Der Stratege: Philipp Lahm wird Organisationschef der EM 2024

Aus einem Juniorenspieler bei der FT Gern wird der Organisationschef der EM 2024. Philipp Lahm ist ein Stratege durch und durch. Jetzt hat er eine weitere Sprosse auf der Karriereleiter erklommen.

Als Philipp Lahm mit Strubbelfrisur und taktischer Höchstleistung bei der EM 2004 aus der sonst glücklosen deutschen Nationalmannschaft heraussticht, werden die Ersten auf den damals 20-Jährigen aufmerksam. Dass der Linksverteidiger 14 Jahre später das Gesicht der EM-Bewerbung 2024 wird, hätte er wohl selbst nicht gedacht. Die Bilderbuch-Karriere eines Strategen.

Spätestens nach dem ersten Turniertor bei der WM 2006 kennen ihn alle. Lahm schießt sich mit dem 1:0 gegen Costa Rica in die Herzen der Fans und weckt den Traum vom Sommermärchen. Von da an geht es steil bergauf.

Mit Bayern München wird er achtmal Deutscher Meister, sechsmal Pokalsieger und gewinnt 2013 auch endlich die Champions League. Er entmachtet Michael Ballack als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, wird Weltmeister 2014, Ehrenspielführer, Unternehmer – Sprosse für Sprosse steigt er weiter hoch. Immer an seiner Seite: Berater Roman Grill, der Lahms strukturiertes Auftreten maßgeblich unterstützt.

Seiner aktiven Zeit als Fußballer setzt der heute 34-Jährige zum Abschluss der Saison 2016/17 ein Ende. Seiner Karriere gibt das weiteren Auftrieb. Zunächst ist er für den Posten des Sportdirektors des FC Bayern München im Gespräch. Letztlich wird er Botschafter und TV-Experte bei der WM in Russland. Dort gilt er allerdings eher als Frühstücksdirektor. Seine Aussagen? Zu seicht.

Jetzt aber: Nach dem gestrigen Zuschlag durch die UEFA ist Lahm nicht nur Botschafter, sondern wird Cheforganisator bei der EM 2024. So sehr der planvolle Münchener menschlich das Gegenteil ist, tritt er beruflich immer mehr in Franz Beckenbauers Fußstapfen.

Lahm spricht seit gestern von „einem riesengroßen Fest in ganz Europa“. So seicht er sich als TV-Experte gab, so zielstrebig wirkt er jetzt. Gibt es einen neuen Kaiser? Und wie hoch geht die Leiter noch? Über den Präsidentenposten beim DFB wird jedenfalls schon ordentlich spekuliert.

