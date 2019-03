Warum Jürgen Klopp ein Phänomen ist - Sein Manager Marc Kosicke im Interview 

In Kassel: Marc Kosicke, Manager von Jürgen Klopp, am Schlosshotel Bad Wilhelmshöhe.

Außerhalb der Familie gibt es nur wenige Menschen, die Jürgen Klopp so gut kennen wie er: Marc Kosicke ist Manager des Liverpool-Trainers und lebt in Kassel.

Heute Abend beim Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen den Fußball-Teams des FC Bayern München und des FC Liverpool (21 Uhr/Sky) ist der 48-Jährige in der Allianz Arena. Wir haben uns vorher mit ihm getroffen. Kosicke gewährt uns einen Einblick in das „Phänomen Klopp“.

Herr Kosicke, vor zwölf Jahren haben Sie die Agentur „projekt b“ gegründet und damit eine Marktlücke gefunden: die Vermarktung von Trainern. Wer war ihr erster?

Jürgen Klopp war der Erste. Er war damals noch Trainer in Mainz, Markenbotschafter für Nike. Ich hatte vorher für Nike gearbeitet. Wir kannten uns. Ich habe ihm dann gesagt: Jürgen, ich mache mich selbstständig, werde so ein schmieriger Berater (lacht). Er hat dann gesagt: Hey, so einen kann ich noch gebrauchen. So ging es los.

Ein Glücksgriff.

Absolut. Es war damals schon zu erkennen, dass Jürgen etwas Besonderes hat. Dass er diesen Weg gehen würde, war aber nicht abzusehen.

Ein Jahr später ist Klopp zu Dortmund gewechselt. Sie profitieren voneinander?

Jürgen war natürlich ein Katalysator. Erst einmal musste das Eis bei den Vereinen gebrochen werden. Die waren es nicht gewohnt, dass die Trainer jemanden haben, der ihre Verträge verhandelt und dafür eine Provision erhält.

Lohnt sich Klopp heute überhaupt noch? Er bleibt ja immer lange.

Ja. Ohne Einschränkung. Man wird als Berater in der Regel jährlich über die gesamte Vertragslaufzeit beteiligt. Sowohl bei Arbeits- als auch bei Marketingverträgen.

Ist es auch Ihr Verdienst, dass Klopp so ein Werbe-Gesicht ist?

Nein, das ist sein Verdienst. Ich kann mir auf die Fahne schreiben, dass ich ungefähr weiß, für welchen Markt er funktioniert. Er ist nicht der Fashion-Typ wie Cristiano Ronaldo mit Bling-Bling. Jürgen ist ein Mann mitten aus dem Leben, bodenständig. Und er hat Lust, Unternehmen mit zu entwickeln, wie er Fußball-Vereine entwickelt.

Warum funktioniert er?

Jürgen ist echt. Bei Werbedrehs bekommt er immer ein Drehbuch ohne Text. Er transportiert die gewünschte Botschaft in seinen Worten. Seine Eloquenz und den Humor kann man nicht lernen. Er polarisiert. Kaum jemand hat keine Meinung zu ihm. Entweder man mag ihn oder kann sein Gesicht nicht mehr sehen. Egal ist er aber den Wenigsten.

Kann man das Phänomen Klopp knapp erklären?

Man muss es erleben. Jürgen hat eine unglaubliche Kraft. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat das mal gut zusammengefasst: Es gibt tolle Trainer. Guardiola. Zidane. Aber es gibt nur einen, der den ganzen Verein und die ganze Stadt mitzieht. Das ist Jürgen. Er lädt alle ein, dabei zu sein. Er setzt auf Charakter. Er entwickelt Spieler. Jürgen zieht alle in seinen Bann. Nicht nur Spieler, das ganze Team. Im ganzen Verein herrscht eine positive, optimistische Stimmung – geprägt von großem Ehrgeiz, jeden Tag besser zu werden.

Und er stellt sich vor seine Spieler.

Ja, das tut er gern. Manchmal provoziert er mit seinen Aussagen, um die Aufmerksamkeit und damit verbundene Kritik auf sich und weg von den Spielern zu lenken.

Ist er ein Freund für Sie?

Ein enger Freund. Wir kennen uns seit 17 Jahren und haben viele besondere Momente miteinander erlebt.

Wie ist er privat?

Ein ganz normaler Typ. Wir machen zusammen ganz normale Sachen. Es schließt sich leider nur viel aus, weil er überall erkannt wird. 1,90 Meter groß, sein Lachen. Kappe hilft auch nicht, die gehört bei ihm dazu.

Blicken wir auf heute: Wie ist Jürgen Klopp vor so einem Spiel? Er steht ja immer unter Strom.

Ich glaube, manche haben da eine falsche Vorstellung. Die Leute denken immer, er wäre nur ein Top-Motivator. Das kann er natürlich auch, weil er Temperament hat. Aber in erster Linie kommt er über die Analyse. Er bereitet das Spiel akribisch vor. Er ist in den Jahren ein wenig gelassener geworden. Man kann mit 51 auch nicht mehr wie ein Irrwisch die Linie hoch und runter rennen. Vor allem nicht bei den vielen Spielen in England. Er ist total in sich ruhend, aufgeräumt, optimistisch. Und natürlich maximal motiviert. Verlieren steht da nicht so auf der Agenda.

Ein Titel in diesem Jahr mit Liverpool wäre wichtig.

Ich glaube, es ist eigentlich wichtiger für Stadt und Fans als für ihn. Wir haben uns bewahrt, nicht nur in Schwarz und Weiß zu denken. Es gibt eine Menge Graustufen. Seit Oktober 2015 hat sich der Wert des Klubs um 30 Prozent erhöht. Der Gewinn von „Silverware“ – wie der Engländer sagt – wäre natürlich das i-Tüpfelchen. Die Entwicklung des Vereins schreitet aber in allen Bereichen voran. Die regelmäßige Teilnahme an der Champions League ist das Ziel der Topklubs in England. Das erreicht Liverpool wahrscheinlich wieder. Ganz oben steht, den Klub wieder unter den Topteams Europas zu etablieren.

Meisterschaft oder Königsklasse?

Die Meisterschaft ist in England bedeutender. Das ist anders als hier. Die Engländer sehen sich selbst als Champions League. Jeder Liverpool-Fan würde die Meisterschaft bevorzugen.

Wie sieht Klopps Donnerstag aus – bei Weiterkommen und Ausscheiden?

Er fliegt nach Hause. Gut oder weniger gut gelaunt. Dann wird er sich auf Fulham vorbereiten. Es bleibt keine Zeit zum Feiern oder Weinen. Liverpool spielt ja auch gegen Bayern. Nicht Jürgen Klopp.

Zur Person:

Marc Kosicke (48) wurde in Bremen geboren, zog mit Eltern und Bruder später nach Kassel. Dort lebt er nun wieder – zusammen mit seiner Frau, der Moderatorin Yvonne Ransbach. Kosicke hat drei Söhne (7, 9 und 14 Jahre alt). Der älteste aus erster Ehe lebt bei seiner Mutter. Heute ist Kosicke für Trainer verantwortlich, früher spielte er selbst Fußball. Als Stürmer lief er unter anderem für den KSV Baunatal und Rengershausen auf.