KSV Hessen II gewinnt Halbfinal-Rückspiel der Relegation deutlich mit 3:0

Legte zum 2:0 nach: Ilias El Hammiri traf in der 9. Minute für den KSV Hessen Kassel II gegen die SG Freiensteinau im Halbfinal-Rückspiel. © Ralph Görlich/Andreas Fischer

Nach seinem 3:0-Sieg über die SG Freiensteinau spielt der KSV Hessen Kassel II im Finale der Relegation gegen den SC Willingen.

Freiensteinau – Grund zu feiern hatte am Samstag eigentlich nur einer: der KSV Hessen Kassel II. Der gewann das Halbfinal-Rückspiel der Relegation gegen die SG Freiensteinau 3:0 (2:0), spielt damit am Mittwoch (19 Uhr) im Finale gegen den SC Willingen. Für die Gastgeber bedeutet das, dass es mit dem Aufstieg in die Fußball-Verbandsliga nichts wird. Und trotzdem jubelten sie über die Saison und den größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte.

Die Messe war schnell gelesen: Zehn Minuten waren gespielt, da führte Kassel schon 2:0 und hatte den Vogelsbergern noch eine höhere Wand in Richtung Verbandsliga aufgetürmt. Zu passiv war die Defensive in den Anfangsminuten.

Fast wäre den Kasselern schon vor der Pause das 3:0 gelungen

Nach nicht einmal 120 Sekunden hatte sich Sebastian Schmeer im Strafraum mit seinem Körper gedreht und ins lange Eck getroffen. Wenig später legte Ilias El Hammiri nach einem Eckball und Kopfball-Verlängerung nach (9.). „Diese Unaufmerksamkeiten hat Kassel eiskalt ausgenutzt, das war natürlich zu früh. Wir wollten lange das 0:0 halten“, konstatierte SGF-Trainer Reinhold Jessl. Die SGF musste sich schütteln, ließen die Kasseler bis dato doch nur einen Abschluss aufs Tor durch Franz Voland zu. Erst nach etwa einer halben Stunde wurden ihre Fans mal wieder aufgeweckt. Kevin Stribrny fasste sich aus 25 Metern ein Herz – drüber.

Danach kamen die Hausherren etwas besser rein. Niclas Beikirch per Volley zielte knapp vorbei, dann flogen auch einige Standards und Flanken in den KSV-Strafraum, aber die Gäste klärten. Weil Lukas Hohmann hinten arge Probleme mit einem Rückpass hatte, wäre den Kasselern schon vor der Pause fast das 3:0 gelungen.

In der Schlussminute kam Trittel dann noch durch

Hälfte zwei war dann geprägt von Wetterkapriolen, es schüttete zwischenzeitlich ordentlich. Auf dem Platz wurde es allerdings keine Schlacht mehr, hatte Freiensteinau trotz starken Kampfes keine Chance gegen die Löwen. „Wir haben alles versucht, totale Offensive, aber der Gegner war auch sehr lauf- und zweikampfstark und robust. Wir sind ein bisschen an unsere Grenzen gestoßen, aber müssen auch wissen, wo wir herkommen“, bilanzierte SG-Coach Jessl.

Den Freiensteinauern fehlte defensiv unter anderem Nico Hohmann, der sich im Hinspiel gezerrt hatte. Dass der KSV nicht mit einem noch höheren Sieg nach Hause fuhr, lag wohl auch an dessen Bruder und Torhüter Lukas – obwohl Titus Werner Trittel in der Schlussminute doch noch durchkam und das 3:0 schoss. (Ralph Görlich)

Statistik Hessen Kassel II: Gröteke; Schmacke, El Hammiri (87. Trittel), Di Giglio (46. Zeidler), Ljatifi (65. Sobocinski), Schmeer (90. Tahiri), Schade, Asare, Stegmann, Suntrup (74. Rose), Mustapic Freiensteinau: L. Hohmann; Muth (73. Wirsing), N. Beikirch (67. Günther), Krieg, Sill, Dietz, Link, Stribrny, J. Beikirch (62. Schell), Schenk (46. Müller), VolandSR: Tim Wiesner (Frankfurt) – Z: 1000 Tore: 0:1 Sebastian Schmeer (3.), 0:2 Ilias El Hammiri (9.), 0:3 Titus Werner Trittel (90.)