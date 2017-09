Köln kassiert dritte Pleite - 0:3 gegen Augsburg

Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart hatte sich der 1. FC Köln auf die Europapokal-Premiere beim großen FC Arsenal einstimmen wollen. In Augsburg aber setzte es dann eine deutliche Pleite. Stürmer Finnbogason war mit drei Toren der gefeierte Mann beim FCA.

Augsburg (dpa) - Als Augsburgs Matchwinner Alfred Finnbogason mit einem verhaltenden Grinsen das Feld verließ, hatten sich die arg deprimierten Gäste vom Rhein schon in die Kabine verzogen.

Mit einem verdienten 3:0 (2:0)-Heimsieg und drei Toren des überragenden Finnbogason hat der FC Augsburg dem 1. FC Köln die dritte Niederlage im dritten Bundesligaspiel zugefügt und die Vorfreude der Domstädter auf ihren Europacup-Start gedämpft. "Mir vermiest jede Niederlage den Abend und die nächsten Tage, das hat mit Arsenal im Grunde gar nichts zu tun", sagte FC-Coach Peter Stöger. So hatte er sich die Generalprobe für den ersehnten London-Trip sicher nicht vorgestellt.

Fünf Tage vor dem Flutlicht-Spektakel beim englischen Spitzenclub musste der Trainer eingestehen, dass Augsburg das Spiel "verdient gewonnen" habe. "Die grobe Analyse ist relativ einfach. Wir haben es dem Gegner zu einfach gemacht, die Tore zu erzielen. Und dafür war relativ wenig Aufwand nötig." Und vor allem ein Augsburger Stürmer!

Der Isländer Finnbogason wurde mit seinen Treffern per Kopf (21. Minute), Foulelfmeter (32.) und Abstauber nach einem Konter in der Nachspielzeit zum gefeierten Mann vor 27 510 Zuschauern. "Super Spiel, null gehalten, drei Tore geschossen, erster Heimsieg: Es kann nicht besser laufen", fasste Finnbogason seinen Sahnetag zusammen.

Dank des Nationalspielers setzte der FCA seine Erfolgsserie gegen den Lieblingsgegner fort und blieb im achten Pflichtspiel nacheinander ungeschlagen. "Wir freuen uns über den Sieg, die drei Tore und die Art und Weise", sagte Trainer Manuel Baum, fügte in all der Euphorie aber an: "Wir wissen, an welchen Stellschrauben wir drehen müssen."

Rein statistisch war nämlich Köln meist besser, bei Torschüssen, Ballbesitz, Zweikampfquote, Passquote, Flanken und Eckbällen etwa. Im Sechzehner aber agierten die Gäste bis auf die letzten Minute extrem harmlos - anders als Augsburg dank Finnbogason. Zunächst verwertete er eine Flanke von Linksverteidiger Philipp Max per Kopf mit einem Aufsetzer zur Führung. Gut zehn Minuten später erhöhte der Isländer vom Punkt, nachdem Marcel Heller im Strafraum von Jonas Hector gefoult worden war - der Augsburger ließ sich geschickt fallen.

Dass es zu dem Zeitpunkt noch 1:0 gestanden hatte, war einer kläglich vergebenen Chance der Kölner zu verdanken. Nach einem Ballverlust von FCA-Verteidiger Martin Hinteregger liefen die Stürmer Jhon Cordoba und Yuya Osako allein auf das Tor zu. Der schlampige Querpass von Cordoba aber war für den Japaner unerreichbar. Wenige Sekunden danach fiel Heller im Strafraum - statt 1:1 stand es 2:0 für den FCA. "Das könnte mitentscheidend gewesen sein", meinte Trainer Stöger, nahm den Neuzugang und nominellen Nachfolger von Torgarant Anthony Modeste aber umgehend in Schutz. "Ich mache ihm keinen Vorwurf."

Ihre Harmlosigkeit konnten die Kölner erst in den letzten Minuten etwas ablegen, Cordoba probierte es in der Nachspielzeit noch mit einem wuchtigen Schuss von der Strafraumkante. Den Versuch aber vereitelte Torhüter Hitz mit einem Klasse-Reflex. Kurz darauf machte Finnbogason seinen exzellenten Nachmittag mit dem dritten Treffer nach einem Gegenstoß perfekt. "Wir freuen uns riesig, dass die drei Punkte hiergeblieben sind", meinte Trainer Baum. Flügelspieler Heller sagte: "Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben."

