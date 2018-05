Norbert Elgert - seit zwei Jahrzehnten auf Schalke: „Lasst die Kinder dribbeln“

Klarer Blick, klare Analyse: Norbert Elgert steht mit der U19 von Schalke 04 im Endspiel der Deutschen Meisterschaft in der Jugend-Bundesliga. Hier sitzt er an der Bande beim Internationalen A-Jugend-Turnier in der Göttinger Lokhalle.

Göttingen. Norbert Elgert sieht aus wie ein Mann der 1970er-Jahre: lange, mittelgescheitelte Haare, Lieblingskleidung Trainingsanzug in Königsblau. Im Gespräch zeigt sich rasch: Der Trainer der Schalker U19, die Samstag – wieder einmal – um die Deutsche Meisterschaft spielt, ist keineswegs von gestern, sondern auf der Höhe der Fußball-Zeit.

Herr Elgert, wie lange sind Sie Jugendtrainer auf Schalke?

Norbert Elgert: Das weiß meine Frau.

Sie sind im 22. Jahr. Was hat sich geändert im Fußball?

Elgert: Heute ist vor allem eine rasante Handlungs- und Entscheidungsschnelligkeit gefordert. Wir spielten damals noch Manndeckung. Das war ein anderer Fußball. Aber die Topspieler von einst wären auch heute spitze – nur anders geschult. Ich glaube, dass die Entwicklung immer weiter gehen wird. Die Handlungsschnelligkeit ist gut trainierbar, vor allem mit Spielern, die diesbezüglich sehr begabt sind. Beispiele bei uns waren Draxler, Meyer und Özil.

Was brauchen junge Fußballer vor allem, um den Sprung zu den Profis zu schaffen?

Elgert: Du brauchst vor allem mentale Stärke und Belastbarkeit. Du musst dann richtig gut sein, wenn es darauf ankommt.

Sie gelten als geerdeter Typ aus dem Pott. Geben Sie diese Haltung an Ihre Jungs weiter?

Elgert: Ich sage immer: Greift sportlich nach den Sternen, aber bleibt mit den Füßen auf dem Boden. Das fußballerische Können, das viele Geld, das man damit verdient, der Status, den du bekommst, das alles hebt dich keinesfalls über andere Menschen. Das Fußball-Profisein ist nicht mehr wert als ein anderer, normaler Beruf.

Aber müssen Top-Jugendspieler nicht egoistisch sein, um Profi zu werden?

Elgert: Als Fußballprofi brauchst Du eine gehörige Portion Mut, und viel gesundes Selbstbewusstsein – was aber niemals in Arroganz und Überheblichkeit übergehen darf. Wir Trainer, Ausbilder – egal in welchem Beruf – in unserer Hochgeschwindigkeitszeit haben die Pflicht, mehr zu vermitteln als Technik, Taktik, Athletik, Mentales – nämlich Werte und Demut.

Was denken Sie, wenn heute jemand zehn gute BL-Spiele macht und schon von Top-Klubs gejagt wird?

Elgert: Dass das alles viel zu schnell geht, die Spieler gehypt werden. Dabei fehlt es oft noch am stabilen Fundament, auch an Lebenserfahrung. Die brauchst Du. Denn: Du wirst schnell in die Umlaufbahn geschossen, fliegst aber doppelt so schnell wieder raus.

Sie sind also auch Lehrer?

Elgert: Ja, unbedingt. Wir Trainer müssen den Jungs ein Fundament geben damit sie dem Druck im Haifischbecken Profifußball standhalten. Dort musst Du – gesund – die Ellenbogen in der Gruppe einsetzen können, gleichzeitig musst Du das aber auch mit Teamfähigkeit paaren. Wenn Du nur Egoisten auf dem Platz hast, wirst Du mit elf Superfußballern, die nur an sich denken, nichts erreichen. Daher möchte ich den Jungs über Training und Gespräche eine Art Autopiloten mitgeben, damit sie später klar kommen.

Welche Rolle spielen die Berater?

Elgert: Teilweise eine negative. Auch, weil viele Spieler heute zu früh einen Berater haben, in der C-Jugend. Aus Sicht der Spielerberater ist das verständlich. Sie sichern sich ein Riesentalent, mit der Aussicht, später Millionen zu machen. Es gibt auch wirklich gute Berater, die die beste Entwicklung im Blick haben. Wichtig ist es aber immer, einen Schritt nach dem anderen mit einem Jungen zu gehen. Man darf keinen Schritt überspringen, nur weil es dann die meiste Kohle gibt.

Fehlen dem deutschen Fußball die Top-Individualisten – wird in der Ausbildung zu viel Wert auf Match-Pläne gelegt?

Elgert: Ich denke, so schlecht ist der deutsche Fußball und die Ausbildung nicht – siehe die fantastische Nationalelf. Vielleicht verstricken wir uns aber im Jugendbereich zu sehr in Match-Plänen, in Angriffsschemata. Nur mit Passspiel geht es nicht. Wir brauchen das Durchsetzungsvermögen im 1:1-Zweikampf. Deshalb müssen wir den Spielern das Handwerkszeug zum Lösen von Situationen geben und mehr Entscheidungsfreiheit. Und wir brauchen Dribbler. Also: Lasst die Kinder dribbeln.

Ticken die Trainer Elgert und Domenico Tedesco gleich?

Elgert: Wir stehen ich in engem Austausch, schätzen uns gegenseitig Ich denke auch, dass wir in vielen Bereichen sehr, sehr ähnlich denken – auch arbeiten und trainieren.

Will der ewige Jugendcoach Norbert Elgert noch mal eine Profi-Truppe übernehmen?

Elgert: Ich schließe das nie aus. Ich sehe viel mehr Sinn in der Ausbildung und der Arbeit mit jungen Menschen. Da bin ich begeisterter Coach und Lehrer. Für mich ging es nie darum, eine Profi-Mannschaft zu erreichen. Gelegenheiten dazu gab es schon einige.

Norbert Elgert (61) wurde am 13. Januar 1957 in Gelsenkirchen geboren. In der Bundesliga lief Elgert 58 Mal für den FC Schalke 04 auf und erzielte 13 Tore. 1981 stieg er mit den Knappen in die zweite Liga ab. Seit 1996 ist Elgert mit einer kurzen Unterbrechung – von 2002 bis 2003 war er Co-Trainer der ersten Mannschaft unter Frank Neubarth – Coach der Schalker A-Jugend.