Kneipen-Aushang zeigt Fußball-Dilemma vor Saisonstart: „Zerstört unseren Sport“

Von: Stefan Schmid

Eine Kneipe geht vor den hohen Kosten für Live-Übertragungen von Fußballspielen in die Knie und prangert dabei eine gefährliche Entwicklung an.

Mönchengladbach – Jahr für Jahr steigen die Kosten, die Fans dafür aufbringen müssen, um die Spiele ihrer Lieblingsmannschaften im Fernsehen verfolgen zu können. Doch nicht nur der einzelne Kunde ächzt unter den immer weiter steigenden Kosten, auch Kneipen, in denen Live-Übertragungen zum Geschäftsmodell dazu gehören, müssen die Segel streichen. Eine Kneipe in Mönchengladbach hat mit einem Aushang ihren Kunden mitgeteilt, das Spiel der ständigen Teuerungen nicht mehr mitzuspielen.

Bundesliga-Übertragungen: Kneipenbesitzer geht Preis von 1000 Euro nicht mit

Auf der Plattform X (vormals Twitter) hat ein User einen Aushang, der anscheinend im Fenster der Gaststätte Zorbas in Mönchengladbach aushängt, gepostet. Der Besitzer der Gaststätte teilt seinen Kunden mit, dass es in dieser Saison „keine Live-Übertragungen“ in seiner Kneipe geben wird. Den Grund liefert er gleich mit: „Der Anbieter verlangt pro Monat 1000 Euro!“

Ein Preis, den sich der Betreiber nicht mehr aus den Rippen schneiden lassen will. „Bei diesen Preisen für die Vermarktung der Bundesliga spiele ich nicht mit!“, lässt er seine Kundschaft wissen und bittet um Verständnis: „Ich hoffe, dass diese Entscheidung für die meisten von euch O.k. ist.“

Ein Gastwirt streicht die Segel vor den steigenden Preisen für die Bundesliga-Übertragung. © Screenshot: X/@Maryze063 und IMAGO / MIS

Ärger über absurde Preise für Bundesliga: „Ihr zerstört unseren Sport“

Der User, der den Aushang auf X postete, lieferte dazu noch den Kontext, der das Dilemma des Kneipenbesitzers deutlich macht. Maximal 25 Personen könnten im Inneren einen direkten Blick auf den zur Übertragung genutzten TV erhaschen, im Außenbereich hätten weitere 35 Leute Platz – mit entsprechenden Sichteinschränkungen auf das Fernsehgerät. Dass diese Personenzahl enorm viel konsumieren müsste, um für einen Umsatz zu sorgen, der die Übertragungen rentabel machen würde, ist selbsterklärend. Hinzu kommt, dass nicht jedes Spiel gleich gut angenommen wird und dass einige Monate im Jahr schlicht kein Fußball gespielt wird.

User Marius, der für das Bild im Netz verbreitete, nutzte seinen Post, um seinen Ärger gegenüber DFL, Sky und DAZN Luft zu machen. Er verlinkte die jeweiligen Accounts der Adressaten und appelliert zunächst („Fußball und Kneipenkultur gehören zusammen“), um dann zu schimpfen: „Ihr zerstört unseren Sport“.

Fan-Ärger über Kosten für Streaming-Angebote

Unter denjenigen, die den Beitrag kommentieren, richtet sich die Stimmung einhellig gegen Anbieter und DFL. Mittelfinger-Emojis und Kommentar wie „absolute Frechheit das Ganze“, gehören da noch den eher gemäßigten Stimmen an. Auch die Aktion des Wirts findet Unterstützung und nicht nur einer appelliert, dass alle Kneipenbesitzer so handeln sollten.

Der Ärger darf auch als Ausdruck darüber verstanden werden, dass eine Vielzahl von Abos nötig ist, um das volle Fußball-Angebot zu sehen – deren Preise stetig steigen. Während Sky schon Ende 2022 die Preise erhöht hatte, legte Anbieter DAZN in diesem Sommer mit der nächsten saftigen Preiserhöhung nach. (sch)