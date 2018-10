FIFA-Boss Infantino will WM mit 48 Teams schon früher - aus politischem Kalkül

Gianni Infantino will eine möglichst frühe Einführung der WM mit 48 Teilnehmern.

Wann kommt die Fußball-WM mit 48 Mannschaften? Geht es nach FIFA-Präsident Gianni Infantino früher als geplant. Er hat gute Gründe.

Kuala Lumpur - FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die Tür für eine Aufstockung der Fußball-WM 2022 in Katar von 32 auf 48 Teilnehmer weit aufgemacht. "Es wird auf jeden Fall 2026 so sein. Aber 2022? Ihr kennt mich. Es ist möglich. Warum nicht?", sagte der Chef des Weltverbands beim Kongress des asiatischen Kontinentalverbands AFC in Kuala Lumpur. Europas Fußball-Ligen haben sich im April dieses Jahres gegen die Idee einer Erhöhung der WM-Teilnehmerzahl auf 48 Teams schon im Jahr 2022 ausgesprochen.

Für die Endrunde 2026, die in Mexiko, Kanada und den USA ausgetragen wird, hatte das FIFA-Council die Aufstockung bereits im Januar 2017 beschlossen. Der umstrittene WM-Gastgeber Katar hatte sich zunächst gegen ein Turnier mit 48 Mannschaft gewehrt, Organisationschef Hassan al-Thawadi bestätigte aber zuletzt, dass nun doch über eine Aufstockung beraten werde. Eine Entscheidung könnte Anfang 2019 fallen.

Infantino würde eine WM 2022 mit 48 Teilnehmern auch für die Präsidentschaftswahl im Sommer 2019 helfen. Den AFC-Delegierten sage er: "Ihr hättet eine größere Chance (zur Qualifikation, d. Red.). Es ist möglich. Es ist machbar. Wir reden darüber mit unseren Freunden aus Katar und vielen anderen Freunden in der Region. Wir hoffen, dass es passiert. Wir müssen es immer versuchen."

SID