieter bwin das 41,00-Fache des Einsatzes zurückzahlen. Aber Vorsicht: Wird er es doch nicht, ist das Geld natürlich verloren.

Name Verein Quote Ralph Hasenhüttl RB Leipzig 2,00 Jupp Heynckes FC Bayern München 5,00 Niko Kovac Eintracht Frankfurt 5,00 Thomas Tuchel vereinslos 6,50 Mauricio Pochettino Tottenham Hotspur 7,00 Lucien Favre OGC Nizza 10,00 Joachim Löw Deutsche Nationalmannschaft 19,00 Julian Nagelsmann TSG 1899 Hoffenheim 21,00 Jürgen Klopp FC Liverpool 21,00 José Mourinho Manchester United 29,00 Diego Simeone Atlético Madrid 34,00 Christian Streich SC Freiburg 41,00 David Wagner Huddersfield Town 51,00 Marco Rose Red Bull Salzburg 51,00 Adi Hütter BSC Young Boys 51,00 Pep Guardiola Manchester City 67,00 Domenico Tedesco FC Schalke 04 67,00 Jens Keller vereinslos 101,00 Felix Magath vereinslos 101,00 Peter Stöger Borussia Dortmund 101,00

pps/uv/SID