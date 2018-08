"Wurde auch Zeit": DFB und DFL wollen den Videobeweis verbessern

Alles im Blick: Schiedsrichter Marco Fritz schaut sich während eines Bundesliga-Spiels in der vergangenen Saison eine Szene auf einem Bildschirm an.

Kassel. Die Deutsche Fußball-Liga und der Deutsche Fußball-Bund planen Reformen beim Videobeweis. Das wurde auch Zeit, meint unser Sportredakteur Robin Lipke.

Wurde auch Zeit. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wollen den Videobeweis verbessern. Das ist erst mal eine sehr gute Nachricht für alle Fußball-Fans. Keine Neuerung in der Bundesliga sorgte für so viel Aufregung wie diese Technik. Statt mehr Klarheit gab’s mehr Frust. Auch deshalb, weil das Spiel um einen Teil seiner Seele beraubt wurde: die spontane Euphorie.

Dass es besser laufen kann, hat die Weltmeisterschaft in Russland gezeigt – vor allem dank mehr Transparenz. Selbst die größten Kritiker wurden milde gestimmt. Umso wichtiger, dass DFL und DFB die positiven Erkenntnisse einarbeiten und nun einen zweiten Anlauf starten.

Denn bei aller Motzerei: Der Videobeweis kann zu mehr Fairness beitragen in einem Spiel, in dem es nicht zuletzt um Millionensummen geht. Und selbst Fußball-Romantiker, die am liebsten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag über das Wembley-Tor debattieren möchten, kommen auf ihre Kosten. Denn das ist auch eine Erkenntnis der WM: Trotz aller Technik bleiben genügend Grauzonen, die wunderbaren Diskussionsstoff liefern.