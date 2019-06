Ex-UEFA-Präsident verstorben - FC Bayern „in Gedanken bei seiner Familie“

Lennart Johansson, der ehemalige Chef des Europäischen Fußball-Verbands ist verstorben. In einer Pressemitteilung gedenkt der FC Bayern dem Schweden, der einst die Champions-League-Trophäe überreichte.

München - Deutschlands Rekordmeister FC Bayern hat die Verdienste des gestorbenen früheren UEFA-Präsident Lennart Johansson gewürdigt. „Er war als Präsident der UEFA ein Visionär. Er war ein wichtiger Wegbereiter des modernen Fußballs und Erfinder der UEFA Champions League“, sagte Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge in einer Vereins-Mitteilung am Mittwoch. „Ich verneige mich vor Lennart Johansson, der für mich immer ein seriöser, verlässlicher und enger Weggefährte war, wir haben immer sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet. Der gesamte FC Bayern ist in Gedanken bei seiner Familie und seinen Angehörigen“, sagte Rummenigge.

Lennart Johansson: 17 Jahre an der Spitze der UEFA

In schwierigen Zeiten führte der Schwede die UEFA von 1990 bis 2007 als Präsident an. Wie der Schwedische Fußballverband mitteilte, starb der frühere Fußball-Funktionär am Dienstagabend nach kurzer Krankheit im Alter von 89 Jahren. Während seiner Amtszeit wurde unter anderem die Champions League eingeführt und zu einem der größten Fußballwettbewerbe weltweit aufgebaut. Im Jahr 2001 war es Johansson, der dem FC Bayern beim Champions-League-Triumph in Mailand gegen den FC Valencia den Henkelpott überreichte.

Der Skandinavier führte 17 Jahre lang den europäischen Dachverband und war langjähriger Freund und Vertrauter von DFB-Ehrenpräsident Egidius Braun.

