So stand es in der Zeitung: Die Flutlichtpremiere im Baunataler Parkstadion gegen Hanau ging für den KSV daneben.

Baunatal. Am Donnerstag, 4. April, vor 40 Jahren absolvierte der damalige Fußball-Zweitligist KSV Baunatal sein erstes Spiel im neu gebauten Parkstadion. Rückblick auf einen besonderen Abend.

Stephan Kuhnert war zwar nur als Ersatztorwart dabei. Aber auch so war es für den damals 18-Jährigen kein Fußball-Abend wie jeder andere. Kuhnert wuchs nur 400 Meter vom Baunataler Stadtpark entfernt im Ortsteil Altenritte auf. Und bevor er selbst in den Kader des KSV Baunatal gerückt war, war „ich ein großer Fan der Zweitliga-Mannschaft“. So genoss der Nachwuchmann die Stimmung von der Reservebank aus, als der KSV am 4. April 1979 zur Premiere im neu gebauten Parkstadion gegen Hanau 93 antrat.

+ Stephan Kuhnert, ehemaliger Baunataler Torwart © Mainz 05/nh Die Begegnung heute vor 40 Jahren war auch deshalb etwas Außergewöhnliches, weil sie unter Flutlicht ausgetragen wurde. Bis dahin fanden die Heimspiele der Baunataler in der 2. Bundesliga im Kasseler Auestadion statt. Die Anlage am Baunsberg taugte nur zu Trainingszwecken.

„Die Atmosphäre war sehr besonders“, sagt Kuhnert – und damit einer, der später noch eine große Karriere machte und inzwischen als Torwarttrainer beim Bundesligisten Mainz 05 tätig ist. Offiziell eingeweiht wurde das Parkstadion erst einige Wochen später im Mai. „Es war der richtige Schritt, mit einem Abendspiel zu starten“, erklärt Hans-Dieter „Tanko“ Diehl rückblickend. Der Defensivmann aus der Schwalm-Eder-Gemeinde Schrecksbach, der 1976 vom 1. FC Kaiserslautern zum KSV gewechselt war, kannte Flutlicht-Atmosphäre schon vom Betzenberg, bezeichnet die Stimmung in Baunatal an jenem Frühlingsabend aber als „wunderschön“.

+ Hans-Dieter Diehl, früherer Abwehrspieler des KSV Baunatal © Björn Mahr 8000 Fans waren gekommen. Und das, obwohl im Stadion die Handwerker mit ihren Arbeiten noch gar nicht fertig waren. Einen Tag vor der Premiere mussten sogar noch die Sitze auf der Haupttribüne vom Staub befreit werden. Die Plätze auf der Gegengerade, von wo die Mannschaften noch heute zu den Heimspielen einlaufen, konnten noch gar nicht genutzt werden.

„Das Stadion war für die damaligen Verhältnisse schon sehr modern“, erinnert sich Wayne Thomas, „es wurde ein richtiges Spektakel.“ Die Krönung des Abends wäre ein Sieg gewesen. Doch die Baunataler mussten sich trotz eines Tores von Rolf Wiesenthal den Hanauern 1:3 geschlagen geben – eine bittere Pleite im Abstiegskampf. Erst zwei Tage vor der Partie hatte der KSV seinen Trainer Bernd Oles entlassen und Ex-Spieler Hans Michel zum Interimscoach erklärt. „Es musste etwas passieren“, sagt Thomas, der nach seiner KSV-Zeit bei Alemannia Aachen, Bayer Uerdingen und Hannover 96 unter Vertrag stand.

+ Wayne Thomas, Waliser im damaligen Team des KSV © privat Einige Wochen später war der Abstieg für die Elf um Manfred Grawunder besiegelt. „Wir hatten dennoch eine gute Truppe“, betont Diehl. „Die Mannschaft blieb auch nach dem Gang in die Drittklassigkeit zusammen“, ergänzt Kuhnert. Der direkte Wiederaufstieg misslang – Baunatal wurde in der Oberliga Zweiter hinter dem Lokalrivalen KSV Hessen.

Die Aufstellung des KSV Baunatal: Schüler - Diehl - Kastl, Melzer - Erkenbrecher (68. Reichel), Thomas, Grawunder, Krawczyk - Ganz, Wiesenthal, Krech (46. Dickkopf).