Schiedsrichter bricht während Erstliga-Spiel zusammen und stirbt

In Bolivien ist ein Schiedsrichter bei einer Partie zusammengebrochen und später im Krankenhaus verstorben. Zu den Ursachen gibt es noch keine Erkenntnisse.

La Paz - Bei der Partie zwischen Always Ready aus El Alto bei La Paz und Oriente Petrolero aus Santa Cruz de la Sierra, in der bolivianischen ersten Liga, kam es zu einer Tragödie. In der 49. Minute des Spiels taumelte Schiedsrichter Victor Hugo Hurtado (32) plötzlich, kippte nach hinten um und blieb regungslos am Boden liegen. Zuvor konnte man keinerlei Probleme bei ihm erkennen. Er pfiff das Spiel ganz normal und rannte munter über den Rasen, das berichtet die Bild.

Schiedsrichter Hurtado hatte Herzinfarkt auf dem Spielfeld

Obwohl er sofort von den Mannschaftsärzten behandelt und in ein Krankenhaus gebracht wurde, verstarb er kurze Zeit später in der Notaufnahme. Eric Kosziner, Teamarzt des Vereins Always Ready erklärte, dass Hurtado einen Herzinfarkt auf dem Feld hatte. Als er im Krankenhaus ankam, erlitt er einen weiteren Herzinfarkt. Das Spiel gewann Always Ready mit 5:0.

Boliviens Staatschef Evo Morales: „Der bolivianische Fußball trauert"

Der bolivianische Verband verhängte nach dem Tod des Schiedsrichters eine "siebentägige Trauerphase" für alle nationalen Wettbewerbe. Auch Boliviens Staatschef Evo Morales kondolierte: "Wir senden unser Beileid und Mitgefühl an seine Familie, Freunde und Kollegen. Der bolivianische Fußball trauert."

Über die Ursachen von Hurtados Herzattacke gibt es laut Verband bislang "keine Erkenntnisse". Auch eine Verbindung zur enormen Höhenlage konnte damit zumindest noch nicht ausgeschlossen werden. Das Stadion in El Alto liegt mehr als 4000 Meter über dem Meeresspiegel.

SID/md

merkur.de* ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.