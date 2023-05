Bayer Leverkusen verpasst Europa-League-Finale: Aufregung um Spielweise der AS Rom

Von: Antonio José Riether

Bayer Leverkusen und die AS Rom trennten sich mit einem torlosen Remis, damit ziehen die Italiener ins Europa-League-Finale ein. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

Europa-League-Halbfinale: Bayer Leverkusen - AS Rom 0:0 (0:0)

Im Rückspiel gegen die Roma kam Bayer Leverkusen nicht über ein 0:0 hinaus: Das Hinspiel hatten die Italiener mit 0:1 gewonnen.

gegen die Roma kam Bayer Leverkusen nicht über ein hinaus: Das Hinspiel hatten die Italiener mit 0:1 gewonnen. Somit zieht die AS Rom ins diesjährige Europa-League-Endspiel von Budapest ein, Gegner ist der FC Sevilla.

Update, 23.38 Uhr: Auch in Sevilla ist die Partie jetzt vorbei, der Rekord-Europa-League-Sieger FC Sevilla zieht nach einem 2:1-Sieg nach Verlängerung ins Endspiel ein und trifft am 31. Mai in der Budapester Puskás Aréna auf die AS Rom. Damit haben die Andalusier nun die Chance auf ihren siebten Titel.

Aufstellung Bayer Leverkusen: Hradecky - Tapsoba, Tah (86. Amiri), Hincapie - Frimpong, Demirbay, Palacios (80. Hlozek), Bakker (73. Adli) - Diaby, Azmoun, Wirtz Aufstellung AS Rom: Rui Patricio - Celik (78. Smalling), Mancini, Cristante, Roger Ibanez, Spinazzola (35. Zalewski) - Matic - Bova, Pellegrini - Abraham, Belotti (46. Wijnaldum) Tore: -

Bayer Leverkusen verpasst Europa-League-Finale: Aufregung um AS Rom

Update, 23.02 Uhr: Abpfiff, das war‘s! Bayer Leverkusen verpasst trotz eines starken Spiels gegen die AS Rom den Sieg und somit auch das Finale der Europa League. Von Beginn an konzentrierten sich die Italiener aufs Verteidigen, am Ende zieht José Mourinho mit seiner Mannschaft ins Endspiel ein. Die Spielweise der Römer sorgte für mächtig Kritik, RTL-Kommentator Marco Hagemann und Experte Steffen Freund sagten beispielsweise: „Bin enttäuscht von Rom“, „Der Fußball hat heute nicht gewonnen“ oder „Mir fällt es schwer, Rom zu gratulieren.“

Der Final-Gegner wird aktuell noch ausgespielt, die Partie zwischen Sevilla und Juventus ging nach einem 1:1 nach 90 Minuten in die Verlängerung.

Bayer Leverkusen konnte sich nicht gegen die AS Rom durchsetzen. © pepphoto/imago/Federico Gambarini/dpa

Abpfiff

90. + 8 Minute: Xabi Alonso sieht noch die Gelbe Karte. Das war es wohl für die Werkself, die heute wirklich alles versucht hat.

90. + 7 Minute: Die Römer klären jede Situation, Leverkusen kommt heute einfach nicht durch das Abwehrbollwerk der Mourinho-Schützlinge.

90. + 5 Minute: In den letzten Minuten fehlen Leverkusen die Chancen, mehr als die Hälfte der Nachspielzeit ist bereits vorbei.

90. + 1 Minute: Die Nachspielzeit beträgt acht Minuten. Schafft Leverkusen hier noch das kleine Wunder oder zieht die Roma ins Finale ein?

Bayer Leverkusen gegen AS Rom im Live-Ticker: Bayer 04 verzweifelt an Patricio

89. Minute: Im Parallelspiel zwischen Sevilla und Juventus steht es übrigens 1:1, somit geht das zweitenHalbfinal-Rückspiel in Andalusien wohl in die Verlängerung.

88. Minute: Die letzten Minuten laufen in der BayArena. Die Nachspielzeit dürfte jedoch lang werden.

85. Minute: Frimpong probiert es jetzt, aber sein Schuss wird geblockt und bereitet Patricio keine Probleme. Leverkusen wirft nun alles nach vorne.

82. Minute: Azmoun vergibt die beste Chance der zweiten Hälfte! Er verzieht aus zentraler Position um einen halben Meter. Und parallel liegt der nächste Römer am Boden, die Italiener spielen hier seit einigen Minuten massiv auf Zeit.

80. Minute: Alonso bringt mit Adam Hlozek den nächsten Stürmer, dafür geht Exequiel Palacios vom Feld.

79. Minute: Die nächste Chance! Ein Weitschuss von Tah wird zur Ecke abgefälscht!

75. Minute: Gute Chance für Leverkusen! Azmoun kommt zum Abschluss, doch der Winkel ist nach einer Diaby-Flanke einfach zu spitz.

Bayer Leverkusen gegen AS Rom im Live-Ticker: Heiße Phase in der BayArena

Florian Wirtz und seine Leverkusener bekommen den Ball nicht ins Tor. © Imago/Ostseephoto

73. Minute: Leverkusen wechselt offensiv: Adli kommt für Bakker ins Spiel

71. Minute: Bakker sieht nach einer Frust-Aktion Gelb, er hatte erst Matic geschubst und in der Folge den Ball weggeschlagen. Auch der Römer Ibanez sieht wegen Meckerns den gelben Karton.

68. Minute: Wieder Demirbay! Der Mittelfeldmann prüft erneut Patricio, der den Ball hält. Azmoun kann den Abpraller nicht verwerten. Leverkusen bleibt jedoch dran.

67. Minute: Azmouns probiert es mit dem Kopf und scheitert an Rui Patricio. Im Parallelspiel geht Juventus Turin in Sevilla in Führung! Mit dem Endergebnis von 1:0 wären die Norditaliener im Finale.

Bayer Leverkusen gegen AS Rom heute live: Werkself wird wieder besser

65. Minute: Frimpong tankt sich auf rechts durch, doch seine Hereingabe findet keinen Abnehmer. Immerhin springt eine Ecke heraus. Doch auch diese können die Leverkusener nicht nutzen.

64. Minute: Bayer versucht nun wieder, das Spiel in die Hand zu nehmen. Ein Tor fehlt der Mannschaft von Xabi Alonso zur Verlängerung.

61. Minute: Nach einem Foul von Cristante an Wirtz gibt es einen Freistoß aus guter Position. Den bringt Demirbay rein, doch seine Flanke findet keinen Abnehmer.

59. Minute: Die Partie wird immer hektischer, die zweite Hälfte ist durch viele Unterbrechungen geprägt. Leverkusen sollte in dieser Phase des Spiels nicht auf die Spielchen der Römer eingehen.

Bayer Leverkusen gegen AS Rom im Live-Ticker: Die Partie wird härter

56. Minute: Nun geht es zunehmend ruppiger zu, Palacios sieht nach einem harten Einsteigen gegen Matic die Gelbe Karte.

51. Minute: In den ersten Minuten der zweiten Hälfte kann Leverkusen noch nicht an die erste Hälfte anknüpfen. Stattdessen nehmen die Römer etwas mehr am Spielgeschehen teil.

48. Minute: Die Leverkusener Fans zünden eine Reihe von Bengalos, weshalb das Spiel kurzzeitig unterbrochen wird, nach rund zwei Minuten kann es jedoch weiter gehen.

Hexenkessel in Leverkusen: Die Fans peitschen ihre Werkself voran. Der Referee unterbricht aufgrund der Pyro-Aktion jedoch kurzzeitig die Partie. © Ina Fassbender/AFP

46. Minute: Weiter geht‘s in der BayArena! Die Roma wechselt zur Halbzeit, Georginio Wijnaldum kommt für Andrea Belotti.

Bayer Leverkusen gegen AS Rom heute live: Torloses Remis zur Halbzeit

Halbzeit: Nach drei Minuten Nachspielzeit und einer Gelben Karte für Hincapié ist die erste Hälfte vorbei, mit 0:0 gehen die beiden Teams in die Kabine. Im ersten Durchgang war Leverkusen die klar bessere Mannschaft, schaffte es allerdings nicht, die vielen Gelegenheiten zu nutzen. Insbesondere Kerem Demirbay und Florian Wirtz waren auffällig. Von Rom kommt nicht viel, jedoch führen die Italiener aufgrund des Hinspiels übergreifend mit 1:0. Auch beim zweiten Halbfinale zwischen Sevilla und Juventus steht es noch 0:0.

45. Minute: Die letzte Minute der ersten Hälfte läuft, doch der Ball will noch nicht rein. Nach einem starken Solo probiert es wieder Demirbay aus der zweiten Reihe, allerdings geht sein Schuss weit über den Kasten.

41. Minute: Nun verpasst Witz die Chance. Erst kommt ein Zuspiel des 20-Jährigen nicht richtig an, im zweiten Versuch sucht der Nationalspieler Azmoun mit einer Flanke, doch der Iraner verpasst den Ball. Zuvor soll er seinen Gegenspieler allerdings gefoult haben, die Szene wäre also wahrscheinlich ohnehin abgepfiffen worden.

37. Minute: Wieder ist Rui Patricio gefragt, denn Leverkusen probiert es weiter. Diesmal ist es Azmoun, der sich nach einem Zuspiel von Wirtz von außerhalb des Strafraums ein Herz fasst. Der portugiesische Keeper ist aber wieder auf der Hut.

35. Minute: Leverkusen ist am Ball, muss jedoch die Aktion unterbrechen. Der Grund: Leonardo Spinazzola setzt sich auf den Boden. Tatsächlich muss er angeschlagen vom Platz, für ihn kommt Nicola Zalewski ins Spiel.

32. Minute: Die ersten gut dreißig Minuten gehören eindeutig Bayer 04. Doch der Führungstreffer, der den Ausgleich bedeuten würde, will noch nicht fallen.

Bayer Leverkusen gegen AS Rom heute live: Wieder probiert es Demirbay

28. Minute: Leverkusen kombiniert sehenswert über das Zentrum. Palacios bedient Demirbay, der das lange Eck anvisiert, aber zum dritten Mal in Rui Patricio seinen Meister findet.

25. Minute: Die Leverkusener machen es weiter ordentlich und hat nach 25 Minuten bereits sechs Abschlüsse auf dem Konto, diesmal probiert es Palacios aus der Distanz. Doch etwas Zählbares kam dabei bislang noch nicht herum.

22. Minute: Und wieder der auffällige Demirbay! Mit links probiert er es während einer Drangphase der Leverkusener aus achtzehn Metern, doch Rui Patricio ist wieder zur Stelle und klärt zur Ecke.

20. Minute: Demirbay probiert‘s per Freistoß aus der Distanz, doch Rui Patricio packt zu.

Kerem Demirbay ist der auffälligste Spieler der ersten Halbzeit. © imago/Ostseephoto

17. Minute: Die Italiener drängen wieder nach vorne, doch nach der Torannäherung von Pelegrini zu Beginn der Partie kam nicht mehr viel von den Hauptstädtern.

Bayer Leverkusen gegen AS Rom heute live: Diaby mit der besten Chance für die Werkself

14. Minute: Leverkusen kontert stark! Azmoun schickt Diaby auf der rechten Seite steil, dieser lässt sich zwar etwas nach außen abdrängen, kommt dennoch zum Abschluss – und wie! Der Flügelflitzer trifft nur das Lattenkreuz, Glück für die Roma.

11. Minute: Wirtz treibt den Ball nach vorne, zieht mehrere Gegenspieler auf sich und legt den Ball auf Diaby rüber. Der Abschluss des Franzosen misslingt völlig, doch die Richtung stimmt bei den Gastgebern.

8. Minute: Und der erste Versuch für die Leverkusener. Nach einem schönen Querpass auf Frimpong nimmt dieser den mitgelaufenen Demirbay mit, doch der zweifache Nationalspieler kann Rui Patricio mit seinem mittigen Geschoss nicht aus der Reserve locken.

6. Minute: In den ersten Minuten kommt die Heimelf noch nicht wirklich in Tritt, doch das Publikum ist da und feuert die Werkself mit lauten Gesängen an.

Europa League heute live: AS Rom mit der ersten Chance – Bayer Leverkusen braucht einen Sieg

3. Minute: Die erste Chance des Spiels gehört den Gästen! Abraham sieht Pellegrini und der gebürtige Römer zieht aus 20 Metern ab. Sein durchaus gefährlicher Versuch geht ein Stück am Tor vorbei.

1. Minute: Die Stimmung ist gigantisch. Die Leverkusener Fans präsentieren eine sehenswerte Star-Wars-Choreografie, während der Römer Anhang für weißen Nebel in der BayArena sorgt. Doch der Ball rollt trotzdem!

Update, 20.56 Uhr: Wenige Minuten noch bis zum Anpfiff. Kann Leverkusen den Rückstand aus dem Hinspiel in Rom mindestens ausgleichen? Bei einem Sieg mit einer Differenz von einem Tor würde die Partie in die Verlängerung gehen.

Update, 20.45 Uhr: Die Uhr tickt, die Spannung steigt. In 15 Minuten wird die Partie zwischen Leverkusen und der AS Rom angepfiffen. Für Leverkusen ist dieses Halbfinale eine große Chance, doch die Roma hat eine gewisse Erfahrung mit Blick auf solch entscheidenden Spiele. Erst in der letzten Saison gewann die Mourinho-Elf die UEFA Europa Conference League im Finale gegen Feyenoord Rotterdam.

Update, 20.30 Uhr: Eine halbe Stunde noch, bis Schiedsrichter Slavko Vincic aus Slowenien das Halbfinal-Rückspiel in der BayArena anpfeift. Bayer Leverkusen muss den 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel gegen die AS Rom ausgleichen, ab 21 Uhr geht‘s los.

Bayer Leverkusen gegen AS Rom heute live: Florian Wirtz wieder in der Startelf

Update vom 18. Mai, 19.56 Uhr: Etwas mehr als eine Stunde vor dem Spiel sind die Aufstellungen da. Bei Bayer Leverkusen ist Florian Wirtz zurück in der Startelf, der 20-jährige Nationalspieler blieb am Wochenende eine Stunde lang auf der Bank.

Update vom 18. Mai, 19.37 Uhr: Der Countdown läuft, noch etwas weniger als eineinhalb Stunden bis zum wichtigen Rückspiel der Europa League. Während die AS Rom heute Abend mit einem Vorsprung von einem Tor in Leverkusen ins Spiel geht, ist auch im Parallelspiel Spannung angesagt. Juventus und Sevilla trennten sich 1:1 im Hinspiel, das zweite Halbfinal-Rückspiel startet ebenfalls um 21 Uhr.

Bayer Leverkusen gegen AS Rom heute live: Wer zieht ins Endspiel ein?

Erstmeldung vom 18. Mai:

Leverkusen - Die einzige verbliebene deutsche Mannschaft in allen europäischen Wettbewerben kämpft am Donnerstagabend um den Einzug ins Europa-League-Finale. Bayer Leverkusen kämpft in der Liga um die internationalen Plätze, in dieser Saison läuft es in Europa jedoch glatt. Die Mannschaft von Cheftrainer Xabi Alonso spielte sich bis ins Semifinale, unterlag in der vergangenen Woche aber knapp mit 0:1 im Stadio Olimpico gegen die AS Roma.

Florian Wirtz und Co. wollen ins Europa-League-Finale. Dafür muss jedoch ein Rückstand gegen die AS Rom gedreht werden. © imago/Maurizio Borsari

Bayer Leverkusen gegen AS Rom heute live: Dritter Europapokal-Finaleinzug für die Werkself?

Somit gilt es für die Werkself, einen Rückstand aufzuholen, um das dritte Europapokal-Finale der Vereinsgeschichte zu erreichen. Im Jahr 1988 erreichte Bayer 04 das Finale des UEFA-Cups und gewann diesen in zwei Finalspielen gegen Espanyol Barcelona. 2002 spielte sich Leverkusen während der tragischen „Vizekusen“-Saison sogar ins Finale der Champions League, unterlag dort letztlich mit 1:2 gegen Real Madrid.

In diesem Jahr könnte Bayer also noch einen Titel gewinnen, aber auch die Champions League ist noch nicht abgeschrieben. Mit einem Europa-League-Sieg wäre die Qualifikation für die Königsklasse sicher, auf selbem Wege erreichte Eintracht Frankfurt vergangene Saison den wichtigsten Klubwettbewerb. Doch für den Titel muss erst einmal die Roma aus dem Weg geräumt werden. Im Finale, das am 31. Mai in der Budapester Puskás Aréna ausgetragen wird, würde entweder Juventus Turin oder der FC Sevilla warten.

Bayer Leverkusen gegen AS Rom heute live: Beide Teams am Wochenende sieglos

Die Mannschaft von José Mourinho geht auch aufgrund des Hinspiel-Siegs als leichter Favorit ins Spiel. Am vergangenen Wochenende konnte die Roma allerdings kein Selbstvertrauen für das wichtige Rückspiel tanken, mit 0:2 unterlag man dem Champions-League-Finalisten Inter Mailand. Für Leverkusen reichte es ebenfalls nicht zu einem Sieg, am Sonntag trennte sich die Alonso-Elf mit 1:1 vom Abstiegskandidaten VfB Stuttgart. (ajr)