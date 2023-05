Trotz Doppel-Traumtor: Königsklassen-Kracher zwischen Real und ManCity endet remis

Real Madrid und Manchester City einigen sich im Hinspiel des Halbfinales in der Champions League auf ein 1:1-Remis. Beide Teams trafen sehenswert.

Champions League : Real Madrid - Manchester City 1:1

: Sowohl Manchester City als auch Real Madrid kassieren Gegentreffer in jeweils starker Phase

als auch kassieren Gegentreffer in jeweils starker Phase City-Stürmer Haaland im Halbfinal-Hinspiel noch kein wirklicher Faktor.

im Halbfinal-Hinspiel noch kein wirklicher Faktor. Der Live-Ticker der Partie zwischen Real Madrid und ManCity zum Nachlesen

+++ Fazit: Der CL-Kracher zwischen Real Madrid und Manchester City hielt am Ende nicht ganz das, was man sich erhofft hatte. Zwar gab‘s zwei schöne Treffer zu sehen, aber in den gesamten 90 Minuten fehlte am Ende doch die Rasanz. Im Endeffekt ein verdientes Remis, somit fällt die Entscheidung kommende Woche in Manchester. Fast gänzlich unsichtbar: Erling Haaland. +++

Real Madrid gegen Manchester City 1:1 (1:0)

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga - Fede Valverde, Kroos (84. Tchouaméni), Modric (87. Nacho) - Rodrygo (81. Asensio), Benzema, Vinicius Junior Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Akanji - Rodri - De Bruyne, Gündogan - Bernardo Silva, Haaland, Grealish Tore: 1:0 Vinicius Junior (36.), 1:1 De Bruyne (67.) Zuschauer: 63.000

90.+3 Minute: Abpfiff im Bernabéu-Stadion - das war es!

90. Minute: Drei Minuten Nachspielzeit werden angezeigt. Real wirkt nun noch einmal bissiger. Haben die Hausherren das 2:1 doch noch im Köcher?

Tchouaméni testet Courtois

90. Minute: Wow! Tchouaméni zieht nach Benzema-Pass einfach mal aus gut 25 Metern ab. Real-Schlussmann Courtois muss sich ordentlich strecken, um zu parieren.

89. Minute: Man merkt auf beiden Seiten, dass die Kräfte langsam schwinden. Geben sich beide Farben mit einem Hinspiel-Remis zufrieden oder such noch jemand das Risiko?

87. Minute: Modric darf nun auch seinen Arbeitstag beenden, auf dem Platz steht nun Nacho. ManCity hat bislang noch seine Startaufstellung auf dem Feld.

86. Minute: Bernardo Silva sieht Gelb nach Foulspiel an Vinícius Júnior. Modric probiert es via Freistoß aus 18 Metern, aus seiner Hereingabe resultiert die nächste Real-Ecke.

Toni Kroos beendet Schicht

84. Minute: Nächster Abgang: Toni Kroos verlässt das Spielfeld nach einem insgesamt guten Auftritt. Für ihn kommt Aurélien Tchouaméni.

81. Minute: Erster Wechsel - und zwar auf Seiten von Real Madrid: Rodrygo geht für ihn kommt Marco Asensio.

80. Minute: Die finalen zehn Minuten sind angebrochen. Geht hier noch was für einen der beiden Kontrahenten?

79. Minute: Nächster gelber Karton, diesmal für Camavinga von Real Madrid nach einem Foulspiel an Bernardo Silva.

Benzema mit dem Kopf, Ederson stark

78. Minute: Großchance Real: Benzema probiert es nach einem Freistoß mit dem Kopf, Ederson zeigt aber starke Reflexe!

77. Minute: Valverde wirbelt sich durch die gegnerischen Reihen, stößt in den Real-Sechzehner vor - übersieht dann aber den frei stehenden Benzema. Seine Hereingabe geht ins Leere.

76. Minute: Das Spiel erscheint aktuell völlig offen. Der Druck, den Real zu Beginn der zweiten Hälfte generiert hatte, ist merklich abgeflacht. Der Ausgleichstreffer durch De Bruyne hat die Heimmannschaft ziemlich überrumpelt.

72. Minute: Nun auch Gelb für Gündogan nach einem Foulspiel an Carvajal. Ein anschließender City-Freistoß, geschossen von Alaba, geht weit über den Real-Kasten.

68. Minute: Die Aufregung auf der Real-Trainerbank ist groß und offenbar etwas zu laut für die Unparteiischen: Carlo Ancelotti sieht Gelb.

1:1 - De Bruyne packt den Hammer aus

67. Minute: Der Ausgleich! Inmitten der bislang stärksten Real-Phase zimmert Kevin De Bruyne das Leder, nach Gündogan-Zuspiel, aus knapp 20 Metern in die Maschen der Heimmannschaft. Was für ein Hammer-Schuss, ein ganz starker Treffer!

65. Minute: Die Hausherren halten das Heft weiterhin in der Hand. Die City-Angriffe verpuffen immer häufiger, das Geschehen findet fast ausschließlich in der Hälfte der Engländer statt. Stürmer-Star Haaland ist aktuell abgeschaltet.

62. Minute: Madrid fährt nun einen Angriff nach dem nächsten und dominiert den ersten Abschnitt nach dem Seitenwechsel. Auch die Ballbesitz-Quote hat sich merklich verändert, gleicht sich immer weiter an und beträgt prozentual betrachtet nur noch 43:57.

58. Minute: Vinicius Junior bringt den Ball gefährlich in den City-Strafraum. Stones kommt unabsichtlich an den Ball und lenkt das Spielgerät zur nächsten Real-Ecke. Vinicius Junior animiert anschließend die Zuschauer und fordert noch mehr lautstarken Support. Real drückt.

Alaba stoppt Haaland

56. Minute: Erste Aktion von Haaland in Durchgang zwei. Alaba verteidigt im Real-Sechzehner aber Weltklasse und klärt zur Ecke.

55. Minute: Nochmal De Bruyne, diesmal aus der Distanz. Abermals lässt sich Courtois aber nicht beirren.

52. Minute: Dicke Chance für De Bruyne nun, aber das Schiedsrichter-Gespann entscheidet zu Recht auf Abseitsposition. Real-Keeper Courtois hatte den Versuch des City-Stars aber ohnehin geklärt.

Fast das 2:0 durch Benzema

50. Minute: Da war es fast, das 2:0! Die erste gute Torchance der zweiten Hälfte gehört Real Madrid. Nach einer feinen Ballstafette kommt Benzema zum Abschluss, Ederson klärt aber noch gerade so zur Ecke. Diese bringt den Hausherren anschließend nichts ein.

47. Minute: Nächste Ecke für ManCity. Courtois ist aber wachsam und zur Stelle.

46. Minute: Seitenwechsel, Wiederanpfiff - der Ball rollt wieder. Auswechslungen gab es zwischenzeitlich keine.

PAUSE im Bernabéu-Stadion! City macht zwar über weite Strecken das Spiel, kommt auch auf starke 68 Prozent Ballbesitz - die einzige „Bude“ bislang markieren jedoch die Hausherren mit ihrem nach wie vor einzigen Torschuss durch Vinicius Junior, der allerdings äußerst sehenswert daherkam. Für Manchester brachte es Tormaschine Haaland bislang auf zwei Chancen, die Real-Keeper Courtois jeweils zu entschärfen wusste.

45.+2 Minute: Da ist der Halbzeitpfiff.

45.+1 Minute: Kroos sieht die erste Karte in dieser Begegnung (Gelb) - nach einem Foul in der Spielfeldmitte an Gündogan.

45. Minute: Zwei Minuten Nachspielzeit. Passiert hier noch etwas vor der Pause?

45. Minute: Grealish und Carvajal ecken immer wieder aneinander an. Der Unparteiische, der bis dato noch gar keine Karten verteilt hat, spricht nun eine scheinbar letzte Warnung an das Duo aus.

42. Minute: Nach dem Führungstor hielt Real Madrid den Druck zunächst aufrecht. Nun aber ist City wieder am Zug und probiert es mit Eckball Nummer fünf. Brenzlig wird es für die Spanier hierbei aber nicht.

Real führt! Satter Distanzschuss von Vinicius Junior sitzt

36. Minute: 1:0 für Real! Modric und Camavinga initiieren den Konter via Doppelpass aus der eigenen Hälfte heraus. Am Ende des Spielzugs langt Vinicius Junior aus dem Lauf heraus und aus etwa 20 Metern sehenswert zu. Erster Torschuss, erster Treffer für die „Königlichen“, die sich von den City-Druckphasen nicht beeindrucken ließen - effektiver geht es nicht!

35. Minute: Benzema tanzt im City-Sechzehner mit Ball und Gegenspielern, bekommt das Leder dann aber an den Unterarm - Handspiel.

32. Minute: Da ist die erste Ecke für die Heimmannschaft - ein erster Real-Torschuss bleibt aber auch an dieser Stelle aus.

29. Minute: Das Spiel wird etwas ruppiger. Reals Antonio Rüdiger rammt Ilkay Gündogan. Dem scheint die Aktion zunächst nicht gut bekommen zu sein - City-Star kann aber weitermachen.

Ruben Dias klärt gerade so vor Benzema

25. Minute: Ganz dicke Möglichkeit für Manchester nach einem Real-Ballverlust von Rodri in der eigenen Hälfte. Vinicius Junior flankt in den Gäste-Sechzehner, sucht Benzema, doch Ruben Dias klärt noch gerade im letzten Moment.

21. Minute: Bereits die vierte Ecke der Engländer, die aber abermals nichts Zählbares einbringt.

21. Minute: Camavinga bringt Stones kurz vor dem Real-Strafraum zu Fall. Der Schiedsrichter lässt den Vorteil weiterlaufen.

18. Minute: City macht eindeutig das Spiel, aber Real bleibt gefährlich über Konter. Eben erst wieder über Rodrygo, der auf Benzema flankt - dieser kann den Ball aber nicht verwerten, Ederson kommt ihm zuvor.

Erster Haaland-Versuch

16. Minute: Erster Versuch von Haarland aus kurzer Distanz, Courtois hat das Leder aber. Wenig später erneut Haaland, diesmal mit dem Kopf - und wieder pariert der Real-Schlussmann.

15. Minute: Die Gäste bringen es bislang auf 66 Prozent Ballbesitz sowie drei Ecken, hatten bis dato auch die besseren Chancen. Real agiert defensiv dennoch konzentriert. Offensiv ist das jedoch noch zu wenig.

8. Minute: Erster richtig gefährlicher City-Torschuss von Kevin De Bruyne aus rund 18 Metern, Keeper Ederson ist aber zur Stelle.

4. Minute: Das Spiel startet druckvoll. Die Gäste drücken, Real zeigt aber erste starke Offensiv-Akzente über Konter, wie eben über Vinícius Júnior, dessen Zuspiel zu Karim Benzema aber verpuffte.

1. Minute: Der Ball läuft mit zweiminütiger Verspätung! ManCity zunächst im Ballbesitz.

Update, 20:55 Uhr: Die Real-Hymne im vollen Estadio Santiago Bernabéu (ca. 63.000) läuft. Die Stimmung ist schon mal da, der Rasen wird ebenfalls nochmal gesprenkelt - und gleich rollt hier auch der Ball!

Update, 20:39 Uhr: Für einen Großteil der Beobachter, so scheint es, steigen die Briten, die seit 20 Spielen ungeschlagen sind, als Favorit in den Ring. Nach dem „Trauma von Madrid“ vor einem Jahr, als Manchester in einer packenden Schlussphase gegen Real aus dem CL-Halbfinale flogen, dürften die Engländer jedoch vorgewarnt sein, trotz Favoritenrolle nichts auf die leichte Schulter nehmen und versuchen, die Konzentration in beiden Spielen von Anfang bis Ende aufrechtzuerhalten.

Update, 20:12 Uhr: So mancher hätte sich exakt diese Halbfinalgegner für das Endspiel gewünscht. Die Citizens um Pep Guardiola brennen auf den Finaleinzug und ihren ersten CL-Gewinn. Mit Titelverteidiger Real Madrid ist in der Königsklasse aber immer zu rechnen: Fünf der letzten zehn Champions League-Siege gingen an die „Königlichen“.

In der „LaLiga“ steht Madrid weit abgeschlagen hinter Tabellenführer FC Barcelona. Sicherlich ein Grund mehr, weshalb die Spanier heute gegen die Engländer um Torgaranten Haaland alles heraushauen dürften, um sich die Chance auf einen zweiten Saisontitel zu wahren. Erst am vergangenen Sonnabend feierte Real den spanischen Pokalsieg dank eines 2:1-Erfolgs gegen Osasuna.

Update, 20:00 Uhr: Es ist angerichtet im Estadio Santiago Bernabéu. „Gemacht für große Nächte“ schreibt Real Madrid kurz vor dem Anpfiff über seine legendäre Spielstätte auf seinem Instagram-Kanal. Die Gäste aus Manchester werden natürlich auf eine „große Nacht“ für sich selbst hoffen.

Update, 19.35 Uhr: Die Aufstellungen sind da! Wenig überraschend beginnt Toni Kroos bei Real Madrid. Dort wird in der Innenverteidigung Deutsch gesprochen, weil Antonio Rüdiger und David Alaba das Duo bilden.

Und ManCity? Dort darf Ilkay Gündogan von Beginn an ran. Außerdem vertrau Pep Guardiola ebenfalls auf seine Stammformation. Es ist also alles angerichtet für ein wahres Fußball-Fest!

Update, 19:24 Uhr: Willkommen beim Live-Ticker zum Champions League-Halbfinal-Hinspiel zwischen Real Madrid und Manchester City. Das Spiel startet um 21 Uhr und wird live bei Amazon Prime Video übertragen. In Kürze sollten zunächst einmal die jeweiligen Startaufstellungen der beiden heutigen Kontrahenten bekannt gegeben werden.

Erstmeldung vom 9. Mai: Madrid – Real Madrid gegen Manchester City im Halbfinale der Champions League 2023. Bei vielen Fußball-Enthusiasten klingelt da natürlich etwas. Richtig – in der vergangenen Königsklassen-Saison standen sich die beiden Top-Teams schon einmal in der gleichen Phase des Wettbewerbs gegenüber.

Damals gewannen die Engländer das Halbfinal-Hinspiel mit 4:3 und führten auch im Rückspiel bis zur Schlussminute mit 1:0. In der Nachspielzeit erzwang Real jedoch die Verlängerung und entschied die Serie dann sogar dank eines Elfmetertreffers von Karim Benzema für sich. Nun sind die Uhren wieder auf null gestellt und die Sportwelt blickt mit Spannung auf die Neuauflage des Spitzen-Duells im Bernabéu-Stadion.

Premier League-Spitzenreiter gegen spanischen Pokalsieger

Beide Farben treten mit reichlich Rückenwind an: Manchester City, das in diesem Jahr auf den allerersten CL-Titelgewinn in seiner Vereinsgeschichte hofft und sogar noch Chancen auf das Triple hat, führt derzeit die englische Liga an und Real Madrid feierte am vergangenen Wochenende, gegen Osasuna (2:1), zum 20. Mal den Sieg des spanischen Fußball-Pokals.

Natürlich bedeutet das Kräftemessen beider Top-Klubs am Dienstagabend auch ein Aufeinandertreffen zweier absoluter Star-Trainer: Carlo Ancelotti (Real) gegen City-Coach Pep Guardiola. Ancelotti betonte bei der Pressekonferenz vor der Begegnung und mit Blick auf Manchesters Torgaranten Erling Haaland: „Er ist eine Gefahr, das ist bekannt. Nur über Haaland zu reden, bedeutet aber, nicht über eine Mannschaft zu reden, die komplett ist, sehr guten Fußball spielt, hervorragend verteidigt, angreift und Ideen hat.“ Guardiola machte derweil klar: „Was in der Vergangenheit war, ist Geschichte. Wir sind nicht hier, um uns zu rächen, es ist nur eine weitere Gelegenheit.“