Korb für den FC Bayern: Sandro Wagner schmiedet andere Pläne

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Sandro Wagner entscheidet sich gegen eine Rückkehr zum FC Bayern. Der Ex-Stürmer hat für seine Trainerkarriere andere Pläne vorgesehen.

München – Der FC Bayern ist bekannt dafür, ehemalige Spieler nach dem Karriereende in den Verein einzubinden. Sandro Wagner wäre hierfür als Eigengewächs und waschechter Münchner prädestiniert gewesen. Doch der Meister-Trainer der SpVgg Unterhaching hat andere Pläne und gibt den Bayern einen Korb.

Sandro Wagner Geboren: 29. November 1987 (Alter 35 Jahre), München Spieler-Stationen: FC Bayern, MSV Duisburg, Werder Bremen, 1. FC Kaiserslautern, Hertha BSC, Darmstadt 98, TSG Hoffenheim, Tianjin Teda Trainer-Stationen: SpVgg Unterhaching U19, SpVgg Unterhaching Länderspiele: 8 für Deutschland (5 Tore)

Absage an den FC Bayern: Sandro Wagner entscheidet sich für anderen Klub

Sandro Wagner wird vorerst nicht zum FC Bayern zurückkehren und kein Trainer am Campus, das berichtet Sport1. Auch die Sport Bild bestätigt die Entscheidung des 35-Jährigen. Demnach führten die Bayern vergangene Woche intern viele Gespräche wegen Wagner.

Der Noch-Trainer der SpVgg Unterhaching wurde als Nachfolger von U19-Coach Danny Galm gehandelt, der den Verein nach einem fünften Platz in der abgelaufenen Saison verlassen wird. Allerdings habe Wagner laut Sport1 bereits einem anderen Klub eine Zusage gegeben und stehe dem FC Bayern deshalb nicht zur Verfügung. Wohin der achtmalige Nationalstürmer wechselt, war zunächst nicht bekannt.

Sandro Wagner will nicht zum FC Bayern als Trainer wechseln. © Sven Leifer/Imago

Korb für den FC Bayern: Sandro Wagner schmiedet andere Pläne

Wagner hatte die SpVgg Unterhaching nach einer durchwachsenen Debüt-Saison als Profitrainer in der aktuellen Spielzeit zum Meistertitel in der Regionalliga Bayern geführt. In der Relegation um den Aufstieg in die 3. Liga bekommen es die Vorstädter am Mittwoch (7. Juni, 20.30 Uhr) und Sonntag (11. Juni, 13 Uhr) mit dem Nordost-Vertreter Energie Cottbus zu tun. Seinen Abschied hatte Wagner bereits im März verkündet, ihn zieht es in den Profibereich.

„Ich möchte ein absoluter Top-Trainer werden und ganz oben ankommen. Ganz oben ist für mich die Bundesliga. Ich möchte dort irgendwann trainieren“, sagte Wagner vor zwei Jahren in einem Interview mit Sport1. Aktuell arbeitet Wagner an seiner A-Lizenz und wird Ende 2024 mit der Ausbildung zum Fußballlehrer beginnen.

Wer hat Abi? Die Schulbildung der Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

Sandro Wagner will in die Bundesliga – Zukunft beim FC Bayern?

Und wer weiß: Sollte Wagner, der nebenbei als TV-Experte für das ZDF arbeitet, eines Tages tatsächlich ganz oben ankommen, klappt es vielleicht doch noch mit einer Rückkehr zum FC Bayern. Bereits in der Jugend spielte der gebürtige Münchner für den FCB. Als Spieler kehrte er nach mehreren Stationen in der Bundesliga (u. a. Hertha BSC, TSG Hoffenheim) 2018 zurück an die Säbener Straße, wo er in 38 Pflichtspielen elf Tore erzielte. Wagner kennt den Verein also bestens.

Das Aus von Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic beim FC Bayern nannte Wagner eine „Niederlage für den ganzen Verein“. „Irre. Mir fehlen wirklich die Worte. Art und Weise, Zeitpunkt“, sagte der frühere Bayern-Profi im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF über die Entscheidung. Sein Ex-Klub stellt sich also in der Führungsetage neu auf, Uli Hoeneß übernimmt wieder mehr Verantwortung und riskiert ein gefährliches Spiel mit den Bayern-Fans. (ck)