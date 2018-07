Kritik an Mesut Özil: Böse nachgetreten

Kassel. Oliver Bierhoff lief selbst 70 Mal für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf, erzielte dabei 37 Tore, eine Rote Karte sah er nie.

Nicht einmal eine Gelb-Rote. Für böse Fouls und Tätlichkeiten wie Nachtreten war er nicht bekannt. Das hat er sich für die Karriere nach der Karriere aufgehoben.

In einem Interview mit der Zeitung „Die Welt“ sagte der Manager des DFB-Teams nun zum Thema Mesut Özil: „Wir haben Spieler bei der deutschen Nationalmannschaft bislang noch nie zu etwas gezwungen, sondern immer versucht, sie für eine Sache zu überzeugen. Das ist uns bei Mesut nicht gelungen. Und insofern hätte man überlegen müssen, ob man sportlich auf ihn verzichtet.“ Das sitzt. Das ist deutlich.

Bierhoff stellt anderthalb Wochen nach dem Ausscheiden in der WM-Vorrunde den Mittelfeldspieler an den Pranger. Nach Tagen, in denen der Deutsche Fußball-Bund nur darauf wartete, wie sich Joachim Löw entscheiden würde und selbst keine Verantwortung für das schlechteste Abschneiden aller Zeiten übernahm. Nun pickt sich der 50-Jährige einen Sündenbock heraus. Özil. Weil er sich vor der WM mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ablichten ließ, sich anschließend nie äußerte.

Bierhoff liefert das gleiche Bild ab, das auch die Mannschaft in Russland schon nach außen trug. Da stellte sich keiner vor Özil – und auch Ilkay Gündogan, der ja ebenfalls auf dem Foto mit Erdogan zu sehen war. Da gab es kein Zeichen im Sinne von: „Wir sind eine Mannschaft, und wir verteidigen jeden von uns, als wäre er ein Mitglied der Familie!“ Özil und Gündogan wurden sich selbst und der Kritik überlassen – die in vielen Fällen rassistische Züge annahm. Und der Bierhoff mit seinem Interview nun noch einmal neue Nahrung gibt.

Nur zur Erinnerung: Es ist derselbe Bierhoff, der die Debatte um das Bild im Trainingslager in Eppan für beendet erklärte. Der wenig später zurückruderte und sagte, er wolle keinem einen Maulkorb verpassen. Und derselbe, der das Thema nun wieder hochkochen lässt.

Der ehemalige Stürmer sagte in dem Interview noch, man werde niemanden an den Pranger stellen, es ginge nicht darum, Schuldige auszumachen. Bitte? Was genau ist das sonst, was sie da machen, Herr Bierhoff? Reflektieren geht auf jeden Fall anders. Özil gehört zu einer Mannschaft, die im Kollektiv versagt hat. Er muss sich von der Leistung nicht mehr vorwerfen lassen als jeder andere, der gegen Südkorea über den Platz schlich. Und zu dieser Mannschaft gehört auch Oliver Bierhoff – auch wenn er nicht mehr für die Leistung auf dem Feld steht. Er war es, der die Unterkunft in Watutinki mit der Prämisse auswählte, man hätte dann zum Halbfinale und Finale nicht so weite Wege. Arroganz und Selbstüberschätzung.

Bierhoff hat in den vergangenen Jahren ganz sicher einen guten Job gemacht. Er hat dem DFB eine Menge Geld in die Kasse gespült, er hat das Team vermarktet – und so auch einen großen Anteil an der Entfremdung. Und derzeit will er seine eigene Haut retten – ohne Rücksicht.

Es passt ins Bild, dass Bierhoff gestern Nachmittag erneut zurückruderte. Er habe sich falsch ausgedrückt, sei missverstanden worden. Doch der 50-Jährige ist ein Profi. Ihm war sicher bewusst, welches Echo seine Aussagen hervorrufen werden. Doch er hatte in diesem Moment nur sein eigenes Überleben beim Verband im Blick. Kein Teamspieler, ein Machtmensch.