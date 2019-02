Nach Auswechsel-Eklat um Chelsea-Torhüter: Auch diese Fußballer machten Schlagzeilen

Kepa Arrizabalaga, Fußball-Torhüter beim FC Chelsea, wollte im Ligapokal-Finale nicht ausgewechselt werden. Er ist nicht der erste Spieler, der auf so eine Weise Schlagzeilen macht. Ein Überblick.

Kepa Arrizabalaga ist der teuerste Fußball-Torhüter der Welt. 80 Millionen Euro überwies Chelsea London im vergangenen Sommer nach Spanien an Athletic Bilbao, um sich die Dienste des 24-Jährigen zu sichern, den alle nur Kepa nennen. Die Engländer haben aber sicher nicht so viel Geld bezahlt, damit der Spanier das macht, was er am Sonntag getan hat: Er verweigerte seine Auswechslung im Ligapokal-Finale gegen Manchester City und sorgte so für Schlagzeilen.

Weil er sich den Anweisungen von Trainer Maurizio Sarri widersetzte, wird nun ein Wochengehalt des Torhüters einbehalten – das sind mal eben 225 000 Euro. Wir blicken auf weitere kuriose Geschichten rund um Ein- und Auswechslungen.

Otto Rehhagel: Es ist eine der bekanntesten Geschichten, wenn es um verpatzte Wechsel geht – aber trotzdem immer wieder eine amüsante. 1998 schickt Trainer Otto Rehhagel – damals Trainer des 1. FC Kaiserslautern – Pascal Ojigwe gegen den VfL Bochum aufs Feld. Ojigwe ist Nigerianer – damals gibt es noch die Regel, dass nicht mehr als drei Nicht-Europäer auf dem Feld stehen dürfen. Drei stehen aber schon auf dem Platz. Rehhagel bemerkt seinen Fauxpas und ruft den Ägypter Hany Ramzy heran, sagt ihm etwas – wenig später täuscht Ramzy eine Verletzung vor und wird ausgewechselt. Hilft aber alles nichts. Der Regelverstoß war da schon aufgefallen.

Ähnliches ist auch Christoph Daum 1992 als Coach des VfB Stuttgart passiert – und das ist eigentlich noch dramatischer. Denn Daum unterläuft der gleiche Fehler – im Europacup-Vorrundenspiel gegen Leeds United. Trotz 1:4-Pleite hätten die Schwaben die neue Champions League erreicht. Daums Missgeschick verhindert es.

Daniele De Rossi: Amüsant ist auch das hier. Im WM-Playoff-Rückspiel 2017 zwischen Italien und Schweden steht es 0:0. Die Italiener benötigen einen Sieg, um sich für die Endrunde zu qualifizieren. Viel Zeit ist nicht mehr, da will Trainer Gian Piero Ventura Daniele De Rossi einwechseln. Der ist erfahren, aber nicht unbedingt ein Torjäger.

De Rossi protestiert, deutet auf Lorenzo Insigne. Er soll zu seinem Coach in etwa diese Worte gesagt haben: „Was willst du mit mir? Wir brauchen ein Tor. Wechsel einen Stürmer ein.“ De Rossi spielt an diesem Abend nicht.

Günter Netzer: Ebenfalls ein Klassiker, der nicht fehlen darf – und das Gegenstück zu Kepa. Im Pokalfinale 1973 sitzt Gladbachs Star Günter Netzer gegen Köln nur auf der Bank. Netzer ist angeschlagen, nicht austrainiert, eine Woche zuvor starb seine Mutter, der Transfer zu Real Madrid steht fest. Trainer Hennes Weisweiler lässt ihn draußen.

Es steht 1:1, und es geht in die Verlängerung. Alle Spieler sind ausgelaugt. Netzer zieht sich die Trainingsjacke aus, geht zu Weisweiler und sagt: „Ich spiel’ dann jetzt.“ Der Coach schaut weg. Der Rest ist Geschichte. Netzer erzielt das entscheidende Tor und schenkt seinem Team zum Abschied noch einen Pokalsieg.

Ansgar Brinkmann: Verweigerte Auswechslungen gab es aber auch schon vor Kepa. 2002 soll Ansgar Brinkmann in der Partie seiner Arminia aus Bielefeld gegen Ex-Klub Mainz 05 zur Pause ausgewechselt werden. Brinkmann weigert sich, schließlich nimmt Trainer Benno Möhlmann Dirk van der Ven herunter. Fünf Minuten nach Wiederbeginn sieht der Mittelfeldspieler die Rote Karte und ist trotzdem raus.

Haim Megrelishvili: Es gab schon schnellere Auswechslungen – aber noch keine schnellere, die aus taktischen Gründen vorgenommen wurde. Der Israeli Haim Megrelishvili muss 2008 im Spiel seines Klubs Vitesse Arnheim gegen Twente Enschede in der ersten holländischen Liga bereits nach sechs Minuten vom Platz. Grund: Er hatte zu viele Fehler gemacht.