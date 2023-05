Schicksalsschlag bei Sport-Traumpaar: Hofmann und Winter trauern um ihr ungeborenes Baby

Von: Alexander Kaindl

Traurige Nachrichten von Laura Winter und Jonas Hofmann. Das Paar hat sein ungeborenes Baby verloren, wie die Sky-Moderatorin mitteilte.

München – Tragischer Schicksalsschlag für Sky-Moderatorin Laura Winter und Fußball-Nationalspieler Jonas Hofmann: Das Sport-Traumpaar trauert um sein ungeborenes Baby. Die Journalistin hatte die herzzerreißende Nachricht auf ihrem Instagram-Kanal publik gemacht.

Laura Winter Geboren: 13. November 1993 (Alter: 29 Jahre) in Seligenstadt Beruf: Moderatorin bei Sky Verlobt mit: Jonas Hofmann (13. November 2022)

Hofmann und Winter trauern um ihr ungeborenes Baby: „Mussten unseren kleinen Schatz verabschieden“

„Ich habe lange überlegt, ob ich was sagen soll. Ob ich was sagen muss“, schrieb die 29-Jährige in ihrer Story. Im Hintergrund war ein Schwarz-Weiß-Foto von kleinen Schühchen zu sehen, die sie und ihr Verlobter gemeinsam in der Hand hielten.

Winter weiter: „Wir mussten unseren kleinen Schatz vor ein paar Wochen völlig unerwartet verabschieden. Danke an alle, die an uns denken. Und danke für euer Verständnis, dass wir uns nicht weiter dazu äußern werden.“

Nationalspieler Jonas Hofmann und Sky-Moderatorin Laura Winter trauern um ihr ungeborenes Kind. © Screenshot Instagram / Laura Winter / Buzzi / Imago

Laura Winter und Jonas Hofmann sind seit November 2022 verlobt

Hofmann, Offensivspieler von Bundesligist Borussia Mönchengladbach, hatte Anfang April eine ganze Woche lang nicht mit der Mannschaft trainiert. Der Verein nannte „private Gründe“ für seine Abwesenheit. Wie traurig diese Gründe waren, wussten zu diesem Zeitpunkt natürlich nur die wenigsten. Am 27. Spieltag kam er beim 2:0-Sieg über den VfL Wolfsburg dann aber doch zu einem Kurzeinsatz.

Winter und Hofmann hatten die Schwangerschaft im März 2023 öffentlich gemacht, seit November 2022 ist das Paar verlobt. Unmittelbar nach der verkorksten Winter-WM in Katar, bei der Hofmann mit der deutschen Nationalmannschaft in der Gruppenphase scheiterte, tankten die beiden in einem Traumurlaub neue Kräfte.

Hofmann mit Borussia Mönchengladbach noch dreimal gefordert

Für Hofmann ist die aktuelle Bundesliga-Saison beinahe beendet, drei Spiele stehen noch an. Die Fohlen sind momentan Zehnter und spielen bei den großen Fragen der restlichen Spielzeit keine allzu tragende Rolle mehr. Für die kommenden Gegner – Borussia Dortmund (Meisterschaft), Bayer Leverkusen (internationales Geschäft) und den FC Augsburg (Klassenerhalt) – geht es dagegen noch um alles. Wenn es nach ChatGPT geht, steht der neue Deutsche Meister aber schon fest. (akl)