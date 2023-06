Klopp-Besuch vor Frauen-WM: Liverpool-Trainer hält spontane Rede

Von: Johannes Skiba

Jürgen Klopp besuchte im Vorfeld der Frauen-WM in Australien und Neuseeland die deutsche Nationalmannschaft in Herzogenaurach.

Herzogenaurach – Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich aktuell auf die Frauen-WM in Australien und Neuseeland vor, die vom 20. Juli bis zum 20. August ausgetragen wird. Die Mannschaft befindet sich aktuell im Trainingslager in Herzogenaurach, um die Kräfte zu bündeln und sich auf die anstehenden Aufgaben beim Weltturnier optimal einzustellen. Wie auf dem Instagram-Kanal der Nationalmannschaft zu sehen ist, besuchte Liverpool-Coach Jürgen Klopp das Team während dieser Vorbereitung.

DFB Gründung: 28. Januar 1900 in Leipzig Frauen-WM-Titel: 2x

Klopp und Bundestrainer Voss-Tecklenburg kennen sich seit 2011 gut

Der Trainer des Premier-League-Topklubs Jürgen Klopp wünschte den Spielerinnen in einer spontanen Ansprache viel Erfolg für die kommende Weltmeisterschaft, wie die Bild berichtet. Der 56-Jährige befand sich wegen eines Sponsoring-Termins bei Adidas, die ebenfalls in Herzogenaurach ansässig sind, in unmittelbarer Nähe.

Wie auf einem der Instagram-Posts zu sehen ist, stattete Klopp der Nationalmannschaft per Fahrrad einen Besuch ab. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hospitierte 2011 bei Borussia Dortmund als Klopp im Ruhrpott als Trainer arbeitete. Seitdem sind die beiden Coaches im ständigen Austausch.

Jürgen Klopp und Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. © instagram/dfb_frauenteam/Montage

Deutschland hat bei der Frauen-WM eine machbare Gruppe

Auf Instagram zeigt sich die Bundestrainerin indes zufrieden mit der Arbeit ihrer Spielerinnen: „Mein Fazit fällt positiv aus.“ Ende Juli gab es im Freundschaftsspiel gegen Vietnam einen 2:1-Sieg. Das letzte Testspiel vor der WM findet am 7. Juli in Fürth gegen Sambia statt. Bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland wird die deutsche Nationalmannschaft dann in Wyong in der Region Sydney untergebracht. Am 11. Juli bricht der DFB-Tross in Richtung „Down Under“ auf.

England und Frankreich sowie die deutschen Gruppengegner Südkorea und Kolumbien werden ihre Quartiere ebenfalls im Großraum Sydney beziehen. Der dritte Gruppengegner Marokko, auf den Deutschland im ersten WM-Spiel am 24. Juli treffen wird, zieht für das Turnier nicht in die Metropole Sydney. Die Nordafrikaner werden in Melbourne untergebracht, wo die DFB-Elf die Partie gegen die Außenseiter austragen wird. Gulia Gwinn wurde für diese Aufgaben bei der WM von der Bundestrainerin nicht berücksichtigt. (jsk)