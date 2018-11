Krise bei Bayern München: Jetzt wackelt Kovac doch

Kassel. Fünf Wochen ist es her, da luden die Anführer des FC Bayern München – Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge – zu einer denkwürdigen Pressekonferenz.

Das Grundgesetz wurde da zitiert, die Medien ermahnt, nicht zu kritisch mit den Spielern des deutschen Fußball-Rekordmeisters umzugehen. Heute? Da ist das alles Geschichte. Nach dem 3:3 im eigenen Stadion gegen Aufsteiger Düsseldorf änderte Hoeneß seinen Kurs. Auf einmal hat Trainer Niko Kovac – den er doch bis aufs Blut verteidigen wollte – keine Jobgarantie mehr. Einzig am Dienstag in der Champions League gegen Benfica Lissabon werde er noch sicher auf der Bank sitzen, sagte der Präsident. Nun ermunterte Hoeneß die Journalisten sogar, kritisch mit den Spielern umzugehen.

Klar, dass sich die Bayern im Sommer gerade auf den Flügeln hätten verstärken sollen, weiß mittlerweile jeder Stammtisch. Doch kommt dieser Leistungseinbruch nach einer souveränen Meisterschaft, dem bitteren Ausscheiden im Champions-League-Halbfinale gegen den späteren Sieger Real Madrid und dem Finaleinzug im DFB-Pokal im vergangenen Jahr doch etwas überraschend. Warum ist jetzt alles anders?

Die Kleinen haben Respekt verloren

Das Spiel gegen Düsseldorf und die Reaktionen zeigen vor allem eins: Die Kleinen haben den Respekt verloren. Fortunas Trainer Friedhelm Funkel wechselte in der Schlussphase mutig, offensiv. Mit Erfolg. In der Nachspielzeit erzielte der Belgier Dodi Lukebakio den Ausgleich. Der 20-Jährige hatte schon die ersten beiden Treffer für den Aufsteiger erzielt. Düsseldorf hat den Stürmer aus England vom FC Watford für ein Jahr ausgeliehen. Eine Kaufoption gibt es nicht.

Lukebakio deckte ein großes Problem der Münchner wieder einmal auf: die Defensive. 17 Gegentore nach zwölf Spielen. Diese Anzahl hatten die Bayern manchmal in einer ganzen Saison. Der Meister führte in der eigenen Arena erst 2:0 und dann 3:1 gegen einen Aufsteiger. Und doch kam bei jedem Angriff der Düsseldorf Gefahr auf. Die Abwehr wirkt nicht sicher, leistet sich Fehler. Auch Torwart Manuel Neuer hatte schon glücklichere Tage in seiner Karriere. Die Münchner sind nun seit vier Spielen im eigenen Stadion ohne Sieg. Dreimal verspielten sie eine Führung gegen vermeintliche leichte Gegner – Freiburg, Augsburg und nun Düsseldorf – kurz vor Schluss.

+ Der Bayern-Schreck: Dodi Lukebakio traf dreimal gegen München. Foto: Matthias Balk/dpa

Funkel beschrieb Jérome Boatengs Spiel auf Abseits vor dem zweiten Tor der Fortuna als dramatisch. Dramatisch wird mittlerweile auch die Situation der Bayern. Neun Punkte hinter Tabellenführer Borussia Dortmund, Platz fünf – da werden Erinnerungen an dunkle Zeiten Mitte der 2000er-Jahre und Jürgen Klinsmann wach.

Sind Kovac' Tage in München gezählt?

Der ehemalige Bayern-Stürmer war das letzte größere Experiment auf der Bank. Und er schaffte es kein ganzes Jahr an der Säbener Straße. Das gleiche Schicksal könnte auch Kovac ereilen. Eigentlich ist es fast schon sicher, dass seine Tage in München gezählt sind. Liest man bei Hoeneß’ Aussagen zwischen den Zeilen, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis ein passender Nachfolger gefunden ist.

Das ist die größte Schwierigkeit. Ein Coach vom Kaliber eines Zinédine Zidane wird sich bei der derzeitigen Situation und in der laufenden Saison eher nicht für die Bayern entscheiden. Attraktiv für einen großen Trainer wird der Rekordmeister wohl erst nach Investitionen und größeren Veränderungen des Kaders im kommenden Sommer. Jupp Heynckes wird kein drittes Mal einspringen.

Kovac hat nur eine Chance zu überleben, sollte sich kurzfristig keine geeignete Übergangslösung finden. Allerdings scheint das Dirigieren eines Starensembles eine Nummer zu groß für ihn.

Mehr zum Thema: Der Vorstand des FC Bayern München hat schon vor Wochen zum Rundumschlag gegen die Medien ausgeholt. Dazu lesen Sie mehr in unserem HNA-Kommentar.